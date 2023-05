About You donna: fai shopping per l’estate

La sezione About You donna riserva tante belle sorprese per la nuova stagione. Se i trend per l’estate 2023 sono sandali flat, sneakers classiche, capi e accessori in denim e abiti dai colori fluo, About You ti viene assolutamente incontro con articoli in linea con le nuove tendenze.

Ti piacciono i colori accesi? Puoi orientarti sulla collezione creata da Katy Perry in esclusiva per About

You. La collezione si ispira alla moda anni ’60 e ’70, tornata in auge nel 2023 con frange e inserti crochet, e include capi con dettagli come le maniche a sbuffo, le fibbie a forma di cuore e i tagli cut-out tipici dello stile di Katy Perry. Scopri tutte le proposte di About You donna e preparati all’estate in arrivo.

About You abbigliamento: acquista i migliori brand

Abiti e accessori in denim sono i must have dell’estate 2023. Nella categoria About You abbigliamento in denim, trovi minigonne, pantaloni a zampa in denim stampato con motivi geometrici e floreali, short, gonne asimmetriche e tanto altro. È tornata di gran moda anche la maglia forata e su About You sono in vendita gonne, top con bretelline, magliette, vestiti e persino costumi da bagno con diversi motivi in maglia forata.

E se devi partecipare a una cerimonia o a un evento, hai l’opportunità di acquistare tanti vestiti lunghi o corti da giorno o da sera in raso e non solo con scolli asimmetrici e cut out.

Non mancano ovviamente i grandi classici della bella stagione, abiti e costumi a righe colorate e bicolore, vestiti dalle colorazioni pastello, abiti con dettagli gioiello, top da giorno e da sera e tantissimo altro ancora. Se ti piacerebbe acquistare tutto, puoi dare un’occhiata alla ricca sezione Promo oppure fare shopping utilizzando un codice sconto About you. I coupon, infatti, consentono di rimanere sempre aggiornati su promo e offerte e di ricevere uno sconto immediato nel carrello. In questo modo potrai acquistare i capi di marchi come Elisabetta Franchi, Patrizia Pepe, Guess, Lui Jo, Calvin Klein e non solo.

About You scarpe: sneaker e sandali

Estate significa scarpe comode e belle. Nella sezione About You trovi calzature di tanti marchi diversi tra cui Puma, Toms, Marco Tozzi, Adidas, Macarena, Aldo, Birkenstock e non solo.

L’assortimento va dai sandali bassi ai sandali con la zeppa in stile espadrilla, dalle sneaker classiche bianche ai sandali con tacco a imbuto per gli outfit più alla moda e particolari.

Il 2023 è l’anno dell’argento e About You ti propone fantastiche sneaker argento con la tomaia ricoperta di glitter argentati. E poi ancora sandali argento, sandali con allacciatura alla caviglia e alla schiava e sandali borchiati. Questi ultimi sono davvero l’ultimo trend di stagione da abbinare con look sia da giorno che da sera.

Una volta effettuato il pagamento e confermato l’ordine, dovrai aspettare solo 3-4 giorni lavorativi per ricevere il tuo pacco a casa. E se hai acquistato così tanti capi da rinnovare completamente il guardaroba, puoi optare per la suddivisione in 3 rate mensili con Klarna.

