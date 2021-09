La campagna About Love di Beyoncé e Jay Z per Tiffany è l’omaggio al film Colazione da Tiffany che stavamo aspettando

A bout Love è la promessa di un amore moderno che si sposa con uno dei brand più famosi di tutti i tempi: Tiffany & Co. Beyoncé e Jay Z ci riportano a fare colazione da... Tiffany.

Ferme tutti: torniamo indietro nel tempo. Chiudiamo gli occhi, visioniamo la scena del noto film Colazione da Tiffany: siamo con l’incredibile Audrey Hepburn, stiamo ammirando gioielli di lusso, carichi di significato e raffinatezza, sognando ovviamente l'amore di una vita intera, l'anima gemella. Apriamo gli occhi: la campagna di Beyoncé e Jay Z ci ha riportate indietro nel tempo, quando non sognavamo altro che fare colazione di fronte a una delle vetrine più ammirate al mondo. About Love è un regalo per tutte noi – un dono dall'incommensurabile valore.

Tiffany & Co. aveva annunciato due testimonial d’eccezione, due dei nomi più importanti dello showbiz attuale: Beyoncé e il marito Jay Z. Il risultato della campagna è stato acclamato dalla critica di tutto il mondo (e ha davvero scalfito il nostro cuore). Per l’occasione, la collaborazione ha visto il duo di musicisti e il brand più amato dell’alta gioielleria. Avevamo proprio bisogno di ritornare indietro nel tempo? Assolutamente sì, anche se non lo sapevamo.

Beyoncé e Jay Z, i nuovi volti Tiffany & Co.

L’amore moderno è diverso dalle storie che vivevamo nel passato? Dovremmo sentire le nostre nonne a riguardo, ma il sentimento non può cambiare: i battiti accelerati, il sudore sulla fronte, quei ti amo sussurrati tra una speranza e il futuro. No, l’amore è sempre uguale: forse, però, è cambiato il modo di viverlo. Se è vero che Colazione da Tiffany ha segnato un’epoca, ad About Love, la campagna di Beyoncé e Jay Z, è spettato il compito di riportare in auge quel romanticismo sottile e un po’ ironico dei (bei) tempi andati.

Alexandre Arnault – Executive Vice President of Product & Communications di Tiffany & Co. – si era detto onorato di avere i Carter nella famiglia Tiffany. “Beyoncé e Jay-Z sono l’epitome della storia d’amore moderna. Non potremmo pensare a una coppia più iconica che rappresenti meglio i valori di Tiffany.” In uno scatto iconico del duo abbiamo potuto osservare il Tiffany Diamond.

Non era una novità che Beyoncé e Jay Z avrebbero partecipato alla campagna di Tiffany & Co. A Harper’s Bazaar, la coppia aveva svelato la gioia della partecipazione, soprattutto dopo l’anno trascorso a seguito della pandemia di Covid-19. “Sento un senso di rinascita, e voglio far parte di questa via d’ucita in ogni modo possibile.” Beyoncé si è subito lanciata al lavoro con About Love, partecipando attivamente alla fase creativa.

About Love, l'omaggio a Colazione da Tiffany che stavamo aspettando

Se c’è un film che non potrà mai passare di moda, è proprio Colazione da Tiffany. È una di quelle pellicole che in qualche modo ci trasmette un senso di indipendenza, d’amore e di bellezza, complice la presenza di una Audrey Hepburn al massimo della sua carriera cinematografica. La campagna pubblicitaria About Love avrebbe potuto essere un fallimento. Avrebbe potuto osare, toccando un film leggendario. Sì, avrebbe addirittura potuto essere la classica nota stonata in una carriera stellare, come quella di Beyoncé e di Jay Z. Invece, è stata pura innovazione, con un pizzico di tradizione (che non guasta mai).

Il filmato è stato realizzato da Emmanuel Adjei – che ha già co-diretto Black Is King, film musicale in cui è presente Beyoncé. Nel video possiamo ritrovare il grande classico senza tempo: Beyoncé e Jay Z cantano Moon River, il brano presente in Colazione da Tiffany. Non mancano innumerevoli icone in un filmato che è stato condito (in modo sapiente) con vintage e scelte super lussuose. Non abbiamo potuto fare a meno di notare il Tiffany Diamond, che è praticamente conosciuta come la pietra preziosa più importante del XIX secolo.

Non solo è uno dei diamanti più grandi e più belli al mondo, ma la pietra preziosa fu scoperta nel 1877 nelle miniere Kimberley in Sudafrica. Quando la vide, per Charles Lewis Tiffany fu più di un colpo di fulmine: amore a prima vista. Per 18,000 dollari, scelse di acquistarla e il resto è storia. Tiffany & Co., con il suo diamante splendente e radioso, è il simbolo di un amore che non può sfiorire.

Tiffany, icona di lusso dell’alta gioielleria e dell’amore senza tempo

Beyoncé Knowles-Carter ha fatto la storia. Sì, perché è stata la quarta donna in più di un secolo a sfoggiare il diamante Tiffany per eccellenza. Prima di lei, altri grandi nomi: Lady Gaga, Audrey Hepburn e la moglie di Edwin Sheldon Whitehouse, una dama dell’alta società. About Love aveva un compito arduo: celebrare l’amore e farci innamorare nuovamente dei diamanti.

A Beyoncé e Jay Z è toccato raccontare quell'amore che, nonostante tutto, resiste al tempo. Quell'amore che si basa su un solido sentimento, talvolta ostacolato dai piani della vita. Perché oggi più che mai abbiamo bisogno di sentirci legati dal sentimento più potente del mondo. Certo, magari non abbiamo un diamante Tiffany al dito, come lo ha invece Beyoncé. Eppure, in qualche modo, avevamo proprio bisogno di sognare nuovamente quelle colazioni da Tiffany. Quegli amori che non passano mai di moda.