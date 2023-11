A Milano è arrivata la Palhome, tra degustazioni, workshop e masterclass

F ino al 12 novembre, il SIX Milano in via Mike Buongiorno si trasforma nella Palhome, la dimora pop e colorata di Altos Tequila. Un evento che porta con sé masterclass, workshop di pittura e laboratori di creazione di terrari per scoprire l'anima più creativa della cultura messicana

Non un semplice locale ma un luogo festante immerso nei colori, sapori e profumi di Los Altos, l'area degli altipiani di Jalisco, Messico, da cui Altos Tequila, marchio messicano di tequila prodotta al 100% con agave blue weber attraverso il tradizionale metodo della Tahona, affonda le sue radici.

Fino al 12 novembre, il SIX di Milano accoglie la Palhome, un cocktail bar animato dall'immaginario visivo curato dall'artista Elisa Seitzinger e il lavoro creativo del gruppo This Is Ideal, dove gli ospiti possono deliziarsi con la degustazione del cocktail Altos Paloma preparato da Damiano Angelozzi, vincitore italiano della Tahona Society, e composto da Altos Tequila Plata, succo di Pompelmo Rosa, succo di limone e sciroppo d'agave.

Ma non solo, perché per tutta la durata dell'evento, ogni giorno dalle 18.00 a mezzanotte, è possibile partecipare alle attività aperte al pubblico tra cui masterclass sull'Altos Paloma guidate da bartender esperti, workshop di pittura su ceramica con i colori che richiamano l'anima messicana e la creazione di terrari, con il supporto di un giardiniere, all'interno di vasi cilindrici riempiti di terra, piccole pietre e piantine.

Ogni serata sarà poi accompagnata da musica, performance live e DJ set, creando un'atmosfera vibrante che catturerà l'essenza messicana.

Infine, gli ospiti avranno l'opportunità di partecipare al divertente gioco della lotería, tradizionale nella cultura messicana e simile alla tombola italiana, con le carte illustrate realizzate da Elisa Seitzinger per l'occasione.