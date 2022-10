A Milano c’è una “House of Stories” ed ecco perché vale la pena andarci

H otel, coliving, coworking, un bistrot e anche location per eventi: a Milano 21 Way of Living si propone come uno spazio fluido e multifunzionale aperto ai viaggiatori e agli abitanti della città. Un luogo in cui scoprire la vera anima creativa e cosmopolita di Milano

Un nuovo concept di ospitalità ibrida che unisce servizi diversi per trasformarli in esperienza: da qui parte l'idea alla base di 21WOL, progetto imprenditoriale di Alessandro e Mauro Benetton.

Inaugurato nel febbraio 2020 e ubicato in via Enrico Nöe 24, nel cuore di Città Studi, quartiere tra i più vivaci e connessi di Milano, tra gallerie e showroom, nuovi locali e ristoranti inaspettati, 21 Way of Living vuole essere un luogo di incontro e scambio tra i globe-trotter e gli abitanti della città.

L'ingresso di 21WOL

Uno spazio dove incontrarsi per bere un drink ma anche per un meeting informale, per ascoltare un concerto o per partecipare a un talk, per soggiornare qualche giorno in città oppure per sperimentare un periodo di coliving. 21WOL vuole rispondere a tutte queste esigenze proponendosi come una "House of Stories": un crocevia di persone e storie che si incontrano contaminandosi a vicenda, incarnando il vero significato di "melting pot".

Il cortile, luogo di incontro ed eventi

All'interno della "House of Stories" convivono tutte le anime di 21WOL: c'è l'hotel, con le sue 120 camere tecnologiche e funzionali, ma sempre capaci di trasmettere il calore dell’home feeling attraverso spazi personalizzabili, tecnologie efficienti e arredi di design italiano. Dedicato invece a chi intende fermarsi in città per periodi più lunghi è il Coliving, dove la combinazione di spazi privati, servizi e aree comuni come cucine, terrazze e sala fitness garantisce indipendenza e numerose occasioni di incontro. Terreno di incontro tra abitanti della città e viaggiatori è poi il Co(z)working, che unisce le funzionalità del coworking alla comodità di una casa, con postazioni floating senza abbonamento per muoversi con flessibilità tra scrivanie, salette, divani o spazi esterni. Più comodo di un ufficio, ma diverso da casa.

Infine, c'è il cuore pulsante della "House of Stories": il bistrot, punto di incontro tra visitatori, lavoratori e clienti abituali che abitano nel quartiere. Qui, lo chef Roy Sigora di Tel Aviv propone un menu che coniuga suggestioni levantine e tradizione italiana.

Ma non è finita qui, perché 21WOL è anche un luogo di eventi, di feste e di momenti di condivisione, grazie ad appuntamenti fisici e digitali per condividere performance e storie dal mondo della musica, dell’intrattenimento,

della cultura e dei giovani talenti. Eventi aperti a tutti per mettere in connessione viaggiatori, ospiti e chi abita nel quartiere.

L'evento #thewomsquad

Mercoledì 12 ottobre, 21WOL è stato il teatro dell'evento speciale #thewomsquad di The Wom: una serata dedicata ai content creator che ogni giorno contribuiscono a rendere unico The Wom, ma anche per festeggiare i successi del digital magazine leader nel segmento dei femminili.

Ecco alcune foto della serata.

