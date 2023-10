Zenessere: equilibrio, natura e benessere nel nuovo progetto Zentiva

Z entiva lancia il progetto “Zenessere. Equilibrio, Natura e Benessere”: ecco di cosa si tratta

Cosa è il progetto Zenessere

“Zenessere. Equilibrio, Natura e Benessere” è il nuovo progetto appena lanciato da Zentiva, azienda di spicco nel campo dello sviluppo e distribuzione di farmaci di alta qualità a costi accessibili

L’azienda, già riconosciuta a livello globale per la produzione di farmaci generici, intende ora condividere la propria competenza e il proprio know-how per diventare un punto di riferimento nel settore benessere, sia per i professionisti della salute sia per tutte le persone che ritengono importante su base quotidiana prendersi cura di sé.

"Il progetto Zenessere vuole avere un approccio olistico che non riguarda solo i prodotti, ma anche iniziative per fare cultura ed educazione per i farmacisti e per le giovani generazioni. Zenessere è un impegno serio, a 360 gradi, che guarda alla salute di tutti e con il quale Zentiva apre una vera e propria filiale virtuale dedicata al Benessere, fondata su progetti concreti in un percorso che si sviluppa nel tempo e di cui

oggi abbiamo condiviso le prime tappe” ha dichiarato Cinzia Falasco Volpin, General

Manager di Zentiva Italia.

Il punto di partenza del progetto Zenessere è Soluzione Schoum, dal 1951 sinonimo di Tradizione, Natura ed Efficacia. Un brand che l’azienda ha voluto valorizzare in chiave contemporanea e con un approccio innovativo, sviluppando quattro nuove formulazioni pensate per le specifiche esigenze di benessere, che mantengono intatte le caratteristiche distintive e l’efficacia del prodotto originale. Il lancio di Soluzione

Schoum Linea Benessere rappresenta una prima tappa di un percorso che vuole puntare a sviluppare sempre nuovi prodotti naturali, dalle formulazioni innovative. A fine anno, infatti, l’azienda lancerà una nuova linea naturale a marchio Zerinol.

L'importanza dei farmacisti

In questo panorama non bisogna dimenticare l'importanza cruciale dei farmacisti, che rimangono i consulenti di fiducia anche nel campo dei prodotti naturali. E infatti il progetto “Zenessere” si propone di rafforzare questa loro funzione essenziale, fornendo supporto tramite il servizio esclusivo di consulenza denominato “SpazioZenessere”. Questa piattaforma digitale utilizza un sofisticato sistema di intelligenza artificiale per garantire risposte immediate ai farmacisti, e comprende anche un blog gestito da specialisti del settore, offrendo articoli, spunti e informazioni utili per una consulenza di qualità sui prodotti naturali. Questa iniziativa si avvarrà inoltre della collaborazione con associazioni di categoria.

Un occhio di riguardo per i giovani

Le prossime fasi del progetto Zenessere saranno dedicate ai giovani, particolarmente attenti ai temi del naturale e della sostenibilità ambientale, e prevedono due iniziative specifiche. La prima, il programma “GenZentiva”, ha lo scopo di esplorare il legame tra i giovani e il benessere, stimolando la loro creatività. Si terranno due giornate rivolte alla Gen Z, con la partecipazione speciale di artisti italiani, alternando momenti formativi a momenti di engagement creativo per sviluppare spot digitali e radiofonici. Le proposte più interessanti verranno premiate e adottate da Zentiva.

La seconda iniziativa rivolta ai giovani prevede la creazione di valore attraverso la cultura. Zentiva lancerà un concorso di design con l’obiettivo di reinterpretare in chiave moderna l'iconica bottiglia di Soluzione Schoum. Questo progetto sarà realizzato in collaborazione con la Facoltà di Architettura e Design dell’Università di Genova, e le migliori creazioni saranno esposte a Milano in occasione del Fuori Salone 2024, ad aprile.

Integratori alimentari e selfcare

La sensibilità verso il concetto di benessere sta crescendo sempre di più in tutte le fasce della popolazione, e a questa si collega un interesse sempre più vivo verso l'uso di integratori alimentari. Lo ha osservato anche Gadi Schoenheit, Vicepresidente di Doxa Pharma (Istituto di ricerca per il settore farmaceutico e salute), che durante la tavola rotonda organizzata da Zentiva ha tracciato una panoramica di questa tendenza.

“Nei maggiori Paesi europei stiamo registrando una tendenza crescente al concetto teorico del ‘benessere’ dopo l’arresto verificatosi durante gli anni del COVID: una ripresa che in Italia risulta più rapida che in Germania e Francia. Se è vero che il 70% degli italiani si dichiara d’accordo con l’assunto che un prodotto naturale è importante per mantenere la salute e prevenire le malattie, non possiamo negare una forte confusione di fondo da parte dell’utilizzatore tra cosa sia naturale e cosa no. Nel fare chiarezza, oltre al medico di base, è il farmacista ad avere un ruolo cruciale: le farmacie sono infatti i primi presidi sanitari”.

“Durante il COVID si è venuta a creare una relazione molto forte col farmacista, che dunque ha oggi tutte le carte in regola per diventare garante/consulente anche in area benessere e far diventare la propria farmacia un luogo di promozione del benessere.

Oggi il farmacista può diventare un riferimento valido per quel 20% della popolazione che, prima di acquistare un prodotto nutraceutico, cerca l’opinione di un esperto”. - ha concluso Schoenheit.

All’interno di questo scenario, Zentiva lancia il progetto Zenessere nel settore dei prodotti naturali, sfruttando il suo solido patrimonio aziendale. L’impresa conserva le garanzie connesse alla sua consolidata esperienza nel campo farmaceutico, mantenendo altresì inalterati gli elevati standard di qualità e i rigorosi processi di certificazione.