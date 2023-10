C os'è la vulnerabilità e perché, per essere davvero felici e veri, è importante accettarla e accoglierla dentro di sé? Scopriamolo insieme!

Ognuno di noi, chi più chi meno e anche a seconda della fase di vita che si sta attraversando, tende a proteggersi dagli altri, schermandosi e mettendo a riparo quelle parti di noi che riteniamo più “fragili” e che preferiamo non far vedere. Stiamo parlando della vulnerabilità che tutti o quasi sperimentiamo o abbiamo sperimentato, ovvero la sensazione o la consapevolezza di poter essere feriti, di poter essere attaccati.

Per questo, quando si parla di vulnerabilità si parla anche della nostra tendenza a proteggerci. In primo luogo perché parte naturale di noi, come una sorta di aiuto innato alla sopravvivenza. In secondo luogo perché, spesso, si sceglie volontariamente di schermarci dall’esterno, mostrando solo alcuni lati di noi e celandone altri.

VEDI ANCHE

Lifestyle

Ecco perché imparare a chiedere aiuto e sostegno emotivo ci cambia la vita

Vulnerabilità e protezione

Il motivo? Cercare di sentirci più forti rispetto alle situazioni che si vivono ed evitare di stare male o che qualcuno ci faccia del male. Quello che si fa, quindi, è come una sorta di anestetico alla vulnerabilità, andando a mitigare le emozioni che si provano nel vano e illusorio tentativo di eliminare il brutto dalle nostre vite, frenandoci nel dire o nel fare per non esporci, ed evitando situazioni che potrebbero causare dolore o ansia, ecc.

Un tentativo che, oltre a non essere mai del tutto possibile, non solo frena il brutto ma va a schermare anche dal bello, senza distinzione. E così facendo ci porta a non vivere a pieno e a perderci molte, moltissime cose. Il tutto per paura e per incapacità di accettare la propria naturale vulnerabilità, le proprie debolezze, le proprie emozioni.

Perché è importante accettare di essere vulnerabili

Cosa fare quindi? Solo una cosa: comprendere che la vulnerabilità è una nostra alleata e non una nemica, abbracciandola e imparando a conviverci come parte integrante e innata della vostra personalità e della nostra vita.

E i motivi sono presto detti. Se davvero si vuole vivere a pieno, allacciando relazioni reali, esprimendosi al massimo di se stessi, se davvero si vuole essere visti e amati a pieno, senza fingere e senza maschere, è necessario e indispensabile accettarsi a 360°. Pregi e difetti, punti di forza e punti di “debolezza”, consapevoli di ciò che si è e senza timore di provare ogni tipologia di emozioni, anche se ci crea un disagio. Solo così è possibile essere davvero se stessi, liberi dall’ossessione di mostrarsi sempre perfetti e senza traccia alcuna di incertezza e/o insicurezza. Liberi di essere vulnerabili e capaci di gestire tutto ciò che ne consegue.

VEDI ANCHE

Lifestyle

L’ipersensibilità è una debolezza o una risorsa?

I pregi delle vulnerabilità

La vulnerabilità, infatti, quando viene vista e accolta come una risorsa, permette di vivere relazioni più vere, sincere, limpide, piene e appaganti. Relazioni in cui non ci si deve proteggere o mascherare ma in cui è possibile essere davvero ciò che si è, senza timore o incertezza.

I sentimenti e le emozioni che vengono vissuti sono reali, completi, intensi, rendendoci capaci di provarli a tutto tondo, senza freni e comprendendoli a pieno, tollerandoli e accogliendoli. E questo ci permette anche di capire i nostri reali bisogni e desideri, potendo così raggiungere meglio i propri obiettivi e i propri sogni, anche quelli che non si osava nemmeno immaginare, spalancandoci la porta alla felicità.

Ecco perché non si deve aver paura di rendersi vulnerabili. E non solo perché è un qualcosa che accumuna ognuno di noi, ma anche e soprattutto perché questa è l’unica chiave possibile per vivere serenamente, sicuri di sé nonostante le insicurezze e liberi di essere se stessi al cento per cento. Una garanzia di felicità a cui tutti dovremmo puntare e a cui nessuno dovrebbe mai rinunciare.