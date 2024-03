P erché creare una vision board e come può aiutarci a mettere a fuoco i nostri i sogni in modo da realizzarli?

Vi starete chiedendo cosa è una vision board, ma facciamo prima un passo indietro. Tutti hanno qualche progetto a cui vogliono dare vita. Ma cosa succede se non riesci davvero a veder realizzati quei progetti, anzi se non riesci addirittura a immaginarli? Se non hai una visione e fai fatica a individuare ciò che vuoi e dove vuoi andare, è difficile ottenere qualcosa.

Senza avere una visione chiara, è difficile indirizzare i tuoi sforzi per raggiungere i tuoi obiettivi. È anche difficile attrarre il supporto e le risorse di cui hai bisogno. È qui che entra in gioco la vision board.

Forse hai sentito parlare del “manifesting“, una sorta di strategia mentale che dovrebbe servire a raggiungere i propri obiettivi visualizzandoli e manifestando la volontà di raggiungerli. In realtà, i nostri sogni non si manifestano da soli. Raggiungere i tuoi obiettivi e realizzare il tuo potenziale richiede ovviamente lavoro.

Allo stesso tempo, la vision board aiuta ad avere una visione dettagliata e credere nella propria capacità di convertire quella visualizzazione in azione. Le vision board sono uno strumento straordinario per aiutarti a creare quella visione focalizzata e avviare il vero processo di manifestazione.

Cos’è una vision board?

Cosa sono esattamente le vision board? Funzionano davvero? Queste rappresentazioni grafiche, realizzabili sia a mano che in digitale, riguardano le intenzioni e sono un ottimo modo per ricordare a te stessa quali sono davvero. Le vision board sono una raccolta di immagini o oggetti disposti in modo da aiutarti a visualizzare i tuoi sogni o la tua visione.

Queste lavagne, schemi o tabelle sono altamente versatili. Puoi usarle per mettere su carta i tuoi obiettivi personali o creare una rappresentazione visiva di varie possibilità che potresti seguire e strade da intraprendere. Sono perfette per aiutarti a immaginare la vita di domani. Ma puoi anche utilizzare una vision board per delineare i tuoi obiettivi professionali.

Puoi utilizzarle per obiettivi a lungo termine, come per realizzare idee molto più a breve termine. Oppure puoi anche creare una vision board annuale, e perché no, settimanale. Le persone che utilizzano le lavagne di solito le posizionano dove le vedono spesso.

Cosa dovrebbe includere

Non ci sono limiti (se non di spazio) quando si tratta cosa includere in una vision board. Per iniziare, dovresti aggiungere immagini che ti ispirano o ti fanno sentire in un certo modo. Ripensa all’ultima volta che hai guardato un’immagine o una foto che ti ha fatto provare qualcosa. Come ti sei sentita? Questa sensazione è qualcosa che è in linea con i tuoi valori? Questo è quello che cerchi quando pensi a cosa includere nella tua bacheca.

Le vision board contengono anche citazioni che si allineano con la tua visione. Possono essere scritte a mano, stampate e attaccate alla lavagna, intagliate in materiale da riciclo. Insomma, metti a frutto la tua creatività: anche questo aiuta.

Inoltre, può contenere oggetti dal valore sentimentale. Questi elementi possono essere connessi a ricordi speciali che ti rimandano i tuoi obiettivi. In realtà, nulla è vietato quando si tratta di una vision board. Se è possibile aggiungerlo a una bacheca, puoi provare ad inserirlo. La cosa importante da considerare è se ti aiuterà a manifestare la tua visione o meno. Incolla foto, scrivi, disegna, fai un diagramma, allega oggetti, usa tutto ciò che può aiutarti a fissare le tue priorità, in modo da non poterle evitare, neanche a vista.

Come funzionano le vision board?

Le vision board sono efficaci perché ricordano visivamente le tue intenzioni. Questo promemoria può aiutarti a rimanere concentrata sui tuoi obiettivi, anche nei momenti difficili. Rivedendo e aggiornando costantemente la tua “tavola dei desideri” e riaffermando le tue intenzioni, rafforzi il tuo impegno e aumenti la tua motivazione ad agire.

Le vision board ti aiutano a chiarire i tuoi obiettivi. Possono quindi darti una direzione chiara su dove vuoi andare in diverse aree della tua vita. La creazione di questa esposizione grafica richiede di riflettere sui tuoi desideri e aspirazioni. Rappresentando visivamente i tuoi sogni, ottieni chiarezza e una migliore comprensione di ciò che vuoi veramente ottenere e se puoi ottenerlo. .

Le vision board sono simili al journaling e al tenere un diario in questo modo. Alcune persone trovano più facile stabilire i propri obiettivi e visualizzare ciò che desiderano scrivendo tutto. Ma le vision board sono perfette per le persone che preferiscono una rappresentazione visiva più immediata.

La vision board ti consente di visualizzare il tuo successo. Osservandola regolarmente ti immergi in una rappresentazione visiva di ciò che desideri o speri di ottenere. Ciò aiuta a creare un’immagine positiva e potente nella tua mente, rendendo più facile credere nella tue capacità.

Una lavagna è piena di immagini, parole e simboli che ti ispirano e ti motivano. Quando guardi la tua tavola, dovrebbe suscitare emozioni positive, eccitazione ed entusiasmo, che possono alimentare la tua determinazione e spinta. Serve come rappresentazione visiva dei tuoi sogni e ti ricorda le possibilità future.