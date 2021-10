Si può vedere l’ansia sotto una luce diversa?

L 'ansia, un'amica, una nemica, un'alleata, un ostacolo: un viaggio alla scoperta della trasformazione di uno degli stati emotivi che più ci impediscono di crescere ed essere felici

Chi soffre di ansia, percepisce il mondo in modo molto diverso. Perché non è solo un disturbo, una spina nel fianco, una compagna di viaggio stancante e che impedisce di raggiungere la felicità: è un ostacolo. A questo punto, dobbiamo chiederci se sia possibile vedere l'ansia sotto una luce diversa. Si può trasformare in adrenalina ed energia positiva?

Trarre il meglio dall'ansia è un percorso di guarigione interiore che va promosso. Siamo una specie adattiva, ma siamo anche fatte di sentimenti, emozioni che "dipingono" il nostro stato d'animo. Una costante però c'è, e si chiama ansia, e deve essere trasformata per poter affrontare la vita nel modo migliore, senza piegarsi.

Il primo passo è l'accettazione dell'ansia

Ammettere di avere un problema non è così immediato, e accettare l'ansia è uno scoglio che deve essere superato. Per vedere l'ansia sotto una luce diversa, dobbiamo capire che può essere una costante, ma anche un'alleata di forza interiore.

Sviluppare una consapevolezza a riguardo può aiutarti a capire quali sono nello specifico le situazioni che ti spaventano enormemente e che ti portano ad avere degli attacchi di ansia. Di conseguenza, puoi imparare a evitare il tunnel infinito.

Impara a comunicare con l'ansia (e con te stessa)

Uno dei problemi più grandi di soffrire di ansia è che spesso non ci fermiamo mai a chiederci cosa vogliamo davvero. Andiamo avanti, fino a che cadiamo, e risalire è impossibile. Siamo ferme, immobili, non vediamo la luce. Non capiamo come uscire da una situazione che magari si poteva anche evitare.

L'ansia è un'estensione di noi stesse. Una compagna che può tornare, andare via, spezzare il nostro cuore, calpestarci, ma anche insegnarci che in realtà siamo più forti di quel che crediamo. Parla con te stessa, interroga la tua ansia. Non possiamo controllare il futuro, ma dobbiamo prenderci cura di noi stesse, magari affrontando l'ansia (persino con dei libri utili).

Sviluppa le energie positive contro l'ansia

Come si passa dalla preoccupazione alla positività? Come si vince davvero contro l'ansia? Come possiamo vederla sotto una luce differente? Il vero problema è che, quando la razionalità abbandona la nostra mente, siamo in preda a un mare in tempesta: le emozioni ci spingono verso il fondale, e la logica è troppo lontana per essere afferrata.

Ed ecco che il percorso interiore da iniziare si chiama positività. Che non bisogna confondere con la positività tossica: non dobbiamo vedere il mondo sotto una luce perfetta, perché la vita non è perfetta, ci sono ostacoli, difficoltà, sogni infranti. Il segreto, però, è riuscire a dosare il realismo con la positività, senza permettere all'ansia di avere la meglio.

Se non esci dalla tua comfort zone, non crescerai mai

Chi soffre di ansia, si rifugia spesso in un luogo mentale chiamato comfort zone. Un posto magnifico, in cui si rimane per sempre per come si è. Non c'è cambiamento nella comfort zone, non ci sono tempeste. Nessun rischio. La metafora ideale per spiegare pienamente il significato di questo luogo si può trovare sullo schermo di un elettrocardiogramma piatto, senza segni di vita.

Rimanere nella comfort zone non significa vedere l'ansia sotto una luce diversa, bensì farla vincere, permetterle di avere il pieno controllo sulla tua vita. Sai cos'è che davvero ti permette di diventare "grande", di cambiare, di essere la persona che hai sempre sognato? L'esperienza. Ma non deve sempre essere intesa con accezione sempre positiva. Perché i pianti, le lacrime, le negatività sono quelle insegnanti di vita severe che ti renderanno più forte. Invincibile.

Considera l'ansia come un viaggio interiore: prima o poi, dovrà finire

Hai mai provato a intendere l'ansia come un viaggio? Ci sono dei momenti in cui si deve partire e si devono esplorare luoghi terrificanti. Sono i luoghi dell'anima, chi sei davvero, chi eri, chi volevi diventare, chi diventerai. La vita è un percorso quasi mai lineare, e se lo è, è solo perché sei ancora chiusa nella tua comfort zone dorata.

Dall'ansia puoi trarre qualcosa di positivo, la spinta per uscire fuori dalla situazione in cui ti trovi. Questo viaggio ti permetterà di esplorare i tuoi sentimenti, ma anche i sogni che hai chiuso nel cassetto, pensando che magari, chissà, un giorno, li avresti tirati fuori, pieni di polvere. E intanto l'ansia rimaneva a guardare.

La verità è che l'ansia è un po' un buco nero. Una volta che sei entrata nella sua orbita, ti riesce davvero difficile credere che potrai allontanartene. La cosa meravigliosa - che non devi mai dimenticare - è che, per fortuna, contrariamente alle leggi della fisica, dall'ansia puoi scappare via.

Chiedere aiuto, in ogni caso, non è mai sbagliato. Soprattutto nei momenti in cui lo sconforto vince, l'ansia è al tuo fianco e hai bisogno di vedere quella felicità che ti appare irraggiungibile. Non lo è - mai - è solo che non hai ancora iniziato a camminare con te stessa. Non trasformare l'ansia nella tua compagna di viaggio: rendila il punto di partenza per spiccare il volo.