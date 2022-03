S tai vivendo un momento difficile? L'umorismo può aiutarti a superarlo: provare per credere!

L’umorismo? Ti salverà! Ed è senza ombra di dubbio l’arma perfetta per uscire dai momenti difficili, anche quelli che ti sembrano più bui. Fra le poche certezze della vita ce c’è senza dubbio una: non sappiamo mai cosa ci accadrà. Sul lavoro, in amore e nella famiglia, nulla è fisso e immutabile, ma soprattutto non possiamo evitare momenti complicati.

Il rischio, in questi casi, è quello di farsi spaventare e paralizzare dalla paura. Ma abbiamo un'arma che nessuno può toglierci: l’umorismo! Cercare di puntare il più possibile sulla positività è una strategia concreta per affrontare i momenti di criticità, senza scadere nella toxic positivity. Ok, ora può sembrarti complicato, soprattutto se il momento che stai vivendo è particolarmente duro. Ma se hai fiducia nel potere dell’umorismo , la situazione migliorerà: te lo garantiamo.

Il potere di una risata

Ridere fa bene alla salute ed è bello! Non è solo un luogo comune: ridere infatti aiuta a liberare le endorfine, i neurotrasmettitori che quando vengono rilasciate aumentano il senso di benessere. Proprio per questo motivo ridere ha un effetto rilassante, ed è utile anche a creare legami forti con gli altri.

Il senso dell’umorismo può diventare una grandissima risorsa che va allenate a a cui ricorrere nei momenti difficili, per allentare la tensione quando diventerà eccessiva.

Ancora qualche dubbio? Provare per credere con questi step!

Guarda il bicchiere mezzo pieno

Anche la notte più buia non durerà per sempre. Punta la tua attenzione sulle cose positive che ti circondano, anziché quelle negative, provando a cogliere la comicità di piccoli, preziosi momenti che puoi ritagliarti con le persone che ami e che ti rendono felice. Le situazioni complicate non capitano solo a te, ma a tutti. La differenza sta nel modo in cui scegliamo di affrontarle. Se sarai concentrata sul lato buono (e perché no – buffo) delle cose lascerai spazio a belle sorprese.

Allontana la negatività

Se attorno a te c’è negatività cerca di non lasciarti travolgere. Nessuno ha il diritto di spegnere la tua voglia di sorridere, nonostante tutto. Cerca di non frequentare persone negative, particolarmente lamentose o che vedono sempre il bicchiere mezzo vuoto. Circondati invece di persone e storie belle.

Parlati con amore

Basta critiche, insulti e frasi negative: tu vali! Guardarti allo specchio in cerca di difetti non servirà a migliorare la situazione, ma solo a peggiorarla. Impara a parlare a te stessa in modo diverso, dandoti coraggio, sottolineando i tuoi punti di forza e cercando ciò che di meraviglioso c’è in te. Impara a dirti “ti amo”: te lo meriti.

Come imparare a sorridere (nonostante tutto)

L’umorismo è la capacità di cogliere sempre il lato divertente delle cose, persino quando sembra che non ci sia proprio nulla da ridere. A volte quello che serve è semplicemente una dose di ironia oppure di autoironia, per dare una marcia in più alla vita quando ogni cosa si fa complicata.

La risata ha moltissimi vantaggi per la salute che sono stati dimostrati in vari studi. Riduce lo stress, facilità la guarigione e libera gli ormoni del benessere. Nella vita quotidiana l’umorismo è la chiave per facilitare i rapporti con gli altri, migliora l’autostima e fa sembrare facili pure gli istanti più duri. Nella vita quotidiana l’umorismo è il segnale che il pensiero positivo è capace di rendere tutto più bello.

Come si impara l’umorismo? Per prima cosa cerca di individuare ciò che ti fa ridere e qual è la comicità che ha un effetto maggiore su di te. In questo modo potrai risvegliare la tua visione leggera dell’esistenza e la tua naturale vena comica.

Come ridere di più

Imparare a ridere anche di fronte alle avversità è una sfida, ma puoi superarla.

Non prendere la vita troppo sul serio

Tutti incontriamo ostacoli e commettiamo errori. Non ti devi tormentare per qualcosa che non puoi modificare, finiresti solo per peggiorare le cose. Prova a ridere a cuor leggero, evitando fissazioni personali, potresti semplicemente regalarti un po’ di serenità deviando i tuoi pensieri in modo positivo. Tutto questo vale anche per quanto riguarda le relazioni interpersonali: cerca di non essere severa con gli altri: a volte basta solo un sorriso e tutto passa.

Trova il lato divertente

Trovare il lato divertente di ogni cosa ti permetterà di ridere di tutto. Ovviamente esistono delle situazioni che sono troppo tristi, ma questo non significa che devi mollare. La maggioranza degli eventi infatti conservano un aspetto assurdo (a tratti) e ironico. La prossima volta che sentirai crescere il tuo livello di stress, prova a prenderti un minuto per riflettere sull’ironia della situazione e permettiti di ridere su quello che non puoi controllare. Questo ti permetterà, con il tempo, a diminuire la quantità di cortisolo che viene prodotto dall’organismo. Abbasserai la pressione sanguigna, il numero delle pulsazioni e la glicemia, sconfiggendo lo stress.

Ricordati i momenti divertenti vissuti nel passato

A volte basta poco per sorridere, anche solo rivivere nella tua mente i momenti felici del passato. Questo ha un effetto sulle endorfine che hanno il potere di agire sull’organismo, migliorando l’umore.