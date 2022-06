Tumore Ovarico: migliorare la qualità della vita è una cura nella cura

L a Giornata Mondiale sul Tumore Ovarico, celebrata lo scorso 8 maggio, ha riportato l'attenzione su un fattore fondamentale per l'esistenza delle donne coinvolte da questa patologia: la qualità della vita.

In questa giornata, sono state 18 milioni le persone che da 45 diversi Paesi nel mondo hanno fatto sentire la loro voce accendendo i riflettori sulla neoplasia ginecologica che nelle forme più gravi, colpisce 800mila donne nel mondo e 50mila in Italia.

Una delle voci più appassionate, in Italia, quella ACTO (Alleanza contro il Tumore Ovarico), la prima rete nazionale di associazioni pazienti, presieduta a livello nazionale da Nicoletta Cerana e composta da 7 realtà territoriali totalmente autonome ma unite dalla comune missione di dare sostegno alle donne colpite da neoplasie ginecologiche.

Al centro del racconto di ACTO per la Giornata Mondiale il Fattore Q, la qualità della vita. Perché trasformare le abitudini, dare spazio e attenzione ai propri bisogni profondi significa elevare e migliorare la qualità del vivere, in salute come nella malattia

Attualmente il 65% delle donne e il 59,4% degli uomini è vivo a 5 anni dalla diagnosi. Grazie alla disponibilità di terapie mirate il dono di poter godere di anni di vita in più si trasforma in una possibilità reale anche nel campo del tumore ovarico. Tuttavia, è importante prendersi cura di sé, soprattutto a partire dalla vita di tutti i giorni.

La qualità di vita è una risorsa e una chiave in grado di migliorare a sua volta la sopravvivenza.

E’ per questo che in ACTO sono nati progetti mirati per promuoverla a 360 gradi. “Ciascuna delle inziative – racconta Nicoletta Cerana, Presidente Naizonale Acto- aggiunge un piccolo pezzo di “normalità” alla vita delle nostre pazienti, quella normalità che la malattia colpisce duramente”.

In Campania “LA BUONA EREDITÀ”, progetto “che trasforma in opportunità lo svantaggio di aver ereditato la mutazione BRCA1 e 2 nei familiari sani di pazienti di tumore ovarico e mammario, offrendo loro una possibilità di prevenzione. Intuizione di Mirosa Magnotti, fondatrice di Acto Campania, ha portato al decreto regionale 100 che prevede l’esenzione per i test. Nella regione sono state coinvolte nello screening oltre 1200 famiglie nel 2021.”

Giovanni Gerosolima – ACTO Campania

#veniAMOdaTE in Puglia: ”Un’esperienza molto intensa con l’obiettivo di intercettare il prima possibile un’eventuale malattia in una fascia di popolazione fragile: le donne recluse nelle carceri femminili; con l’Associazione Italiana Donne Medico e materiali e strumenti portatili abbiamo visitato e informato queste donne che ci hanno accolte con gratitudine”

Anna Maria Leone – ACTO Puglia

In Toscana è stato il progetto "Movimento e Salute" perché: “Nella paziente oncologica, l’attività fisica mirata durante le terapie aiuta a sopportare meglio la “fatigue”, aumenta la resilienza e migliora l’aderenza alle cure.”

Ilenia Cardamone – ACTO Toscana

In Sicilia "Con.Tu.rbante: solo perché mi piace!”: "Turbanti gioiello realizzati da Marco Strano per tutte le donne che nel percorso di vita si ritrovano a fare i conti con una malattia subdola, pregiudizi e sguardi fintamente distratti e compassionevoli. Il turbante diventa un oggetto di moda e alla moda e non più una mera copertura del problema dell’alopecia, ma un accessorio da indossare “solo perché mi piace”.”

Daniela Spampinato – ACTO Sicilia

In Piemonte "CURARE OLTRE LE CURE" perché: “ridurre gli effetti collaterali delle terapie durante le cure e il follow up è fondamentale, per dirla con Battiato “tu sei un essere speciale e avrò cura di te". E i nostri volontari lo fanno con grande passione”.

Elisa Picardo – ACTO Piemonte



In Lombardia "IL SESSO DOPO IL CANCRO": ”Perchè l’intimità e la sessualità sono vittime sacrificali di un tumore ginecologico: interventi demolitivi e cure che inducono la menopausa precoce colpiscono duramente la sfera più intima, è importante che i medici affrontino con le pazienti il tema della sessualità”.

Alessia Sironi – ACTO Lombardia

Con questi e tanti altri progetti – la rete ACTO continuerà a divulgare e condividere buone pratiche capaci di portare un miglioramento nella vita delle donne che vivono con un un tumore ovarico, a stare al loro fianco e vicino e a chi ogni giorno le accompagna nel loro viaggio con la malattia (i familiari e i caregiver).

Per saperne di più

Su Facebook: Actoonlus

Sito ufficiale: Acto Onlus

Guarda il video dell'evento dell'8 maggio