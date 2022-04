N arcisismo, machiavellismo, psicopatia: la triade oscura è la miscela letale di tre tratti comportamentali che, purtroppo, si sovrappongono e possono coesistere

Si può parlare, in termini generici, di persone buone e persone cattive? Probabilmente no, ma si possono sicuramente individuare persone con la triade oscura della personalità, ovvero con dei tratti comportamentali malevoli che, coniugandosi, creano un mix davvero esplosivo.

Le persone con la triade oscura non sono necessariamente criminali. Sono, però, senza dubbio individui che possono avere tratti insensibili e manipolatori, in grado di fare e dire cose solo per perseguire il loro scopo. In più, hanno spesso una grande considerazione di sé stessi e della loro concezione del mondo.

Per riuscire a individuarli occorre partire da zero e cercare di capire cos'è davvero la triade oscura e quali sono i comportamenti più spesso associati a essa.

I tratti della triade oscura

Cominciamo dalle basi: cos'è davvero la triade oscura? Semplicemente l'insieme di tre tratti che, in base alla psicologia applicata, possono coesistere e sovrapporsi creando le basi per comportamenti antisociali o disagi relazionali. I tre tratti in questione sono:

Narcisismo

Il narcisista tende a coltivare il bisogno di essere ammirato dagli altri restituendo un'immagine straordinaria di sé. Il narcisismo patologico è generalmente accompagnato da un carattere egoriferito, dove conta solo l'Io e non si prova alcuna empatia o compassione nei confronti delle altre persone;

Machiavellismo

Il machiavellismo è la tendenza a valutare persone e situazioni in relazione alle proprie tendenze e bisogni. Conduce a manipolare e ingannare gli altri senza rimpianti, con impassibilità e insensibilità, pur di ottenere un beneficio a breve o a lungo termine;

Psicopatia subclinica

Questo tipo di psicopatia è da intendersi come la messa in atto di comportamenti antisociali coniugata alla consapevolezza di arrecare danno o dolore agli altri, senza provare alcun tipo di rimorso. Impulsività, aggressività, egoismo e svilimento possono far parte del campionario.

Il termine triade oscura e il relativo costrutto sono nati nel 2002 grazie agli studi dei ricercatori Delroy L. Paulhus e Kevin M. Williams, che hanno sottolineato come i tre tratti succitati, pur essendo differenti, riescano a correlarsi e ad amalgamarsi con altri tratti della personalità.

I tratti correlati

Stando agli studi condotti nel campo della psicologia applicata, le persone con la triade oscura provano diverse forme di disprezzo per gli altri e, al contempo, sviluppano un'ossessione per se stessi. Possono provare un interesse temporaneo per qualcuno, ma alla fine dei conti torneranno sempre a mettersi in una condizione di superiorità e faranno di tutto per mostrarsi sempre di gran lunga avanti agli altri.

Mancando di compassione, empatia ed essendo prive di bussola morale, questo tipo di persone può manifestare dei tratti correlati come l'introversione, da intendersi come l'immersione totale nel sé e nelle proprie vicissitudini senza attenzione all'esterno, la scarsa o assente amicalità sostituita da cinismo e indifferenza, e il nevroticismo, ovvero l'assenza di stabilità emotiva.

Le persone con la triade oscura possono inoltre essere ambigue e aggressive, stare perennemente sulla difensiva e usare l'umiliazione come strumento per assoggettare gli altri. In base a ulteriori studi, inoltre, questi soggetti non sono mai sinceri o onesti, tendono a essere avidi (anche e soprattutto a livello sentimentale) e sconoscono la modestia.

Individuare chi ha la triade oscura

Anche se tutti i tratti che abbiamo elencato sono palesemente malevoli, attenzione: individuare le persone con la triade oscura è tutt'altro che facile. Per capire le difficoltà basta pensare a quanto sia già difficile, di base, inquadrare le strategie di un narcisista o rendersi conto di avere a che fare con un manipolatore.

Una persona con la triade oscura combina tre tratti particolarmente insidiosi e, all'apparenza, è affascinante e carismatica. Può mostrare, specie all'inizio, dei tratti adulatori e spingersi anche verso il love bombing pur di ottenere ciò che vuole.

Si tratta di veri e propri maestri della manipolazione, in grado di convincere le persone che hanno di fronte di essere profondamente fortunate. Questo perché, all'inizio, si mostrano come persone estremamente intelligenti, comprensive, attente e presenti. La verità è che tutto ciò è assolutamente temporaneo, perché appena avranno ottenuto ciò che desiderano, bruceranno la relazione e si allontaneranno in cerca di nuove vittime.

I comportamenti tipici della triade oscura

Nonostante ogni persona sia un mondo a sé e nonostante l'evoluzione di certi tratti sia assolutamente imprevedibile, le persone con la triade oscura della personalità manifestano dei comportamenti tipici, che si presentano regolarmente in ogni caso. Il primo, lo abbiamo già accennato, è l'incapacità di mantenere relazioni a lungo termine.

Anche se possono rimanere legati per diverso tempo a qualcuno (generalmente intrappolando e intrappolandosi in relazioni disfunzionali), questi individui collezionano rapporti infruttuosi, tagliando fuori persone che per tempi variabili hanno un peso nella loro vita. Non si tratta solo di partner romantici, ma anche di familiari e amici.

Perché le allontanano? Per il secondo comportamento tipico: il vittimismo. Questi individui, infatti, giustificano il fatto di aver escluso le persone vicine additandole come carnefici solo perché, in realtà, a un certo punto non sono più state ai loro giochi o alle loro regole.

Il vittimismo li aiuta ad avvicinare nuove persone da sfruttare per ricominciare il loro ciclo. Sono dei veri artisti del gaslighting e possono convincere chi sta loro vicino a prendere le distanze dal mondo e da chi li mette in guardia sulla loro vera natura.

Di fatto, però, c'è un altro comportamento tipico che fa suonare il campanello d'allarme: l'incongruenza. Per quanto siano esperti manipolatori, nel tempo le persone con la triade oscura perdono la presa. Sostenere tutte le loro "verità" diventa faticoso e fatti e dettagli diventano sempre più incoerenti, fino a rivelarsi come falsi.

La Dirty Dozen

Gli studi sulla triade oscura si succedono ormai da più di un ventennio e per identificarne i tratti sono stati creati diversi strumenti. Il più diffuso e utilizzato è la Dirty Dozen [La sporca dozzina, ndr], ovvero un questionario formato da dodici affermazioni che vengono valutate da chi lo svolge su base numerica.

In sostanza, le persone rispondono alle affermazioni ritenendosi d'accordo o in disaccordo selezionando un numero da 1 (fortemente in disaccordo) a 7 (fortemente d'accordo). Più è alto il punteggio, più alte sono le possibilità di avere di fronte un individuo con le triade oscura. Le affermazioni sono:

1. Tendo a manipolare gli altri per fare ciò che voglio. 2. Ho usato l'inganno o ho mentito per ottenere quello che volevo. 3. Ho usato l'adulazione per fare ciò che volevo. 4. Tendo a sfruttare gli altri per i miei fini. 5. Tendo a mancare di rimorso. 6. Tendo a essere indifferente alla moralità delle mie azioni. 7. Tendo a essere insensibile o indifferente. 8. Tendo a essere cinico. 9. Tendo a volere che gli altri mi ammirino. 10. Tendo a volere che gli altri prestino attenzione a me. 11. Tendo a cercare prestigio o status. 12. Tendo ad aspettarmi favori speciali dagli altri.

Da 1 a 4 si valutano i tratti correlati al machiavellismo, da 5 a 8 la psicopatia e dal 9 al 12 il narcisismo. Il test è stato pubblicato nel 2010 da due ricercatori, Jonason e Webster, dell'Università della Florida. Deve essere eseguito in circa tre minuti.

Quanto spesso si incontrano persone con la triade oscura?

Thomas G. Plante, docente di Psicologia presso la facoltà della Santa Clara Università in California e professore di psichiatria e scienze comportamentali alla Facoltà di Medicina della Stanford University, ha dichiarato al magazine specializzato Health che, attualmente, è davvero difficile sapere con certezza quante persone abbiano la triade oscura della personalità.

Di base, infatti, la triade oscura non è diagnosticabile: la diagnosi psichiatrica più vicina è il disturbo antisociale di personalità ed è un disturbo mentale, ma non è possibile, almeno momentaneamente, accorpare la triade a questa patologia.

Tuttavia, Plante ha dichiarato che in base agli studi più recenti, le persone con la triade oscura sembrano essere molto comuni e spesso sono incoraggiati dai crescenti disvalori della società.

Si può avere una relazione con questo tipo di persona?

In maniera secca, la risposta è no. Non si può davvero avere una relazione con le persone con la triade oscura della personalità e, in realtà, sarebbe auspicabile allontanarsene il prima possibile. Secondo quanto affermato dal ricercatore e psicoterapeuta Paul Hokemeyer a Health, questo genere di persone non è davvero interessato a un legame: si limiterà a sfruttare le persone che ha di fronte finché le troverà utili, appaganti per il suo ego o stimolanti.

Lo stesso Hokemayer sottolinea che solo una piccolissima percentuale di queste persone può cambiare e solo dopo un lungo e profondo lavoro psicologico, perché i tratti della personalità che compongono la triade sono radicati nella psiche, resistenti agli stimoli e al cambiamento. Fuggire, dunque, è l'unica opzione possibile.