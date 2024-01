L a triade luminosa, al contrario della triade oscura, apporta innumerevoli benefici alle persone. Scopriamo insieme in cosa consiste e quali sono i suoi effetti positivi

Avete mai sentito parlare di triade luminosa? Probabilmente no, ma è altrettanto probabile che ne abbiate subito gli effetti positivi. Sì, perché con questo termine si indica un orientamento amorevole e benefico verso gli altri tipico di persone con un indole ottimista e buona.

Persone credono nel valore dell’umanità e nel rispetto di ogni individuo. Ecco cos’è, nello specifico, la triade luminosa e perché è così importante circondarci di persone che ci fanno bene.

Cos’è la triade luminosa

Coniato nel 2019 da Scott Barry Kaufman, David Yaden, Elizabeth Hyde e Eli Tsukayama, psicologi e ricercatori della Columbia University, il termine triade luminosa sta ad indicare un' indole positiva propria di alcune persone, che illumina ciò che la circonda portando benefici tangibili.

Opposta al concetto di triade oscura sviluppato dagli psicologi Delroy L. Paulhus e Kevin M. Williams, nel 2002 e focalizzato sui tre tratti principali di una personalità orientata alla negatività, ovvero: narcisismo, machiavellismo e psicopatia, la triade luminosa rappresenta la controparte positiva. Ma quali sono gli elementi principali di questa triade e in che modo si oppongono a narcisismo, machiavellismo e psicopatia? Scopriamolo subito!

Kantismo, Umanesimo e Fede nell’Umanità

Nella loro ricerca pubblicata nel 2019 e intitolata: The Light vs. Dark Triad of Personality: Contrasting Two Very Different Profiles of Human Nature, ovvero La triade della personalità Luce contro Oscurità: contrasto tra due profili molto diversi della natura umana, Kaufman, Yaden, Hyde e Tsukayama, formalizzano tre poli principali della triade della luminosità. Essi sono:

Kantismo

Umanesimo

Fede nell'umanità

Tre tratti che al contrario del narcisismo, del machiavellismo e della psicopatia, avrebbero il potere di far virare l’indole delle persone verso un orientamento positivo, benefico verso gli altri, amorevole e rispettoso. In particolare il kantismo indicherebbe la capacità di vedere le persone esclusivamente come essere umani e mai come mezzi da utilizzare per i propri scopi. Questa capacità si lega a un trattamento che ha a cuore la serenità e la felicità altrui e il riconoscimento del valore degli altri.

A sottolineare maggiormente il valore dell’unicità di ogni essere umano, vi è il tratto dell’umanesimo che mette in luce la dignità altrui e la preziosità del valore del singolo. Ultima, ma non ultima, la fede nell’umanità, ovvero l’attitudine a credere nella bontà di base di ogni essere umano. Questi tre tratti si possono riscontrare, secondo lo studio in esame, in quelle persone che ci migliorano la vita di tutti i giorni, che ci spingono a non mollare, che ci caricano di vibes positive e ottimismo e che riescono a brillare naturalmente senza snaturarsi e senza oscurare scientemente chi hanno intorno.

Le sottocategorie della triade luminosa

Al contrario della triade oscura tipica delle persone avverse e potenzialmente molto nociva per chi vi entra in contatto, la triade luminosa apporta enormi benefici. Si tratta infatti di un approccio volto a una connessione empatica ed emotiva sinceramente interessata e votata alla positività e all’apporto di elementi valoriali. Tra questi elementi ne spiccano, secondo una prima bozza della ricerca, ben 12, che possono essere denominati sottocategorie della triade luminosa.

Si tratta di punti chiave che possiamo riconoscere in ognuna delle persone che hanno questa indole così speciale. Alcuni dei più riconoscibili? La sincera felicità per il successo altrui, lo spiccato senso di onestà, la tendenza a vedere sempre i lati migliori delle persone.

Come circondarci di persone che ci fanno bene

Per beneficiare dell’apporto positivo della triade luminosa è necessario circondarsi solo di persone capaci di farci stare davvero bene. In un mondo iper connesso come il nostro e basato spesso su relazioni sterili e rapporti interpersonali di poco valore, può non sembrare così semplice, ma a volte basta semplicemente tornare a ricercare l’autenticità delle cose, la purezza di piccole gentilezze quotidiane, la cura delle persone che amiamo. Come riuscire a farlo? Ponendoci innanzitutto una serie di domande fondamentali: quali sono i nostri valori? In cosa crediamo davvero? Cos’è che ci fa stare bene?

Riuscire a rispondere a questi e altri quesiti ci aiuterà a capire cosa desideriamo davvero nella vita e che tipo di relazioni vogliamo creare. Una cosa è certa, questo processo non può essere fatto in maniera passiva, ma richiede impegno, forza, e consapevolezza attiva, soprattutto nella scelta delle relazioni. Solo in questo modo possiamo pensare di promuovere un cambiamento importante nella nostra vita di cui beneficeremo sia noi che gli altri.

Circondarsi di persone che hanno le caratteristiche tipiche della triade luminosa vuol dire farsi un dono speciale per la vita, un regalo prezioso basato sull’autenticità dei rapporti, sul rispetto, su un orientamento amorevole e positivo che può fare davvero la differenza nel nostro percorso di crescita personale.