Trash talk: perché dire le parolacce ci fa anche bene

Perché dire parolacce fa bene?

Trash talk? Sì, grazie! Dire le parolacce fa bene e apporta moltissimi benefici. Almeno a quanto riferiscono diverse ricerche scientifiche che hanno svelato i vantaggi del “parlare sporco”. Ogni tanto dire una parolaccia dunque può rivelarsi un vero e proprio toccasana.

Gli effetti del trash talk infatti sono tantissimi e coinvolgono corpo e mente. Sapevi, ad esempio, che le parolacce aiutano a sopportare il dolore? Oppure che permettono di alleviare lo stress e rafforzare il rapporto con gli altri? Andiamo ad approfondire.

Ti alleni meglio

Il trash talk permette di potenziare la forza durante il workout. A rivelarlo uno studio scientifico inglese presentato al British Psycological Society realizzato su due differenti gruppi di persone.

Il primo ha eseguito un’attività anaerobica con esercizi brevi e intensi sulla bici, pronunciando delle parolacce. Il secondo gruppo, invece, si è allenato senza utilizzare delle parole volgari. Il risultato? Le persone che dicevano le parolacce sono risultate quelle con la maggiore forza.

Il motivo è molto semplice. Le parolacce permettono di sopportare maggiormente il dolore, incrementando gli effetti del workout. Non solo: quando sei sotto sforzo pronunciare delle parolacce ti aiuta a stimolare il sistema nervoso simpatico, alleviando – di fatto – la fatica che provi.

Parolacce e intelligenza

Ma non è finita qui. Una ricerca realizzata dagli psicologi del Massachusetts College of Liberal Arts ha evidenziato che le persone che pronunciano parolacce possiedono anche un vocabolario più ricco. Una persona che utilizza parole volgari dunque non è meno istruita oppure pigra, come molti sostengono. Al contrario, potrebbe essere più intelligente degli altri.

Ti senti meglio

Inutile negarlo: le parolacce sono una forma intensa di catarsi. Regalano un enorme senso di liberazione che è spesso particolarmente intenso e suscita emozioni positive. Secondo uno studio neuroscientifico, l’azione di dire parolacce è localizzata in zone del cervello differenti dalle altre aree del linguaggio.

Nel dettaglio l’atto di dire parole volgari attiverebbe il sistema libico, agendo su strutture profonde legate in aspetti come la memoria e l’elaborazione delle emozioni. Non solo: alcuni esperimenti hanno svelato che le parolacce permettono anche di sopportare meglio il dolore. A dei volontari infatti è stato chiesto di immergere nell’acqua ghiacciata la mano, imprecando. Questo gesto – secondo gli scienziati – produceva una sensazione di sollievo, innalzando la soglia del dolore e aumentando la forza fisica.

Ti fanno sembrare più autentica

Imprecare – secondo gli esperti – influenza pure le relazioni sociali. Alcuni studi nel settore della linguistica e della comunicazione hanno mostrato quali sono gli scopi sociali delle parolacce. Il trash talk infatti permette di esprimere aggressività e offendere, ma consentono anche di fare umorismo, sancire un legame sociale e narrare una vicenda con un’intensità maggiore.

Le parolacce sono utili pure per aumentare la fiducia in te stessa, incrementando il controllo e l’attenzione su altre persone. Il linguaggio scurrile infatti viene percepito dalle persone come un mezzo per tramettere urgenza e autorità in alcuni contesti.

Da dove nasce il potere sociale del trash talk? Senza dubbio dal fatto che le parolacce non vengono approvate in tantissimi contesti professionali e sociali. Il risultato? Una parolaccia risulta più intima e autentica. L’idea è che se una persona usa il trash talk sta comunicando in un modo assolutamente non filtrato. Questo dunque ci fa credere che abbiamo davanti una persona onesta.

Il potere del trash talk

Ma da dove arriva il grande potere del trash talk? L’effetto non è legato al suono delle parole oppure al significato. Esistono infatti tanti termini che hanno un suono simile e lo stesso significato, ma non hanno un effetto tanto profondo. La spiegazione sta nel condizionamento aversivo, ossia del modo in cui abbiamo sperimentato durante l’infanzia le parolacce, creando una connessione fra la risposta emotiva e l’imprecazione.

Gli studiosi però ipotizzano anche che chi impreca mette in scena un particolare schema di memoria che è uguale a quello che troviamo nella musica. Infatti tendiamo a ricordare maggiormente le canzoni che abbiamo ascoltato nel corso dell’adolescenza.

Proprio come la musica, dunque, le parolacce assumono un significato importante dall’infanzia sino all’adolescenza, diventando nella vita adulta un modo per rispondere alle emozioni intense. Sentimenti che segnano l’indipendenza e creano una connessione con gli altri.

Fai attenzione però: il trash talk ha anche un potere che può rivelarsi decrescente. Le persone che pronunciano ogni giorno le parolacce – secondo gli esperti – ottengono un beneficio minimo. La lezione è molto semplice: esagerare non conviene mai e parlare in modo volgare può risultare utile solo in alcune occasioni e con i giusti tempi.