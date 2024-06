Cos’ l’identità personale e come si sviluppa? Lo vediamo subito avventurandoci in questo splendido viaggio alla scoperta di sè

Il nostro bagaglio di valori, principi e relazioni è così profondo e complesso che il suo processo di formazione affascina da sempre psicologi e psicoterapeuti. Capire come si sviluppa l’identità personale di ognuno di noi, vuol dire comprendere in modo ancora più approfondito il nostro potenziale inespresso e le dinamiche sociali e familiari che hanno contribuito a plasmarlo.

La formazione dell’identità personale e il suo conseguente sviluppo possono raccontare molto di noi delle nostre scelte e del nostro percorso di vita. Ecco come si sviluppa l’identità personale e da cosa è maggiormente influenzata.

Cos’è l’identità personale

Prima di addentrarci nei meandri della formazione e dello sviluppo dell’identità personale è bene comprendere cosa si intende nello specifico con questo termine. Si tratta, come abbiamo poc’anzi accennato, di un concetto complesso che abbraccia tutta una serie di fattori che influenzano la nostra vita sin dall’infanzia.

Questi fattori sono legati alla famiglia, alla società, ai rapporti interpersonali e alle esperienze che impattano inevitabilmente sul nostro modo di pensare e agire. Per questo, capire in che modo si forma l’identità personale e cosa contribuisce al suo sviluppo può offrirci l'opportunità di vivere in modo più autentico e significativo, abbracciando il cambiamento e il continuo processo di crescita personale.

Come si forma l’identità personale

I valori che muovono le nostre scelte, i principi su cui basiamo le nostre azioni, i legami che scegliamo di portare avanti, sono tutti inevitabilmente legati alla nostra identità personale. Lo sono sin dall’infanzia, quando la nostra mente è una vera e propria spugna e la nostra indole è tipica di quei diamanti grezzi che devono ancora formare la loro personalità, il loro carattere, la loro identità. In questa fase l’educazione gioca un ruolo di primo piano e l’influenza di genitori e coetanei contribuisce in modo significativo alla costruzione di ciò che diventeremo.

Durante l’infanzia infatti, tendiamo ad assorbire in maniera significativa le varie informazioni dall'ambiente circostante, mediate principalmente dall'interazione dei genitori e degli adulti di riferimento. È in questa fase che iniziamo a sviluppare una comprensione iniziale di chi siamo, attraverso l'imitazione e l'apprendimento sociale. In questo modo iniziamo a formare la nostra identità personale, che col tempo comincia a svilupparsi ed evolversi in modi diversi.

Come si sviluppa l’identità personale

Il processo iniziale di formazione lascia pian piano spazio allo sviluppo di un’identità sempre più individuale, autentica e consapevole. Un’identità che viaggia sui binari della sperimentazione e dell’esplorazione di sé, del mondo e degli altri, alla scoperta della vita e di tratti personali sempre più profondi e complessi. Si inizia dall’adolescenza e si procede durante tutto l’arco della vita.

L’identità personale infatti, non è statica e immutabile, ma è in continua evoluzione e in costante adattamento e si sviluppa attraverso le continue esperienze, le nuove sfide e i lati del nostro carattere che nel corso del tempo impariamo ad esplorare in maniera più intima.

Da cosa è influenzata l’identità personale

Ma quali sono i principali fattori che influenzano l’identità personale? Nella fase iniziale, quella della formazione, relativa all’infanzia, l’influenza maggiore è quella che deriva dall’esempio dei genitori e, più in generale, degli adulti di riferimento. L’ambiente familiare e le esperienze vissute all’interno di questo contesto (che è quello in cui i bambini trascorrono la maggior parte del tempo) impatta in maniera preponderante sulla formazione iniziale dell’identità personale, attraverso dinamiche che si ripetono, modelli educativi e valori trasmessi. Sempre nell’infanzia gioca un ruolo di primo piano l’interazione con i coetanei che contribuisce alla scoperta delle passioni e degli interessi personali.

Dalla fase dell’adolescenza a quella della maturità

Nella fase dell’adolescenza, invece, è l’esplorazione dell’identità a caratterizzare la maggior parte delle nostre relazioni ed esperienze. Ad influenzare questa esplorazione sono sicuramente gli amici che scegliamo, le prime relazioni romantiche che sperimentiamo e i modelli di riferimento esterni che cerchiamo e a cui ci ispiriamo per capire chi siamo e chi aspiriamo a diventare.

Dall’adolescenza passiamo all’età adulta, in quella che possiamo definire la fase di maturità. L’obiettivo di questa fase è quello di ricercare una maggiore autonomia, di rafforzare l’autostima e l’indipendenza emotiva. Ambizioni personali e professionali, pressioni sociali, costruzione di nuovi nuclei familiari, sono tutti fattori che impattano sulla fase della maturità e che si evolvono nel tempo.

L’identità personale è in continua evoluzione

I vari step che caratterizzano il processo di sviluppo dell’identità personale, non sono affatto statici, anzi. Rappresentano delle tappe cruciali, ma determinano un processo che è in continua evoluzione. L’identità personale non è immutabile e cambia con il mutare delle esperienze, delle decisioni, delle sfide e degli avvenimento che segnano la nostra vita. Capire questo vuol dire imparare ad abbracciare il cambiamento e a non aver paura di esplorare nuove sorprendenti sfaccettature di noi stessi.