L o stupore è al centro di nuovi studi che hanno dimostrato la sua importanza nella nostra vita, per il benessere psicologico e fisico. Scopriamo perché e come fare a circondarci sempre di stupore.

Lo stupore è spesso visto come qualcosa da lasciare ai bambini, un modo per sognare, ma lo sapevate che è davvero importante il suo apporto nella nostra vita? Oggi i ricercatori stanno scoprendo i benefici dello stupore per la lucidità di pensiero, la buona salute e le relazioni strette, un modo per allontanare disturbi mentali, aggressività, isolamento dagli altri.

Sebbene la visione moderna dello stupore nella società occidentale sia straordinariamente positiva, lo stupore è un’emozione complessa, che può essere intensamente piacevole o intrisa di terrore, a seconda del contesto. Noi ci occuperemo dei lati positivi dello stupore, e dei benefici che porta nella nostra vita.

Che cosa è lo stupore?

Lo stupore è quando abbiamo esperienze di vastità (che può essere fisica, percettiva o concettuale) o di trascendenza, che sfidano le nostre ipotesi e ci portano ad accogliere nuove informazioni nel modo in cui diamo un senso al mondo.

In parole più semplici è meraviglia o spavento, di scoperta o riscoperta, è quel momento in cui la nostra percezione di una cosa o di una persona viene capovolta, o apprendiamo per la prima volta una informazione, o dell’esistenza di qualcosa, o infine assistiamo a qualcosa di talmente bello e potente, da lasciarci senza parole.

Una delle cose meravigliose dello stupore è che può essere trovato intorno a noi, sia attraverso un brano musicale commovente, una bella immagine o imparando qualcosa di nuovo, forse anche sconvolgente. Con poco sforzo e attenzione, abbiamo il potere immediato di elevare le nostre esperienze quotidiane in qualcosa di magico.

Perché abbiamo bisogno di stupore nella nostra vita?

Nonostante secoli di fascino filosofico, che ha riempito pagine e pagine di manuali e di romanzi, lo stupore è stato studiato adeguatamente solo negli ultimi vent’anni. L’esperienza fisiologica dello stupore (pelle d’oca, mascella caduta, respiro trattenuto sono solo alcuni dei tratti caratteristici) è meravigliosa di per sé, ma la ricerca suggerisce che provare regolarmente tali emozioni può avere una serie di benefici per il nostro benessere fisico e mentale, oltre ad aumentare in noi compassione, generosità e capacità di pensiero critico.

Come agisce lo stupore sulla nostra salute mentale e fisica?

Secondo recenti studi condotti dall’Università della California, che hanno esaminato come funziona lo stupore sulla nostra psiche, e identificato i modi in cui possiamo catturarla nelle nostre vite, esso attiva cinque processi che migliorano la salute mentale e fisica.

Il primo riguarda i cambiamenti fisiologici. Gli studi hanno trovato relazioni significative tra stupore e cambiamenti neurofisiologici, tra cui un aumento del tono vagale (cioè, il riposo e la digestione dell'attività del sistema nervoso parasimpatico), una minore eccitazione simpatica (cioè livelli più bassi di risposte allo stress), e un aumento dell'ossitocina.

Il secondo processo riguarda la trasformazione del sé. Una maggiore attenzione al sé è stata collegata a vari problemi di salute mentale, come depressione, ansia, difficoltà nell’immagine corporea, autolesionismo, abuso di droghe, disturbi alimentari, nonché problemi sociali, tra cui aggressività, razzismo, bullismo, e inciviltà. Tuttavia, le esperienze di stupore diminuiscono la concentrazione su se stessi, portando l’individuo a relazionarsi di più e meglio con gli altri, con la natura, e su impegni, sport e passioni.

A questo è collegato anche il terzo processo, che agisce sulla socialità. Le esperienze di stupore stimolano maggiore cooperazione, senso del sacrificio, condivisione e altre forme di altruismo.

È dunque tutto collegato, perché l’interazione porta ad una maggiore integrazione sociale, il quarto punto dello studio. Lo stupore può far sentire le persone più connesse al loro mondo sociale e naturale attraverso sentimenti di umanità comune con gli altri e di appartenenza ad una comunità, anche social. Avere forti reti sociali è uno dei maggiori stimoli per una salute mentale e fisica positiva.

Infine, lo stupore aiuta la capacità di dare un significato e uno scopo alle nostre azioni, è parte integrante del dare un senso alla nostra vita, alle connessioni tra il nostro presente e passato, ai valori e alle relazioni con gli altri. Le esperienze di stupore possono accendere l’impegno nella creazione di significato.

Come aumentare il senso di stupore intorno a noi?

Se lo stupore è così importante per il nostro benessere, come facciamo a circondarcene? Immergiamoci nella natura, una delle più grandi fonti di stupore, grazie alla sua bellezza che ci lascia a bocca aperta e a scorci davvero unici per la mente umana. È stato scoperto che lo stupore nei confronti della natura riduce la ruminazione e lo stress e aumenta il benessere. La vastità, che fa sentire le persone piccole, è stata citata come un’esperienza particolarmente potente.

Possiamo dedicarci a incontri mistici e legati alla spiritualità, affini al nostro eventuale credo o a esperienze che sentiamo a noi affini. Sentirsi connessi al soprannaturale e alla religiosità ha effetti positivi sul benessere fisico e mentale, comprese relazioni sociali più forti, maggiore benessere e diminuzione di ansia e depressione. Lo stupore, sotto forma di timore reverenziale, una componente fondamentale delle esperienze mistiche e spirituali, può indurre una predisposizione alla socialità, un maggiore senso di significato che attribuiamo alla vita e riduce lo stress.

Le attività che riguardano l’arte, che ci immergono in esperienze visive ma anche fisiche, da una mostra, alla musica, la danza, possono aumentare il nostro stupore. In alcuni c’è l’aspetto contemplativo, in altre il movimento sincronizzato con altri (come nella danza): tutto ciò può suscitare stupore e apportare benefici alla salute e al benessere.