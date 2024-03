C ombattere i manipolatori è possibile? Scopriamo le strategie psicologiche per non farci sottomettere da chi crede di poterci comandare e annientare il nostro io.

Affrontare i manipolatori è possibile, ma bisogna essere in grado di mettere in atto strategie psicologiche efficaci per metterli in un angolo e difenderci. Destreggiarsi in questo tipo di dinamiche può spesso essere impegnativo, soprattutto quando si ha a che fare con persone che sono intrinsecamente molto abili a controllare mentalmente ed emotivamente gli altri.

I manipolatori sono quelle persone che sono particolarmente brave a influenzare gli altri a proprio vantaggio. Sono quelli che ti lasciano senza equilibrio dopo quasi ogni interazione con loro, perché sai che qualcosa non sta andando come dovrebbe, ma le loro capacità persuasive sono tali da non farti capire cosa è successo davvero.

Con il giusto approccio, tuttavia, è possibile smascherare queste persone e gestirle in modo efficace.

Chi è un manipolatore?

I manipolatori sono persone che che usano l’inganno, la coercizione, la menzogna o la paura per ottenere ciò che vogliono dagli altri. Il loro modo di fare si differenzia dalla normale influenza sociale perché i manipolatori tendono a preoccuparsi solo dei propri interessi e non tengono conto dei bisogni degli altri. Quando influenzi le persone in modo equo, non le usi esclusivamente per i tuoi fini. Piuttosto, le convinci a vedere il tuo punto di vista, riconoscendo però i loro bisogni e sentimenti.

Ci sono molte ragioni per cui le persone potrebbero avere modalità manipolatorie. A livello base, potrebbero non avere le capacità o la fiducia in se stessi per influenzare e persuadere le persone in modo legittimo, quindi ricorrono a tattiche subdole per ottenere ciò che vogliono.

Affrontare i manipolatori: le strategie psicologiche più efficaci

Essere vittima di manipolazione è spesso sconvolgente ed emotivamente faticoso, soprattutto se ciò accade ripetutamente e da parte da una persona particolarmente vicina. Per iniziare a non essere più la preda identifica i tuoi punti deboli, in modo da capire dove potrebbe colpirti un manipolatore e intervenire prima. Come? Ad esempio, potresti aumentare la fiducia in te stessa e sviluppare l’accettazione, in modo da non essere ferita quando qualcuno userà i tuoi punti deboli a suo vantaggio.

È importante saper riconoscere le persone che hanno tendenze manipolative. La consapevolezza è il primo passo per evitare la manipolazione. Puoi essere tu a manipolare al contrario queste persone, sbarrando loro la strada ogni volta che cercheranno di farti accettare un compromesso, ti faranno sentire in colpa, non si fermeranno davanti ai tuoi limiti. Ribaditeli, rispondete di no, mettete i manipolatori stessi davanti a una scelta. Anche se potresti non essere in grado di evitare del tutto queste persone, puoi stare in guardia quando sei con loro.

Studia i loro passi, prenditi del tempo per ascoltare i possibili manipolatori e osservare come si comportano. Puoi imparare le loro tattiche prestando attenzione a ciò che dicono e fanno, così come a ciò che non dicono e fanno. Quando comprendi le armi e le strategie che usano, sei più in grado di eluderli, riderli o affrontarli.

Quando sospetti che qualcuno stia cercando di manipolarti, sii assertiva: ciò significa che difendi i tuoi interessi, pur rispettando la persona con cui hai a che fare. Innanzitutto, riconosci come l’altra persona vede la situazione. Quindi, esprimi direttamente le tue esigenze: proietterai forza e sicurezza quando sarai specifica su ciò che desideri.

I manipolatori spesso cambiano argomento o usano altre tattiche di evasione quando li affronti. Ad esempio, se rifiuti una richiesta, potrebbero suggerirti un incontro per discuterne di nuovo in seguito: mantieni sempre la tua posizione, le loro sicurezze inizieranno a crollare. Identificare e impostare confini personali è essenziale per impedire a chiunque di sopraffarci: pensa ai tipi di comportamento che hai tollerato in passato ma che non vuoi mai più tollerare in futuro da parte delle altre persone.

Infine, quando ti difendi, i manipolatori potrebbero usare tattiche evasive o diversive per confonderti, indebolire la tua determinazione o portarti fuori strada. Non lasciare che ti distraggano o ti sviino. Rimani concentrata sulla questione che vuoi affrontare.

I comportamenti manipolativi più comuni

Come facciamo a capire di essere stati manipolati? Quali sono i comportamenti manipolativi più comuni? Iniziamo con il love bombing, termine che usiamo per indicare il sopraffare qualcuno bombardandolo di attenzioni come un modo per ottenere controllo o influenza su questa persona. Si applica a tutti i tipi di relazioni, non solo a quelle romantiche.

Far sentire qualcuno in colpa per convincerlo a fare qualcosa, quindi evocare il suo senso di colpa, è uno degli atteggiamenti più comuni, che scaturisce spesso ricordando favori passati o evidenziando i propri sacrifici magari fatti per noi (reali oppure no).

Passiamo poi al gaslighting, cioè, indurre qualcuno a dubitare della propria memoria o percezione degli eventi, rendendolo più dipendente dalla versione della realtà del manipolatore. “È andata così, non come dici tu” è un gioco psicologico purtroppo molto efficace per mettere in crisi qualcuno.

Conoscete il trattamento del silenzio? Significa rifiutarsi di comunicare o ignorare qualcuno per esercitare il controllo o punirlo emotivamente: pur di parlare con il manipolatore, l’altro accetterà un compromesso, o si prenderà colpe e responsabilità non sue.

Come non parlare del gioco della vittima? È uno degli atteggiamenti più comuni, e dunque più ignorati, di un manipolatore, che è capace di distorcere i fatti e interpretare la vittima per ottenere simpatia, assistenza o per giustificare richieste o comportamenti irragionevoli.

Forse questo termine vi sembrerà nuovo, ma non la sua sensazione. Parliamo del favor sharking, quando il manipolatore esegue favori non richiesti o crea scenari in cui una persona si sente in debito per manipolarla in seguito.