L a stima che gli altri hanno nei nostri confronti può generare un circolo positivo? Sì, scopriamo subito in che modo e perché

Essere apprezzati da chi abbiamo accanto è sempre piacevole. Riuscire a cogliere la stima nelle parole e nei gesti dei nostri amici, dei colleghi, dei familiari e, più in generale, di tutti coloro che orbitano attorno al nostro mondo è sempre fonte di gioia. Ma è davvero così importante che gli altri abbiano stima di noi? E se sì, perché?

Per capire perché è importante che gli altri abbiano stima di noi, dobbiamo riflettere innanzitutto sul significato della stima e sull’impatto che ha sul nostro benessere emotivo. Cominciamo!

Cos’è la stima

Comprendere perché è importante che gli altri abbiano stima di noi può rivelarsi più semplice analizzando preventivamente il significato del termine stima. La stima si riferisce all’alta considerazione che si ha nei confronti di una persona. È un’opinione favorevole e positiva nei confronti delle qualità della persona in questione, basata su una buona valutazione dei suoi comportamenti e del suo modo di agire e pensare.

Nelle relazioni interpersonali, avere qualcuno che ci stima, può apportare diversi benefici, impattando in maniera positiva sul nostro grado di autostima, sulla nostra voglia di perseguire determinati obiettivi, sulla sicurezza e sul senso di appartenenza. Vediamo in che modo.

Stima e autostima

Vi è mai capitato di affrontare dei periodi in cui la vostra autostima cala rovinosamente? È assolutamente fisiologico e succede per tutta una serie di motivi che vanno dai cambiamenti nella vita privata e professionale alle varie sfide più o meno intense che affrontiamo quotidianamente, a casa, a scuola, a lavoro e non solo.

Quando si perde fiducia nelle propria capacità, sembra difficile, se non impossibile, tornare a stimarsi. Il lavoro che bisogna fare su se stessi non è privo di ostacoli, ma ritrovare la stima perduta è vitale. Durante questo percorso, che, ripetiamo, è, in primis, personale, il supporto e la stima degli altri possono aiutarci moltissimo. Avere a che fare con persone che mostrano di stimarci, che ci incoraggiano e ci ricordano quanto valiamo può darci una spinta notevole e aiutarci a ritrovare un ottimo grado di autostima.

Aumento della sicurezza

Strettamente connesso all’aumento dell’autostima, anche l’aumento della sicurezza rientra a pieno titolo nei motivi per i quali è importante che gli altri abbiano stima di noi. Quando percepiamo che gli altri ci stimano, abbiamo maggiore predisposizione a riconoscere il nostro valore. Le opinioni positive che i nostri amici, colleghi o familiari hanno nei nostri confronti migliorano la percezione che abbiamo di noi stessi e ci inseriscono in un circolo virtuoso fatto di amor proprio, ritrovata sicurezza e rinnovata fiducia nelle proprie capacità.

Senso di appartenenza

Essere stimati aumenta anche il nostro senso di appartenenza. Perché? Perché quando beneficiamo della considerazione positiva degli altri, ci sentiamo più integrati all’interno di un gruppo. Questo non vuol dire che la nostra felicità dipenda dall’integrazione o che la valutazione che diamo a noi stessi sia un’appendice della valutazione che gli altri hanno di noi stessi.

Significa però che la stima e il rispetto degli altri contribuiscono significativamente al nostro senso di appartenenza e al nostro benessere emotivo. E dato che siamo animali sociali, questa considerazione positiva può aumentare la fiducia nelle nostre relazioni sociali, apportando benefici emotivi e mentali.

Dalla stima degli altri alla stima verso gli altri

Come abbiamo accennato poc’anzi, essere stimati innesca un circolo virtuoso per il quale chi riceve stima è più propenso ad avere stima di altri. Insomma, ricevere apprezzamenti positivi aumenta il grado di stima che abbiamo nei nostri confronti e al contempo ci porta a stimare molto di più chi abbiamo accanto. Tutto ciò non farà altro che consolidare relazioni sempre più positive, ottimizzando l’ascolto attivo, la comunicazione aperta e chiara e allenando l’empatia. Avere un’apertura sincera verso punti di vista diversi dal proprio, verso i bisogni e le esperienze delle altre persone, ci permette di migliorare le nostre relazioni interpersonali e di renderle decisamente più autentiche.

Perché è importante che gli altri abbiano stima di noi

Autostima, sicurezza, senso di appartenenza, ascolto attivo, stima nei confronti degli altri, sono solo alcuni dei maggiori benefici che si possono ottenere quando percepiamo la stima che gli altri hanno nei nostri confronti. Perché se è vero che ognuno di noi deve lavorare personalmente sulla propria autostima e sulla fiducia in se stesso è anche vero che sentire che gli altri ci stimano, può aiutarci a fare un passo verso quella direzione.

Come? Contribuendo a scaldare il motore che ci porterà a lavorare su noi stessi e sul riconoscimento del nostro valore. Questo incoraggiamento esterno può alimentare, e non poco, la nostra determinazione a superare le sfide quotidiane e ad affrontare nuove opportunità con rinnovata fiducia e forte determinazione.