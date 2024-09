A vete sognato un dente rotto e non sapete che significato attribuire a questa immagine onirica? Ecco cosa significa sognare un dente rotto e perché non è un sogno negativo

Alzi la mano chi almeno una volta nella vita non ha avuto la sensazione di aver rotto o perso un dente durante la nonna. Si tratta di una percezione decisamente spiacevole legata a un sogno che è tra i più ricorrenti. Sognare un dente rotto o più denti rotti vuol dire fare i conti con un subconscio che sta cercando di comunicarci qualcosa.

Ma cosa? Cosa significa sognare un dente rotto e perché questo viaggio onirico può generare ansia e insicurezza? Lo scopriamo subito!

Simbolismo del dente nei sogni

I denti rappresentano una componente sia funzionale che estetica del nostro corpo. La masticazione e la corretta pronuncia delle lettere del nostro alfabeto non potrebbero avvenire correttamente senza di essi. Oltre che funzionali, come abbiamo accennato, i denti rappresentano anche un elemento estetico. Non a caso un sorriso curato è associato al benessere e alla bellezza. Per questo quando i denti nei sogni appaiono scheggiati, rovinati, rotti, innescano una sensazione di disagio e insicurezza.

Sognare uno o più denti rotti cela un simbolismo legato a un disagio, a situazioni e condizioni che non ci fanno sentire al sicuro o di cui non siamo sicure. Se sognare un dente rotto è ormai diventato ricorrente, potrebbe essere giunto il momento di affrontare di petto una o più preoccupazioni che ci attanagliano e con le quali non abbiamo ancora fatto i conti. Ma questo sogno è un brutto segno?

Sognare un dente rotto è un brutto segno?

No, sognare un dente rotto, anche se può angosciarci e agitarci, non è di per sè un brutto segno. Questa esperienza onirica è lì a ricordarci che la nostra vita non può e non deve essere condizionata da problematiche che ci stanno soffocando e che accantoniamo per il timore di doverle affrontare. È un sogno che ci invita a fare un passo avanti con sicurezza, a riprendere le redini della nostra esistenza, diventando le protagoniste attive della nostra storia.

Spesso la fragilità è vista come debolezza e non c’è niente di più sbagliato. Sognare un dente rotto può ricordarci che la vulnerabilità ci rende umani e che fallire e cadere è fondamentale per imparare a rialzarsi e ad essere resilienti. Insomma, affrontare le proprie paure e capire i motivi alla base della nostra scarsa autostima e della poca fiducia in noi stesse può essere la chiave per trasformare un sogno apparentemente negativo, in un’opportunità di crescita.

Perché sogniamo denti rotti

Quando si ha a che fare con un sogno che lascia un po’ di amaro in bocca, ci si chiede il perché di quell’esperienza carica di ansia e frustrazione. Il nostro subconscio, come abbiamo avuto modo di accennare, trova sempre modi diversi per comunicarci qualcosa di importante e si serve di immagini dense di simbolismo per farlo.

Il dente rotto è proprio una di queste immagini. Tramite esso il subconscio vuole riportare a galla le nostre emozioni represse e le paure nascoste che abbiamo il timore di affrontare, per aiutarci a trasformare un periodo negativo in un’opportunità di trasformazione e cambiamento.

Interpretazione dei denti rotti nei sogni

Passiamo ora alle maggiori interpretazioni di questo sogno così comune e ricorrente. Partiamo da un assunto fondamentale; sognare un dente rotto rivela significati che mutano col mutare del contesto e delle circostanze del sogno. Sognare di averne uno rotto in bocca è molto diverso dal sognare di vedere qualcuno con un dente rotto in bocca.

O ancora, sognare un dente rotto che poi si rimargina deve essere interpretato in maniera diametralmente opposta rispetto a un dente rotto che poi cade. Vediamo insieme alcuni dei sogni più ricorrenti con protagonista il dente rotto.

Sognare un dente rotto che cade

Se nel sogno siamo noi i protagonisti e il dente che abbiamo in bocca cade, l’interpretazione è da ricercarsi nella perdita di controllo che abbiamo sulla nostra vita e, in particolare, sulla nostra sfera più intima.

Sognare un dente rotto che si rimargina

Il dente rotto si rimargina nel corso dell’esperienza onirica? Ottimo! Anche il nostro periodo di turbamento e frustrazione finirà presto.

Dente che si sgretola

Il dente si sgretola letteralmente in bocca? Oltre a portare a galla le preoccupazioni che ci turbano, il particolare dello sgretolamento potrebbe riferirsi alla paura di appassire e di invecchiare precocemente.

Dente rotto di un’altra persona

Se invece il dente rotto non appartiene a noi, ma ad un’altra persona, potrebbe riflettere la preoccupazione che abbiamo per una o più situazioni spiacevoli che quella persona a noi vicina sta vivendo.

Un dente rotto che sanguina

Un dente rotto che sanguina può sicuramente turbare, ma è lì a ricordarci che non dobbiamo nascondere il dolore per una perdita o per una situazione che ci fa male, perché affrontare il dolore è il primo passo per tornare a riprendere in mano la propria vita.