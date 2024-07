S ognare soldi ha solo a che fare con la ricchezza? Certo che no! Ecco quali sono le affascinanti interpretazioni dei sogni incentrati sui soldi

Il mondo onirico e la sua interpretazione affascinano milioni di persone, dalla notte dei tempi. Il simbolismo e i desideri inconsci che si celano dietro a determinati sogni possono dirci molto di noi e del momento che stiamo vivendo, aiutandoci a rielaborare le nostre esperienze quotidiane e a comprendere meglio le nostre emozioni. Tra i sogni più ricorrenti ci sono quelli relativi alla ricchezza e al denaro. Ti è mai capitato di sognare soldi?

Ti stai chiedendo qual è il significato che si nasconde dietro questo viaggio onirico apparentemente incentrato sulla ricchezza? Allora sei nel posto giusto! Ecco cosa significa sognare soldi e quali sono le diverse possibili interpretazioni.

Interpretazione dei sogni

Prima di addentrarci nei meandri dei sogni incentrati sui soldi, è bene dare una breve panoramica sull’interpretazione dei sogni. Traduzione dell’originale tedesco Die Traumdeutung, L’Interpretazione dei Sogni, è senza dubbio la più celebre opera del padre della psicanalisi Sigmund Freud. Edita nel 1899, quest’opera rivoluziona il concetto di inconscio, ponendo i sogni come vie d’accesso alla comprensione dei nostri impulsi e desideri più profondi.

Non solo, Freud focalizza i suoi studi e le sue ricerche anche sui simboli ricorrenti che appaiono nei sogni, dando loro un ruolo di primo piano nella comprensione dei messaggi del nostro inconscio. Tra i simboli più ricorrenti vi è anche il denaro. Cosa significa sognare soldi? Scopriamolo subito.

Cosa significa sognare di ricevere soldi

Siete tra le braccia di Morfeo, avete raggiunto la fase REM e sognate di ricevere dei soldi. Qual è il significato di questo sogno? Molto dipende anche dalla situazione in cui vi trovate e dal soggetto che vi dona i soldi, ma tendenzialmente il significato di questo sogno è legato al desiderio di prosperità.

Questo desiderio può essere a sua volta connesso a un senso di angoscia o preoccupazione per una situazione economica precaria oppure alla speranza di ricevere un aiuto materiale da parte di chi abbiamo accanto. Un’altra interpretazione di questo sogno riguarda la generosità e la gratitudine e, in particolare, il riconoscimento del supporto (non solo economico) che stiamo ricevendo da una persona a noi vicina.

Cosa significa sognare di dare soldi

Cosa significa invece sognare di dare soldi? Questa variante ha meno a che fare con la ricchezza materiale o con le preoccupazioni legate alle finanze. Una delle sue interpretazioni più frequenti riguarda la sfera emotiva e soprattutto il desiderio di aiutare gli altri. La simbologia che si cela dietro a questo gesto di generosità cela anche un alto grado di consapevolezza della propria energia interiore. Un’energia pronta a investire chi si ha accanto o chi è in difficoltà e ad aiutarlo fornendo un supporto a 360°.

Perdere soldi nei sogni

Alzi la mano chi non ha mai sognato di essere derubato o di perdere soldi? È un sogno davvero ricorrente e la spiegazione del fatto che sia così ricorrente è da ricercare nel suo significato principale, ovvero quello legato all’insicurezza. L’insicurezza è uno stato mentale che può manifestarsi in molti ambiti e in momenti diversi della nostra vita.

Riguarda tutti, nessuno escluso, e nei sogni si rivela spesso attraverso il simbolismo legato alla perdita dei soldi. Sognare soldi e, in particolare, sognare di perdere soldi, vuol dire portare alla luce sentimenti legati all’ansia, all’angoscia, alla paura di non essere all’altezza, al basso livello di autostima. Perdere soldi è un po’ come perdere fiducia e sicurezza in noi stessi, mettendo in dubbio il nostro valore personale.

Soldi falsi nei sogni

Molto comune, soprattutto tra coloro che nutrono dei dubbi sulla propria cerchia di amici o colleghi, sognare soldi falsi ha a che fare con la mancanza di fiducia nei confronti di alcune persone e/o situazioni che stiamo vivendo. Una sensazione di insicurezza che vira verso gli altri, più che verso se stessi e che ci fa dubitare delle reali intenzioni di chi ci circonda.

Ma attenzione, questo sogno non è sempre negativo, anzi. In alcuni casi sognare soldi falsi vuol dire avere consapevolezza del fatto che siamo alla ricerca di autenticità e che ci stiamo allontanando da tutto ciò che consideriamo troppo superficiale.

Simbolismo dei soldi nei sogni

Oltre all’interpretazione generale delle situazioni che prendono vita mentre sogniamo, è importante capire anche il simbolismo legato ai soldi in se per sé. I soldi infatti possono manifestarsi in diversi modi. Vi è capitato di sognare monete d’oro splendenti? Oppure avete sognato banconote vecchie e logore?

Avere una visione chiara della tipologia di soldi che abbiamo sognato può fare una grande differenza nell’interpretazione. Nel primo caso infatti, sognare soldi può avere a che fare con la fortuna e la prosperità in vari ambiti della vita. Nel secondo caso, invece, sognare soldi logori, rovinati o sporchi, può riflettere il nostro senso di sfiducia nel mondo e di inadeguatezza e spingerci a risolvere questioni che abbiamo lasciato in sospeso.