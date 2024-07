S ognare sangue può suscitare una serie di emozioni contrastanti. Ma cosa significa davvero questo sogno così comune? Lo scopriamo subito

Sei nel bel mezzo del risveglio e ricordi perfettamente il sogno che hai appena fatto. Un mix di preoccupazione e angoscia si fa largo dentro di te perché il viaggio onirico appena compiuto era focalizzato sul sangue. Sognare sangue è più comune di quanto si pensi e sebbene in un primo momento possa investirci di una sensazione di disagio, in realtà non si tratta di un sogno sempre negativo.

Il sangue è infatti un simbolo di vitalità e di passione viscerale ed è per questo che racchiude in sé una miriade di significati che possono raccontare molto del momento che stiamo vivendo, soprattutto dal punto di vista emotivo e psicologico. Ecco cosa significa sognare sangue e quali sono le diverse interpretazioni di questo tipo di sogno.

Simbolismo del sangue nel sogno

Fluido, secco, copioso, esiguo, nostro o di qualcun altro, il sangue nei sogni può avere mille sfaccettature diverse e presentarsi in modi che influiscono molto sull’interpretazione finale del sogno. Ad accomunare tutte le diverse modalità attraverso le quali il sangue può fare capolino nei nostri viaggi onirici è il simbolismo di base. Il sangue infatti è da sempre riconosciuto come un simbolo di vitalità e passione.

Come un elemento cardine della vita di ogni persona, che scorre nelle vene legandosi a doppio filo alla nostra intera esistenza. Senza sangue non c’è vita, per questo sognare sangue è sempre legato a qualcosa di molto profondo, a sentimenti, paure ed emozioni che coinvolgono a 360° il sognatore.

Perché sognare sangue può spaventare

Nonostante questa connessione così viscerale con la vita, sognare sangue può decisamente spaventare. Alzarsi con un senso di smarrimento e angoscia dopo aver visionato scene di emorragie, epistassi, mestruazioni, è del tutto fisiologico. La perdita di sangue infatti, evoca spesso ricordi dolorosi e innesca sensazioni di vulnerabilità, portando alla mente immagini legate a traumi fisici, alla violenza e alla morte.

L’immaginario collettivo influenza profondamente il significato che diamo di primo acchito ai sogni legati al sangue. Il sangue, infatti, è generalmente immediatamente collegato a eventi tragici, a omicidi, guerre, abusi fisici che ci inducono a pensare che sognare sangue debba necessariamente essere un presagio negativo. Ma è davvero così?

Sognare sangue: il significato psicologico

Per capire se sognare sangue è un presagio negativo dobbiamo analizzare il suo significato psicologico. La prima cosa da analizzare è la metafora della ferita. Il sangue infatti non fuoriesce dal corpo senza una ferita. La ferita fisica da cui fuoriesce nel sogno, dal punto di vista psicologico rappresenta una lacerazione di tipo emotivo, un taglio, uno squarcio che il nostro inconscio vuole portare alla luce per permetterci di risolvere ciò che ci fa stare così male.

Fare i conti con il dolore, riconoscerlo e capire di poterlo affrontare e superare è importante per tornare a riprendere in mano la propria vita e sognare sangue ci indirizza proprio verso questa strada. Un altro significato psicologico fondamentale da analizzare è quello connesso con la paura dell’esplorazione delle proprie emozioni. Come abbiamo già detto, il simbolismo legato al sangue è strettamente connesso con la vitalità e la passione.

Se sogniamo questo elemento in maniera ricorrente, senza provare disagio e se a sanguinare senza un motivo apparente sono persone davanti a noi, allora probabilmente il nostro inconscio vuole portare alla luce il conflitto che viviamo con la nostra natura più profonda, un conflitto che ci impedisce di lasciarci andare e che ci induce a reprimere le emozioni.

Tipologie di sogni legati al sangue

Il significato psicologico dei sogni con protagonista il sangue, può variare a seconda del contesto e della modalità in cui il sangue fa capolino nei nostri sogni. Tra le tipologie di sogni legati al sangue, le più comuni sono:

Sognare una ferita che sanguina

Sognare sangue mestruale

Sognare gocce di sangue

Sognare un omicidio

Sì, lo sappiamo, sono tutti sogni che preferiremmo non fare, ma sono molto comuni e ci raccontano tanto del periodo che stiamo affrontando. Sognare una ferita che sanguina vuol dire capire di dover fare i conti con una vulnerabilità, una situazione che ci fa male e che non ci permette di vivere con la serenità che meritiamo. Sognare sangue mestruale ha invece spesso a che fare con una nuova fase della vita. Si tratta di un sogno sinonimo di ottimismo e trasformazione, un viaggio onirico che ci parla di cambiamenti positivi e rivoluzioni in grado di portare la nostra vita nella direzione desiderata.

E che dire del sogno legato alle gocce di sangue? Ci parla di piccole emozioni represse che abbiamo accantonato e che pian piano, goccia dopo goccia, si fanno largo per essere sviscerate e vissute appieno. Ultimo, ma non ultimo, sognare un omicidio. Un sogno che spaventa, che fa scaturire sensazioni spiacevoli, ma che non è sempre negativo.

Se siamo noi gli artefici dell’omicidio, potrebbe essere opportuno riflettere sul senso di colpa che abbiamo nei confronti di determinate persone. Se siamo noi a essere uccisi, ed è il nostro sangue a scorrere, potrebbe significare che è arrivato il momento di affrontare le nostre paure e di stravolgere positivamente la nostra vita.