T i capita spesso di sognare fichi maturi? Ecco quali sono i principali simbolismi di questo frutto così dolce e nutriente

Freschi, succosi, appena caduti dall’albero o immersi una ricca cornucopia, i fichi maturi sono spesso oggetto di sogni più o meno ricorrenti. Ma cosa significa sognare fichi maturi e perché l’interpretazione di questo viaggio onirico può rivelarsi decisamente affascinante?

I motivi sono da ricercare principalmente nel ruolo simbolico di questo frutto dolce e carnoso, ruolo che riveste anche all’interno della Bibbia, del Corano e delle molteplici tradizioni popolari orientali e occidentali. Scopriamo insieme cosa significa sognare fichi maturi e quali sono le maggiori interpretazioni di questo sogno.

Sognare fichi maturi

Sbucciati, mangiati, lanciati, i fichi maturi nei sogni si prestano a una grande varietà di manipolazioni e tutte, hanno un significato ben preciso. Il contesto in cui ci appaiono in sogno è ovviamente fondamentale per comprendere al meglio il messaggio del nostro subconscio, ma una cosa è certa, i fichi maturi sono portatori di simbolismi ricchi e sfaccettati. E a questo proposito, vediamo insieme quali sono i simbolismi principali legati a quello che è comunemente considerato un frutto, ma che è in realtà, uno splendido fiore rovesciato.

Simbolismo dei fichi maturi

Come abbiamo anticipato, il simbolismo legato al fico e, in particolare, al fico maturo, è decisamente variegato. Il suo significato più noto è quello connesso al mondo della fertilità e della sessualità. È proprio la foglia di fico, infatti, che nell’antichità veniva usata nelle sculture e nei quadri per coprire i genitali maschili. Questa connessione con le parti intime, rende il fico e tutto ciò che lo circonda, strettamente correlato a dei significati di natura sessuale.

Non solo, se nel sogno mordiamo o mangiamo un fico maturo, allora potremmo aspettarci una crescita economica o personale, perché, soprattutto in versione matura, simboleggia prosperità e abbondanza. E quando un fico maturo non è poi così dolce e carnoso? Se nel sogno ci appare secco o ammaccato, allora il suo significato dovrebbe essere ricercato nelle preoccupazioni che ci attanagliano e nel periodo di stress che stiamo vivendo. In generale, sognare fichi maturi è legato a doppio filo alle religioni abramitiche. Perché? Scopriamolo insieme!

Il legame con le religioni abramitiche

Ebraismo, Cristianesimo e Islam sono le tre grandi religioni abramitiche. Queste religioni hanno fatto ampio uso nei loro testi sacri e nei loro racconti di tradizione orale, proprio dell’immagine dei fichi. Il motivo è da ricercare principalmente nel contesto in cui sono nate e si sono sviluppate. Ci troviamo infatti in Medio Oriente, una regione caratterizzata da un clima arido e caldo in cui gli alberi di fico, ideali da coltivare in quelle particolari condizioni, rappresentavano un prezioso alimento.

Nutrienti, prelibati e ricchi di vitamine, permettevano ai vari popoli della vasta area di sopravvivere in un ambiente spesso ostile. Il loro valore, oltre che concreto, divenne anche simbolico e i fichi maturi si trasformarono presto da beni primari a simbolo di abbondanza, ricchezza e prosperità. Nell'Antico Testamento il fico è addirittura associato alla Terra Promessa, rappresentando la benedizione divina.

Nel Corano troviamo un’immagine altrettanto forte legata al fico, infatti Allah giura sia sull’ulivo che sul fico. Le connessioni spirituali tra i fichi maturi e le religioni abramitiche risultano essere molto profonde e sono caratterizzate da una comune ricerca di benessere, crescita e ricchezza.

Perché sogniamo fichi maturi

Se ti capita spesso o ti è capitato recentemente di sognare fichi maturi, probabilmente ti sarai chiesta il perché. La risposta è da ricercare, in primis, nell’immagine stessa del fico, nell’intensità del suo colore, nella sua integrità e nel modo in cui lo abbiamo utilizzato nel sogno e in secondo luogo, nel contesto del sogno.

Sognare fichi maturi dal sapore acre, in un ambiente a noi ostile, può suggerire l’idea di dover fare i conti con le nostre emozioni represse e con un generale senso di angoscia e stress che sta caratterizzando la nostra quotidianità. Se il risveglio è invece piacevole e i fichi maturi appaiono morbidi, saporiti, vividi e all’interno di un contesto accogliente e sereno, allora il viaggio onirico appena fatto potrebbe riflettere il periodo positivo che stiamo vivendo.

Interpretazione dei fichi maturi nei sogni

In linea generale, questo tipo di sogno ha a che fare con l’abbondanza, la fertilità e la crescita. L’interpretazione del sogno, tenendo conto di questi significati, cambia, come abbiamo detto, a seconda del contesto e dell’immagine dei fichi stessi. Ecco alcuni dei sogni più ricorrenti con protagonisti i fichi maturi e le loro relative interpretazioni.

Sognare fichi maturi succosi

Questo sogno è tra i più positivi ed è connesso alla prosperità e alla voglia di “mordere la vita” riuscendo a godere a pieno dei suoi sapori. Se nel sogno addentiamo il fico donato da una persona di nostro interesse, l’interpretazione può aprirsi a rivelazioni di tipo sessuale.

Sognare fichi maturi ammaccati

Se nel sogno i fichi appaiono ammaccati, acerbi o secchi, allora potrebbero rappresentare il simbolo del nostro disagio interiore. Viviamo un periodo di difficoltà, principalmente emotiva, e questo sogno vuole segnalarcelo per aiutarci ad uscirne.

Mangiare fichi maturi

Mangiare fichi maturi riflette invece il nostro apprezzamento nei confronti della vita, la nostra capacità di godere anche delle piccole cose e di guardare con positività al futuro. Questo sogno può essere legato anche a un desiderio di ricchezza materiale.

Lanciare fichi maturi

Se i fichi non li mangiamo, ma li lanciamo, potrebbero simboleggiare la nostra voglia di cambiamento e la frustrazione attuale. Un gesto di forza e impeto che riflette un momento “No” che abbiamo però deciso di affrontare e superare.