Cosa significa sognare di sposarsi

S ognare di sposarsi rientra a pieno titolo tra le esperienze oniriche più ricorrenti. Ma quali sono i suoi significati simbolici più profondi? Eccoli

L’altare, la marcia nuziale, l’abito bianco…vi è mai capitato di sognare di sposarvi? In grande, in piccolo, con o senza partner che vi aspetta all’altare, con o senza scarpe (ebbe sì, spesso capita di sognare di sposarsi a piedi scalzi) sognare di sposarsi è un viaggio onirico tra i più i ricorrenti.

Ma cosa si cela dietro questa immagine così evocativa? Il simbolismo del matrimonio è legato esclusivamente al romanticismo, all’amore e all’unione? No, sognare di sposarsi rappresenta molto di più. Scopriamo subito le maggiori interpretazioni di questo sogno.

Perché sogniamo di sposarci

Single, in coppia o già sposate, alla ricerca di un partner o con la porta chiusa a doppia mandata all’amore, sognare di sposarsi può capitare a tutte noi e questo particolare può farci già capire che non si tratta di un sogno legato esclusivamente all’amore. Il matrimonio è un rito che sia in forme civile che religiosa, può assumere significati strettamente legati al nostro subconscio quando lo sogniamo.

Ovviamente tutto varia molto dal contesto, dalla tipologia, delle sensazioni che proviamo durante l’esperienza onirica, ma in generale, sognare di sposarsi vuole aiutarci a portare a galla sentimenti celati. Può capitarci più frequentemente di sognare di sposarci quando desideriamo connetterci più profondamente con qualcuno, quando viviamo un periodo stagnante della nostra vita, soprattutto dal punto di vista sentimentale ma non solo. Insomma, quando desideriamo vivere emozioni (non necessariamente romantiche) più intense e profonde.

Simbolismo del matrimonio nei sogni

E se ti stai chiedendo per quale motivo chi desidera rapporti più veri e sinceri sia più incline a sognare di sposarsi, il motivo è da ricercare nel simbolismo che si cela dietro al rito del matrimonio. La celebrazione nuziale con i suoi dettagli riconoscibili, le sue tradizioni e i suoi rituali, è presente nell’immaginario collettivo di tutti ed è per questo che ha un grande valore simbolico.

Unità, completezza, inizio di una nuova avventura, solidità, amore, sono tanti i significati attribuibili al matrimonio e sognare di sposarsi vuol dire avere la possibilità di attingere proprio a questi significati per portare a galla qualcosa. Stiamo vivendo un periodo emotivamente stressante? Desideriamo dare un taglio a rapporti e relazioni superficiali? Siamo alla ricerca di emozioni pure e profonde? In ognuno di questi casi possiamo trovarci a sperimentare un matrimonio tra le braccia di Morfeo.

Sognare di sposarsi è positivo?

Quando parliamo di sogni, non possiamo parlare di positività o negatività. Un sogno non è mai positivo o negativo in senso assoluto, anzi. Esso rappresenta spesso uno strumento in più che il nostro subconscio ci dona per aiutarci a comprendere meglio il periodo che stiamo vivendo e a sviscerare emozioni nascoste.

Sognare di sposarsi è un modo per fare i conti con la nostra parte più emotiva, per riflettere sulle relazioni in generale, sulla coppia e su noi stessi. Come abbiamo anticipato, molti messaggi del nostro subconscio che si rivelano attraverso il sogno del matrimonio, hanno interpretazioni diverse legate alle differenze del sogno stesso. Vediamone alcune!

Sognare di sposarsi: le maggiori interpretazioni

Quali sensazioni avete provato percorrendo la navata? C’era un partner ad attendersi sull’altare? Il vostro abito era bianco? Questi sono solo alcuni dei particolari da ricordare al risveglio per interpretare al meglio questo sogno. Per aiutarti a decifrare il tuo, ecco una lista di alcuni tra i sogni più ricorrenti a tema matrimonio.

Sognare di sposarsi con l’abito bianco

Il colore acromatico per eccellenza rappresenta l’emblema della purezza e del candore ed è per questo, che per molte culture, diventa il colore simbolo dell’abito nuziale della donna. Se hai sognato di indossarlo anche tu, allora potresti dover fare i conti con la tua idea di perfezione e con la convinzione che le norme sociali contino più dei sentimenti.

Sognare di sposarsi con l’abito nero

Controparte naturale del bianco, il nero, in Occidente è associato al lutto. Sognare di sposarsi con un abito nero vuol dire vivere un momento di smarrimento e disagio, ma avere al contempo una forte voglia di ribellione e rinascita.

Sognare di sposare uno sconosciuto

Percorrendo la navata, passo dopo passo, ti sei accorta che quello che ti attendeva all’altare non era il tuo partner nella vita reale? Non mettere subito in discussione la tua relazione, perché questo sogno ha più a che fare con te stessa. Infatti, lo sconosciuto all’altare potrebbe rappresentare la dualità della tua persona, mettendo in evidenza una parte di te che non vuoi ammettere di avere o che ti ci piace mostrare.

Sognare di inciampare lungo la navata

Vestito perfetto, marcia perfetta, uomo perfetto, ma, ahinoi, inciampi mentre percorri la navata. Le maggiori interpretazioni di questo sogno? Paura di sbagliare, timore di osare e ansia connessa alle pressioni sociali da cui non riesci a liberarti.