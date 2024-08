T i è mai capitato di sognare di cadere nel vuoto? Quali sono state le sensazioni al risveglio? Ecco qual è il significato di questo sogno e come interpretare le emozioni che ti hanno investito dopo aver vissuto questa esperienza onirica

Svegliarsi all’improvviso nel cuore della notte con la netta sensazione di essere appena precipitati nel vuoto. Vi è mai successo? Capita spesso, ed è la conseguenza di un’esperienza onirica molto comune: sognare di cadere del vuoto.

Non sempre si ha un risveglio di questo tipo, anzi, a volte ricordiamo a malapena la rovinosa caduta nel vuoto, ma, in ogni caso, un sogno di questo tipo può raccontare molto del periodo che stiamo affrontando e delle paure che ci attanagliano. Cosa significa sognare di cadere nel vuoto e quali sono le interpretazioni più interessanti di questo sogno? Scopriamolo subito!

Interpretazione e simbologia della caduta nel vuoto

Che sia negli abissi, in un dirupo, in un pozzo senza fondo, una cosa è certa, sognare di cadere nel vuoto può rivelarsi un’esperienza estremamente angosciante. La sensazione di perdere letteralmente la terra sotto ai piedi investe chi sogna di una paura atavica legata alla sopravvivenza e all’istinto di conservazione. Non è un caso che l’interpretazione più comune di questo sogno sia legata alla paura della perdita di controllo.

Una paura che può investire vari ambiti della vita, dal lavoro alla famiglia, dalla relazione col partner ai rapporti con se stessi. La simbologia dietro al vuoto che si apre in maniera improvvisa nel corso di questo viaggio onirico, ci parla di paura dell’ignoto, di incertezza e instabilità. Percezioni rivelate attraverso l’immagine di una caduta all’interno di uno spazio senza forma e senza luce, di cui non riusciamo a vedere il fondo e che ci risucchia senza possibilità di risalita.

Sognare di cadere nel vuoto: significati psicologici

Ricorrente o meno, questo sogno è ricco di significati psicologici variegati e profondi, che vale la pena sviscerare e comprendere. Sognare di cadere nel vuoto è, nell’interpretazione freudiana, il segnale che indica un desiderio profondo di abbandonarsi senza remore al piacere sessuale. Secondo Jung invece, la caduta nel vuoto simboleggerebbe la mancanza di aderenza alla realtà, tipica, in particolar modo, delle persone con una considerazione di sé troppo alta.

Altri significati psicologici connessi con questa tipologia di sogno sono da ricercare nella convinzione di essere incapaci di agire di fronte alle avversità o a situazioni tendenzialmente complicate. Questa incapacità porta a non trovare appigli, a sentirsi in balia degli eventi e a cadere rovinosamente e senza possibilità di salvezza, in un buco nero senza fondo e senza fine.

Sognare di cadere nel vuoto per mano di qualcun altro

Chi è che ci ha fatto cadere nel vuoto? Capire se siamo stati noi gli artefici della caduta o se è invece stata una mano esterna a spingerci verso l’ignoto, è un altro importante fattore da considerare prima di analizzare il sogno. Munitevi di un taccuino, prendete nota degli elementi cardine del sogno e fate caso a questo particolare. Perché se cadere da soli si lega principalmente all’insicurezza e alla perdita di controllo, cadere per mano di qualcun altro può portare a galla emozioni connesse alla manipolazione, all’impotenza e al tradimento.

Le sensazioni provate al risveglio

La decodificazione dei sogni può raccontare molto di noi e di ciò che stiamo vivendo e da analizzare non è solo il sogno in sé, ma anche le sensazioni che si provano al risveglio. Se sogniamo di cadere nel vuoto e ci svegliamo intrisi di emozioni negative e angoscianti, allora il sogno è un avvertimento. Dobbiamo occuparci del nostro benessere psicofisico e comprendere le ragioni che ci inducono a pensare che non abbiamo il controllo sulla nostra vita.

Se invece il risveglio si rivela positivo e le sensazioni sono piacevoli, allora la caduta nel vuoto potrebbe rappresentare una rinascita. Una trasformazione imminente che spinge l’acceleratore su un cambiamento importante capace di migliorare la nostra esistenza.

Perché sogniamo di cadere nel vuoto

Come abbiamo visto, sono diverse le interpretazioni, i simboli e i significati psicologici legati al sogno di cadere nel vuoto. Altrettanto variegate sono le motivazioni che possono indurre il nostro subconscio a svelarsi attraverso queste immagini così forti. In generale però, la paura di perdere il controllo sulla propria vita, la mancanza di certezze, l’insicurezza, il terrore dell’ignoto e la voglia di cambiamento, sono i principali temi ricorrenti che riguardano questo sogno.

Per analizzarli al meglio, è importante comprendere il contesto del sogno, le persone coinvolte, le ulteriori immagini simboliche presenti e la tipologia di caduta. Siamo caduti da soli o siamo stati spinti? La caduta è stata spiacevole o ci ha dato un senso di libertà? Il risveglio è stato angosciante o sereno? Questi sono solo alcuni dei fattori da tenere in considerazione per analizzare il sogno di cadere nel vuoto.

Un’interpretazione completa e profonda non può prescindere dall’acquisizione di strumenti efficaci. Questi strumenti possono essere acquisiti rivolgendosi a uno psicoterapeuta specializzato nell’analisi della natura dei sogni. Una figura fondamentale per guidare il sognatore nell’interpretazione corretta del sogno, specialmente se ricorrente, un professionista in grado di decifrare la simbologia legata ai vari elementi del sogno e di portare a galla le emozioni represse che lo provocano.