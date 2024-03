S ei stanca di sentirti inferiore? Prova questi consigli pratici per ritrovare l'autostima e la fiducia in te stessa

In molteplici occasioni della vita, ciascuna di noi si è trovata a fare i conti con quella spiacevole sensazione di sentirsi inferiori rispetto a qualcun altro. Questo stato d’animo genera un disagio profondo, paragonabile alla sensazione di trovarsi sospesi su un abisso, dove la pressione dei giudizi esterni, il timore di non essere all’altezza delle aspettative e magari una bassa autostima sembrano costringerci in un angolo, lasciandoci senza vie di fuga. È un’esperienza che comporta un pesante fardello emotivo, in cui si ha l’impressione di essere costantemente valutati e spesso trovati carenti, un peso che schiaccia il petto e offusca la visione chiara del proprio valore.

Tuttavia, nel corso del tempo, abbiamo imparato una lezione fondamentale: l’autostima riveste un ruolo cruciale nel nostro benessere psicologico e nella nostra capacità di navigare attraverso le complessità della vita. È diventato chiaro che avere fiducia in se stesse non è un lusso ma una necessità, uno strumento fondamentale per affrontare con determinazione e resilienza le sfide che incontriamo. L’autostima, infatti, può essere vista come uno strumento potente a nostra disposizione, una risorsa che, se coltivata e impiegata con saggezza, può trasformarci in persone più forti, capaci di vivere le relazioni in modo sano.

Perché devi imparare a non sentirti inferiore

Ti senti spesso inferiore e insicura? Beh, è arrivato il momento di smetterla! L’autostima infatti ha un ruolo essenziale nel successo e nella motivazione nel corso di tutta la vita. Una bassa considerazione di te potrebbe portarti a scegliere partner sbagliati, a non farti valere sul lavoro oppure ad abbandonare una sfida ancora prima di averla intrapresa.

Avere una buona stima di sé potrà aiutarti a trascorrere l’esistenza con un atteggiamento più assertivo e positivo, con la convinzione di poterti autorealizzare come persona e raggiungere i tuoi obiettivi.

Le strategie per smettere di sentirsi inferiori

Avere fiducia in sé stessi è essenziale, in ogni aspetto della vita, ma spesso – soprattutto quando le cose non vanno come vorresti – l’autostima tende a calare e persino a scomparire. Cosa fare in questi casi?

Immagina la fiducia in te come una sorta di muscolo che dovrai allenare, giorno dopo giorno, per farti trovare preparata quando sarà necessario fare uno sforzo in più. Come fare? Prova con alcuni esercizi pratici ed efficaci che ti aiuteranno a farcela e a credere in te anche quando tutto ti sembrerà nero.

Usa la mindfulness

All’inizio ti sembrerà inutile, ma praticare la mindfulness è uno dei modi migliori per aumentare l’autostima. Impara ad assaporare ogni piccola sensazione e a pensare positivo: tutto questo ti regalerà una carica super per affrontare ogni cosa e ti consentirà di comprendere quanto sei speciale.

Prova i mantra

La meditazione è uno strumento potente e lo è ancora di più quando scegli di rivolgerlo verso di te in modo amorevole. Utilizza dei mantra positivi che consentano di rafforzare la fiducia in te. Ad esempio prima di andare a dormire e al risveglio ricordati di ripetere alcune frasi: “Sono bella”, “Sono straordinaria”, “Sono forte”, “Sono unica”.

Elenca i tuoi punti di forza

Hai raggiunto con le tue forze tanti obiettivi importanti, sei cresciuta e maturata, guadagnando tante conquiste. Intorno a te ci sono persone che ti amano e molte cose per cui essere grata. Elenca i tuoi punti di forza, scrivendo una lista e poi ripetendoli allo specchio, guardandoti negli occhi.

Usa l’ironia

L’ironia è un’arma potente che può risultare fondamentale per affrontare nel modo giusto le difficoltà della vita. Usala per ammettere i tuoi limiti, ma anche per riderci su. Conoscere e individuare i propri limiti è importante e può risultare utile per aver il giusto sprint.

Sii ambiziosa

Non fermarti e non indugiare, ma ambisci a migliore sempre. Parti dalla consapevolezza di avere una buona base e sfrutta le tue capacità per farcela.

Poniti degli obiettivi

Lavora step by step. Punta su obiettivi che siano fattibili, misurabili e raggiungibili, avanzando per piccoli passi e raggiungendo i tuoi traguardi uno per volta. In questo modo aumenterai a dismisura la fiducia in te stessa e ti sentirai più forte.

Pensa a cosa ti fa sentire inferiore

Rifletti su ciò che ti fa sentire inferiore: si tratta di tue impressioni o di verità? Prova a comprendere cosa ti fa soffrire e analizza le ragioni. Quello che sperimenti sono sensazioni oppure è la realtà? Chieditelo e cerca di capire da dove proviene la tua paura.

Cerca la tua eccellenza

Ci sono alcune cose in cui sei brava e sai di eccellere? Punta su questo e porta a galla i tuoi innumerevoli talenti, coltivandoli nel modo giusto. Tutto questo ti consentirà di sentirti davvero una persona speciale.

Amati

Sempre e sopra ogni cosa. Nessuno ti amerà più di te stessa, perciò impara a farlo. Questo vuol dire prima di tutto anteporre quello che ti fa stare bene al resto e saper dire – quando serve – di “no”. Ad esempio se il ragazzo che stai frequentando ti tiene sulla corda e non ti chiede di uscire il sabato sera non aspettarlo, ma organizzati con le tue amiche. Impara a prenderti cura dite e ad essere indipendente rispetto a ciò che vogliono, fanno o desiderano gli altri.

Accetta le critiche

Se sono utili (ovviamente) impara ad accettare le critiche. Considerale come la chiave per migliorare e per diventare più forte. Non offenderti e cerca di riconoscere i tuoi limiti, migliorandoti e raddrizzando al meglio il tiro.

Sii oggettiva

Mettiti di fronte allo specchio ogni volta che ripensi ai tuoi errori o valuti i tuoi meriti. Questo semplice gesto ti consentirà di essere più oggettiva e ti permetter di non lasciarti influenzare dalle visioni negative degli altri, estirpando ogni insicurezza.