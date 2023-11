I segnali che stai smarrendo te stessa per inseguire o portare avanti una relazione possono essere molteplici, e portano tutti in una direzione

Portare avanti una relazione può essere complicato, e spesso potresti non accorgerti di stare smarrendo te stessa nel tentativo di farlo. Ci siamo passati quasi tutti e molti di noi se ne sono resi conto troppo tardi: alcune relazioni finiscono per consumarci totalmente, limitando il nostro io, le nostre passioni, e a volte persino le amicizie. Ma quali sono i campanelli d’allarme per capire cosa ci sta succedendo?

Stai smarrendo te stessa per portare avanti una relazione: cosa significa

Ti rendi conto di aver perso la tua identità e che tutto nella tua vita ruota attorno alla persona con cui hai una relazione. Vuol dire che stai smarrendo te stessa per qualcun altro. Non è sempre semplice da capire. Fare qualcosa per amore, accontentare e assecondare i gusti del partner, rinunciare a qualcosa e vedere meno gli amici, sono sicuramente cose che fanno parte dei piccoli grandi compromessi per una relazione stabile.

Spesso, però, questo viene confuso con la totale cancellazione di noi stessi, in favore di qualcun altro o, peggio ancora, per piacere a qualcun altro. Spoiler: vuol dire che non è la persona giusta o che noi non stiamo vivendo la relazione nel modo corretto. Perché sì, è vero che è frequente che sia colpa del partner, ma può essere anche colpa nostra, che non dialoghiamo con lui/lei e diamo per scontato che questo sia il modo giusto per stare accanto a una persona.

I segnali da non sottovalutare

Spesso sottovalutato, lo smarrimento di se stessi in una relazione sentimentale ha dei segnali molto evidenti, altrettanto facili da ignorare in favore di quello che si ritiene un grande amore.

Ti accorgi di rinunciare ai tuoi hobby per trascorrere più tempo con il tuo partner, oppure il tuo interesse per fare altre cose svanisce. Può succedere senza che tu te ne accorga, finché all'improvviso non sono trascorsi due mesi da quando hai fatto quella attività che prima ti piaceva tanto o hai incontrato gli amici. Infatti, allontanare le amicizie è un altro campanello d’allarme. Questa è una delle parti più tristi delle relazioni che consumano tutto, ma è anche una delle più comuni.

Smetti di usare le parole “io” “me stessa” e il singolare, in favore del “noi”. Bellissimo e molto romantico, decisamente meno se questo significa non avere potere di scelta in una coppia su cosa fare e cosa non fare, se soprattutto se è unilaterale.

Ti sei accorta di non essere mai da sola? Questo è un altro esempio che ci dimostra come i segnali possano essere fraintesi. La solitudine non piace a nessuno, e si è super felici di avere una persona sempre al nostro fianco. Però, ognuno di noi ha bisogno di avere dei momenti solo per sé, di fare qualche attività senza il partner, che sia una nuotata in piscina, un allenamento in palestra o una bella passeggiata (perché no dello shopping).

È normale pensare molto alla tua futura relazione con il tuo attuale partner. Perché non dovresti? Molti di noi si addormentano e pensano al nostro matrimonio, a come saranno i nostri figli e a come si arrederà la nuova casa. È molto facile trasportarti in un momento in cui l’obiettivo principale è essere ancora parte di un “noi”, trascurando ciò che vogliamo che il futuro riservi anche a noi stessi. Restiamo privi di obiettivi personali, di traguardi da voler raggiungere, pensiamo solo ed esclusivamente alla relazione di coppia.

Così come spesso dimentichi se questa cosa la stai facendo per te o per voi. Come accennato in precedenza, è facile lasciarsi coinvolgere dall’essere una coppia e pianificare un futuro insieme, ma per quanto riguarda il presente? Potresti renderti conto che molto di ciò che stai già facendo è basato su voi due. Potrebbe essere difficile capire cosa ti piace e cosa desideri, e potresti trovare ancora più complicato capire quali azioni seguono questi sentimenti.

Uno dei campanelli d’allarme più gravi riguarda però le opinioni, che si fondono, anche quando in teoria prima non saremmo stati d’accordo su quel modo di pensare e di vedere le cose, che riguardano la vita di tutti i giorni, così come il mondo, la società, la politica.

Cosa fare per riprendere in mano la tua vita

Reagire è l’unico modo, anche se non sempre è facile. Inizia, dunque, a piccoli passi, e così potrai salvare la tua personalità, e se necessario anche la tua relazione, specie se hai deciso tu che questi atteggiamenti fossero quelli giusti.

Prenditi del tempo ogni settimana per fare qualcosa per te stessa. Puoi scegliere se mantenere lo stesso impegno ogni settimana o se provare cose diverse. Questo darà a entrambi un po' di spazio e, per quanto vi amiate, sarà bello trascorrere un po' di tempo separati.

Chiama gli amici che non senti da tempo. Cerca di riprendere una routine nel vostro rapporto, sia nel sentirvi che nel vedervi, magari facendo attività senza il partner. Avere i tuoi hobby e rispettare davvero i tuoi piani da sola darà una spinta alla tua relazione e ti aiuterà a ritrovare te stessa!

Ricomincia a usare i tuoi pronomi personali. All'inizio può sembrare strano se sei abituata a parlare a nome tuo e del tuo partner. Questo è un enorme passo avanti verso la riacquisizione della proprietà della tua vita.