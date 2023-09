C amminare nel silenzio della natura per stare bene sia fisicamente che mentalmente? Ecco cos'è il silent walking, il nuovo trend di TikTok da seguire subito

Un nuovo trend sta spopolando su uno dei social che, in fatto di tendenze, non ha davvero eguali. E anche questa volta sembra proprio che abbia fatto centro, sia in termini di seguaci, sia per quanto riguarda i benefici di ciò che lo ha reso virale. Di cosa parliamo? Del Silent Walking, che significa letteralmente camminata silenziosa.

Una passeggiata che porta infiniti benefici sia al corpo che alla mente e che, in modo semplice quanto efficace, riesce a unire la parte fisica a quella mentale con un pieno di benessere concreto e riscontrabile. Un trend che ha fatto razzia di like e visualizzazioni su TikTok, e che sta impazzando a suon di video e di hashtag come una delle più gettonate novità del momento. Una novità che però ha origini antiche e che, molto semplicemente, avevamo dimenticato esistesse.

Silent walking, la "meditazione" camminata

Se si pensa che la maggior parte del nostro tempo trascorre tra impegni, lavoro e social, infatti, appare piuttosto chiaro quanto la necessità di prendersi del tempo lontano da tutto e da tutti sia stata ampiamente trascurata. Un bisogno che fa bene a più livelli e che permette di mettersi in contatto con la parte più profonda di sé, comprendendosi e aumentando la propria consapevolezza.

Ed è esattamente questo che ha mosso la voglia di ritrovare il tempo perso e che ha dato il via a questo “trend” che pone al centro il proprio benessere e la necessità di uno stacco concreto dal mondo. Troppo caotico, rumoroso, pieno di immagini e finzione. E che punta ad approcciarsi a un’esperienza in cui domina il silenzio e l’ascolto di sé, il tutto camminando nella natura. Appunto il silent walking.

Un’attività oggi rara e che diventa preziosissima per chiunque la provi, permettendo di disconnettersi per qualche tempo dalla frenesia della vita quotidiana, privilegiando lo slow mood del passeggiare all’aperto, senza apparecchi tecnologici, in totale solitudine e in ascolto di ciò che si ha dentro e dei suoni della natura. Praticamente una vera e propria forma di meditazione, associata al movimento.

I benefici della natura e del silent walking

Una pratica che, oltre a fare bene a livello fisico (dopotutto i benefici del camminare sono noti e comprovati), fa benissimo anche alla mente.

Il contatto con la natura e con l’ambiente esterno, l’aria aperta e la vegetazione, infatti, aiutano in modo concreto a migliorare gli stati depressivi, tensivi o di stress, a controllare e comprendere le proprie emozioni e a rilassarsi.

Un modo semplice ed efficace per riprendere contatto con se stessi e con il mondo che ci circonda, stando da soli ed entrando nel profondo della propria interiorità, imparando a dare ascolto ai pensieri e/o preoccupazioni più intime e che spesso vengono trascurati o ingigantiti da un’errata interpretazione data dal troppo rumore esteriore e interiore.

Date queste premesse, quindi, si potrebbe dire che il silent walking agisce come una sorta di meditazione in movimento che coinvolge sia la mente che lo spirito di chi la esegue. Ma come si fa?

Come si pratica

Se a questo punto vi state domandando come si pratica il silent walking, sappiate che per chi è sempre connesso potrebbe sembrare piuttosto complicato. Ma niente paura, perché come per ogni attività si procede per gradi. Per esempio iniziando con delle brevissime passeggiate quotidiane in solitaria, anche solo di pochi minuti, cinque o dieci. E aumentando di volta in volta il tempo della vostra passeggiata silenziosa.

L’importante è farlo in un ambiente che favorisca il silenzio, come un bosco, un prato, o delle vie poco trafficate e in cui vi sentiate sicure, per godervi a pieno la vostra camminata e assorbire tutti i benefici del silent walking e del vivere disconnesse.