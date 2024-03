S entirsi inadeguati non solo al mondo che ci circonda, ma anche alla propria vita, significa non essere davvero in grado di gustare le belle esperienze e i momenti felici che, con un po’ di fortuna, la vita ci manda incontro

Il senso di inadeguatezza è un problema diffuso che impedisce di vivere appieno al vita. È una voce dentro la testa che, dopo anni di tentativi, ormai ci ha convinto al 100% che qualunque cosa noi stiamo facendo non sarà comunque abbastanza, e la vita che abbiamo, per quanto possa essere bella e piacevole, non la meritiamo. E allora cosa fare?

Quante volte siamo stati fermate da questo sabotatore silenzioso, e quante volte abbiamo ripetuto ai nostri amici, o magari anche al nostro terapista, che adesso non è il momento di fare qualcosa perché non siamo adeguate, non siamo abbastanza o non siamo all’altezza? Se anche a voi è capitato di fare questi pensieri, continuate a leggere.

Troppo preoccupati per vivere una vita felice?

Ognuno di noi porta dentro di sé un qualche tipo di valore. Saperlo esprimere non solo dà senso e colore alla vita, ma lo rende anche unico nel suo genere. Questa frase allo zucchero filato non è da intendersi in senso assoluto, ma in senso pratico: ogni persona che ti circonda ha un talento, una capacità, un’eccellenza. A volte è semplicemente sepolta dal senso di inadeguatezza.

Quando la paura prevale sulla voglia di provare, di mettersi in gioco, diventa difficile entrare nella mentalità che correndo un rischio, talvolta, si ottiene una ricompensa, fosse anche solo un’esperienza positiva o una lezione preziosa. Insomma, facciamo di un possibile fallimento l’unica cosa che riusciamo a vedere, e distogliamo gli occhi dalla meta finale: la felicità e il senso di compiutezza che la vita, all’occorrenza, sarebbe in grado di donarci.

Cosa ci spaventa tanto del fallimento? La risposta è tutto. La nostra società non è pensata per concepire l’errore, non ammette la caduta, e in generale ognuno di noi vive le sconfitte – e puoi stare certa che tutti perdiamo qualcosa, prima o poi – con massimo senso di vergogna. La paura di sbagliare non ci fa buttare, anche quando questo potrebbe insegnarci qualcosa. O aiutarci a trovare una nuova strada, una nuova esperienza.

Tutti (o quasi) possono permettersi di iscriversi a un nuovo corso di calisthenics o prendere un biglietto low cost verso una meta sconosciuta per un viaggio da soli. Pochi, però, hanno il coraggio di farlo. E questo perché i se e i ma ci avvolgono come un boa, fino a soffocarci. Se mi perdo? E se mi prendono in giro? E se non so prendere l’aereo?

Come rispondere al senso di inadeguatezza?

Siamo circondati dalle apparenze degli altri, sensazione esacerbata dal modo in cui i social media fanno sì che ci si possa costruire un’immagine ad hoc, pensata per ingannare chi abbiamo accanto e, soprattutto, ideale per nascondere le ore trascorse a far sembrare quei reel, quelle foto e quei video davvero autentici momenti della nostra vita.

In altre parole: siamo ossessionati dalla necessità di farci vedere dagli altri in maniera che possano riconoscere il nostro successo, il nostro valore e la nostra vita perfetta. Prima di piacere agli altri, però, dovremmo sempre ricordarci che tutto quello che facciamo lo facciamo per noi stessi. L’imperfezione fa parte del processo ed è ciò che ci rende davvero autentici.

Sviluppare una consapevolezza contro il senso di inadeguatezza

Comprendere i propri bisogni e le proprie necessità è il primo passo per smettere di dipendere dal giudizio altrui e per smettere di costruire barricate fatte di se e di ma. Inoltre, accettare il fatto che il giudizio altrui esiste, ed esisterà sempre, ci aiuta in qualche modo a trovare una nicchia di serenità nell’eterna insoddisfazione che creiamo in coloro che ci circondano senza sostenerci.

Tutti noi abbiamo delle lacune e dei difetti, ma capire il modo in cui il mondo funziona, comprenderne le dinamiche, significa sviluppare una consapevolezza al fatto che ogni azione provoca delle reazioni, alcune delle quali potrebbero non piacerci. Anche l’inazione è in sé un’azione, e il fatto di non fare niente sarà comunque fonte di giudizio altrui.

Meglio dunque fare qualcosa che ci piace, ed evitare di crogiolarci nel senso di inadeguatezza.

Sii orgogliosa di quello che hai fatto fino ad oggi

Potrebbe non essere molto. Per qualcuno alzarsi dal letto è un traguardo di per sé clamoroso, mentre qualcun altro vorrebbe scalare una montagna ma ha troppa paura di andare da solo. Qualunque sia il tuo obiettivo, sii lieta di quello che puoi fare e trova il modo di festeggiare i tuoi traguardi e i tuoi successi, di apprezzarli alla tua luce, e non alla luce di quello che pensano gli altri.

In questo modo, e solo in questo, sarai in grado di costruire un’opinione positiva di te. E di conseguenza potrai combattere con l’arma più valida che hai a disposizione il senso di inadeguatezza.