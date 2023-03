P arliamo di strategie semplici ma potenti per migliorare la quotidianità: ecco come fare la selfcare checklist

Si chiama selfcare checklist e può diventare uno strumento veramente utile nella vita di tutti i giorni. Se in passato la cura di sé, l’equilibrio mentale e il controllo delle emozioni erano considerati solo qualcosa di frivolo e inutile, oggi sul tema si è sviluppata una nuova consapevolezza (e per fortuna!).

Ormai sappiamo per certo – grazie ad esperienza e numerosi studi – quanto sia essenziale prendersi cura della nostra mente e raggiungere un buon equilibrio psicofisico. A partire dai piccoli gesti quotidiani che compiamo e che in qualche modo finiscono per segnare il nostro percorso. Sono loro a darci energia e forza, ma anche pazienza e maturità.

Cos’è la selfcare checklist

La selfcare checklist parte proprio da qui, da piccoli gesti quotidiani che spingono le persone a prendersi cura di se stesse. Fra relazioni, famiglia, lavoro e impegni spesso si finisce per correre in continuazione, arrivando a perdere di vista la cosa più importante: il proprio benessere.

Il principio è semplice: se ti prendi cura di te stessa, non solo starai bene tu, ma anche gli altri. Ricerche scientifiche e psicologiche infatti dimostrano che chi ha una condizione psicologica stabile è più propenso ad essere socievole e a creare relazioni con gli altri, migliorando la propria salute mentale e aumentando il benessere generale.

Dunque perché non provarci? Non serve molto per dare un nuovo slancio alla tua esistenza. Armati solo di un po’ di pazienza, ritagliati qualche minuto tutto per te e scopri il potere delle azioni quotidiane: di seguito abbiamo messo insieme alcune piccole buone abitudini che puoi inserire nella tua selfcare checklist da spuntare ogni giorno. Sono gesti abbastanza semplici da portare a termine ogni giorno, e che regalano in cambio una dose di benessere, soprattutto se portati avanti con costanza. Ovviamente sei libera di individuare altre buone abitudini positive da inserire nella tua checklist.

Medita

La meditazione è un metodo efficace per allontanare lo stress e ritrovare l’equilibrio psicofisico che ti manca. Non serve tanto tempo, basta anche solo un minuto per stare meglio. Concentrandoti sul respiro infatti riuscirai a ritrovare l’energia e a cancellare le emozioni negative. Siediti comoda oppure sdraiati, poi chiudi gli occhi, prova a rilassarti e per sessanta secondi focalizzati esclusivamente sul respiro.

Visualizza l’aria che entra ed esce dalle narici e dai polmoni: quando riaprirai gli occhi, dopo un intenso minuto, ti sentirai subito meglio. Pensare al respiro infatti permette di tenere lontano i pensieri e ossigena il cervello: un ottimo rimedio d’emergenza se sei ansiosa oppure esausta.

Esplora il tuo corpo

La maggioranza di non ha affatto un buon rapporto con il proprio corpo. Spesso quando ci guardiamo allo specchio non ci piacciamo, ma soprattutto finiamo per non averne alcun riguardo. Nutrirsi in modo adeguato, allenarsi e sottoporsi a controlli medici sono passi che permettono di creare un ottimo legame con il corpo. Impara a cambiare l’immagine che hai di te, coccolandoti come meriti e concedendoti piccoli premi. Ad esempio un bel bagno caldo oppure un massaggio. Si tratta di gesti piccoli che sono però essenziali per riequilibrare le emozioni che proviamo nei confronti del nostro corpo.

Custodisci i ricordi

Quali sono le cose che ti fanno stare bene? Immagina di poterle mettere tutte in una scatola. La fotografia di quel viaggio con le amiche, il bigliettino romantico del partner oppure l’anello che ti ha regalato la nonna: sono oggetti che raccontano momenti felici e che possono ancora trasmetterti gioia. Tienili insieme perché quando sarai presa dallo sconforto ti baserà toccarli, guardarli e annusarli per sentirti subito meglio.

Perditi nella Natura

La Natura, ormai lo sappiamo, svolge un’azione terapeutica su corpo e mente. Nel mondo moderno ogni istante della nostra vita è scandito dal tempo che passa e da un orologio che continua a ticchettare. Quando ti immergi nella Natura però tutto questo scompare e le cose che ci sembrano gravi nella quotidianità iniziano ad apparire insignificanti di fronte a una cascata, a un bosco o a una montagna. La sensazione che si prova è una sorta di vertigine: senti di fare parte di qualcosa di grande che non puoi controllare.

Ogni giorno prova a prenderti qualche minuto per osservare, in completo silenzio, il paesaggio naturale dalla tua finestra. Impara a camminare a piedi nudi, nuota e corri al mare se ne hai la possibilità. Studi scientifici hanno dimostrato che queste attività permettono di ridurre lo stress e la tensione muscolare, ma anche di aumentare la creatività e l’autostima.

Usa la visualizzazione

Non serve uscire di casa per viaggiare, basta usare il potere della visualizzazione. L’immaginazione fa bene al nostro cervello, aiutandolo a creare dei nuovissimi percorsi neurali e stimolando il sistema nervoso. Impara a visualizzare sempre in positivo. Come? Ad esempio immaginando un posto che ti piace e in cui sei stata spesso oppure un luogo che non hai mai visto, ma che sei certati piacerebbe. Le sensazioni che ti provocano queste immagini sono in grado di generare una sensazione di sollievo che ha un effetto benefico su tutto il corpo. Una volta che avrai scoperto il potere della visualizzazione potrai usarlo per affrontare i momenti “no”, ma anche per regalarti degli attimi di relax nel caos quotidiano.