Segnali che stiamo idealizzando qualcuno

I l desiderio di amare ed essere amati a volte è così forte che ci porta a non vedere la realtà. Il risultato? Idealizziamo chi abbiamo accanto. Scopri i segnali che dovrebbero allarmarti.

Ci sono persone che sanno stare sole e altre invece che sembrano saltare da una relazione all’altra: il desiderio di vivere una storia stabile, a volte viene messo davanti a tutto. I risultati non sono sempre quello che ci aspettiamo però e ci troviamo ad idealizzare qualcuno, proiettando sulla nostra metà quello che vorremmo fosse.

Sei sicura di vedere davvero chi hai davanti? Dalla percezione distorta delle qualità del partner alla negazione dei suoi difetti, impariamo a riconoscere quei campanelli d'allarme che ci aiutano a ritrovare l'equilibrio tra sogno e realtà. Perché l'amore, quello vero, è meravigliosamente imperfetto.

Ignori i difetti

Se cupido scocca la freccia, è difficile restare indifferenti. Tra i segnali più evidenti che ti portano all’idealizzazione? Non tieni conto dei difetti di chi hai accanto. Certo, tutti hanno piccoli difetti, ma quando inizi a vedere le sue abitudini fastidiose come "adorabili eccentricità", potresti essere vittima di questa dolce illusione.

Se ti senti come se stessi vivendo in una commedia romantica è bellissimo, dopotutto all’inizio di una storia è tutto magico… ma ricorda che ignorare i problemi non farà altro che alimentare una bomba a orologeria di risentimento.

Sogni un futuro irrealistico

Una casa perfetta, bambini perfetti, e un partner perfetto? Se sogni un futuro che sembra uscito da un romanzo rosa, potresti essere colpevole di idealizzare qualcuno. Va bene avere speranze, ma quando i tuoi progetti per il futuro assomigliano a un film di fantasia piuttosto che a una realtà concreta, è il momento di fare un passo indietro.

Vedi solo i lati positivi

Il tuo grande amore sembra uscito da un libro di quelli che ami tanto leggere? Vuoi costantemente urlare ai quattro venti sui social quanto sia “wow”? L’entusiasmo dell’inizio è più che comprensibile ma attenzione: continuando a vedere solo ciò che è bello, fingendo che il resto non esista, non solo non fai del bene alla coppia ma non dai nemmeno una possibilità reale alla persona di mostrarsi per ciò che è.

Vivi una sensazione di delusione frequente

Esci con le amiche e il tuo castello perfetto sembra smontarsi: inizi a sfogarti e ti definisci delusa della tua vita; insomma, non è tutto rose e fiori come vuoi far credere. Dopotutto mettendo una persona sul piedistallo le aspettative diventano così alte che anche un semplice malinteso può diventare una catastrofe di dimensioni esponenziali.

Una parte di te è pronta a minimizzare: “non è poi così grave” ma sai anche che dentro di te la sensazione di delusione è sempre più forte… devi fare a patti con la verità: le persone sono umane e imperfette.

Giustifichi i comportamenti inappropriati

L’idealizzazione passa da una continua giustificazione: forse si comporta in modo scortese con le persone che ami o non rispetta i tuoi sentimenti o le tue opinioni. Giustificare e liquidare tutto con “non voleva ferirmi”, “è stata una giornata difficile” o ancora “è solo stressato” non farà altro che peggiorare la situazione.

In una relazione sana, il rispetto reciproco è fondamentale, e nessuna idealizzazione può compensare una mancanza di rispetto. Sii onesta con te stessa e non permettere che l'amore ti accechi di fronte a comportamenti che non meriti di subire.

Hai paura di confrontarti

Se le cose non vanno sai bene che la cosa più importante che tu possa fare è aprire il dialogo. Se però senti il nodo alla gola alla sola idea di affrontare il tuo partner forse l’idealizzazione si è già fatta larga strada in te.

La paura di confrontarsi spesso nasce dal timore di rompere l'immagine perfetta che hai costruito nella tua mente: preferisci tacere e sorvolare sui problemi, sperando che si risolvano da soli.

Magari pensi che un confronto possa scatenare una lite, o peggio, mettere in discussione la stabilità della vostra relazione. Ma la verità è che evitare il confronto non fa altro che alimentare i malintesi e il risentimento.

Soffri di dipendenza emotiva

E se non fosse amore vero ma solo paura di restare sola? La dipendenza emotiva è un segnale forte, spesso collegato all’idealizzazione. Quando la tua felicità e il tuo benessere dipendono esclusivamente dalla presenza e dall'approvazione dell'altro, sei in una posizione vulnerabile.

Ricorda che una relazione equilibrata si basa su due individui completi che scelgono di condividere la vita insieme, non su una fusione in cui uno perde se stesso. Coltiva la tua indipendenza emotiva, valorizza te stessa e ricorda che la vera forza sta nell'amare senza annullarsi.

Come avrai capito, idealizzare qualcuno alla lunga porterà a delusioni, incomprensioni e insoddisfazione. Ti suggeriamo di focalizzarti su quelli che sono davvero i tuoi bisogni e desideri ma di ascoltare anche l’altro, smettendo di cucirgli addosso un vestito che non gli appartiene. Non si tratta di accontentarsi, ma di trovare un equilibrio tra i tuoi bisogni e quelli dell'altro.