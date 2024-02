L’insicurezza è una sensazione di generico nervosismo e disagio che può essere innescata da una serie di percezioni, spesso legate alla propria vulnerabilità o alla capacità di non riuscire a giudicare positivamente noi stessi

Esistono dei segnali che rivelano l’insicurezza, lo sai? Se in prima persona ne soffri, è più facile individuarne i segnali negli altri. Tuttavia, i motivi per cui questa sensazione si attiva, si innesca e ci porta ad avere meno fiducia nelle nostre capacità possono essere davvero tantissimi e difficili da individuare. Molto spesso chi ha comportamenti tossici o poco comprensibili, nasconde solo una grande insicurezza, e saperlo capire può darci davvero una marcia in più.

Inoltre i segnali di insicurezza sono un modo per capire se la persona che abbiamo davanti è a suo agio con una certa conversazione, e un metodo per studiare meglio i nostri comportamenti, cercando di correggerli e migliorare la percezione che diamo delle nostre capacità empatiche. Nella maggior parte dei casi, infatti, l’insicurezza non è giustificata, ma è un costrutto molto difficile da distruggere, e che può compromettere la nostra capacità di mostrarci per le qualità che possediamo.

I segnali più classici dell’insicurezza segreta

Alcuni comportamenti che possono dare una prima impressione di sicurezza e autostima sono classici segnali che qualcosa non va. L’esempio più classico è il pavoneggiarsi. Quando una persona tesse le lodi della propria vita in maniera sperticata e talvolta fuori controllo, facendo sembrare la sua esistenza un paradiso in terra – o comunque mille volte meglio della tua, c’è qualcosa che bolle in pentola.

Vantarsi in maniera esagerata della propria vita davanti a un pubblico in ascolto può sembrare un modo per mostrare orgogliosamente i risultati ottenuti, ma quando questo comportamento si verifica con frequenza, spesso gatta ci cova. Chi è davvero felice, del resto, non ha così bisogno di continuare a ripeterlo e a ripeterselo. Come se dovesse convincere se stesso, e non la sua platea.

In ogni caso l’insicurezza trova sempre la sua strada per venire a galla, e il più delle volte i comportamenti che emergono sono appena rintracciabili, ma chiari segni di insicurezza.

Il bisogno costante di avere sempre ragione

L’insicurezza può manifestarsi sotto forma di un bisogno viscerale e costante di avere sempre ragione. Una tendenza irritante che spacca le conversazioni e, spesso, rovina le serate in compagnia. La cosa potrebbe sembrare controintuitiva: siamo abituati a pensare che le persone insicure non siano capaci di tenere il punto e difendere la propria opinione, ma non sempre e non per forza è così.

Al contrario una persona decisa non ha paura di ammettere i limiti della sua conoscenza, l’insicuro si troverà a combattere, anche contro i mulini a vento, per dimostrare che la sua opinione, o i suoi fatti, sono più corretti di quelli altrui. Un insicuro cronico arriverà perfino a raccogliere informazioni per dimostrare di avere ragione. Non importa se la ragione c’è o no: quello che conta per la persona insicura, è che questa gli venga riconosciuta.

Attraverso la “ragione”, e dunque la vittoria della discussione, la persona insicura riesce a validare se stessa e trovare un po’ di sollievo alla costante insicurezza, anche se questo significa mettere in cattiva luce gli altri.

I “people pleaser” e l’insicurezza

Il people pleasing è una pratica per cui le persone tendono ad accontentare e soddisfare sempre le persone che le circondano, anche a scapito della loro felicità o della loro volontà. Per una persona che vuole vedere gli altri contenti è quintessenziale accontentare chi ha attorno, indipendentemente dal fatto che questo comportamento giochi a proprio favore o meno.

Quando una persona insicura vuole accontentare tutti, non importa a quale prezzo, finisce per cancellarsi e trovare conferma e sicurezza solo quando chi ha attorno apprezza il suo operato. In altre parole, l’insicurezza trova sfogo nella validazione altrui, facendo in modo che tutti i desideri delle altre persone siano sempre realizzati.

Questo sistema è perfetto anche per le persone che detestano il conflitto e quelle che, per abitudine o per paura di esprimere loro stesse, non vogliono prendere decisioni.

L’arroganza come gesto di insicurezza

Molto spesso l’arroganza è un segnale di forte insicurezza. Attraverso questo atteggiamento, la persona insicura tenta di compensare le sue mancanza mostrandosi superiore a tutti coloro che lo circondano. Nel profondo, però, il terrore di essere scoperti è sempre dietro l’angolo, e costituisce un elemento di costante paranoia.

Incapacità di mantenere il contatto visivo

Le persone che faticano a mantenere un contatto visivo stabile mostrano uno dei comportamenti non verbali più significativi per quanto riguarda i segnali dell’insicurezza. Attraverso gli occhi, infatti, le persone veicolano spesso una grande quantità di informazioni difficili da trasmettere con le parole. Guardarsi negli occhi permette di connettersi a un livello più profondo.

Chi evita il contatto visivo ha qualcosa da nascondere, o non si sente abbastanza sicuro di sé da essere disposto a una prova così impegnativa a livello emotivo e psicologico.

Annuire spesso

Le persone che annuiscono spesso e si trovano sempre d’accordo con tutti tendono a nascondere una certa insicurezza.

L’idea dietro al dare ragione a tutti sta proprio nella non volontà di attirare l’attenzione su di sé e trovare consensi all’interno della discussione. In questo modo, l’insicurezza può essere celata.