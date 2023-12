E cco cosa sono i limiti e perché è importante capire quando è bene fissarli nella nostra vita, cogliendo i segnali e assecondandoli.

Ognuno di noi, in modo diverso, ha bisogno di fissare dei limiti, dei paletti che nessuno dovrebbe superare e che dovrebbero essere posti per garantirci di vivere serenamente e senza che l’esterno impatti troppo sul nostro benessere mentale.

Degli stop che, se si ha la giusta consapevolezza, dovrebbero nascere in modo naturale, proprio perché utili a farci stare bene e a consentirci di vivere serenamente. Se questo non avviene, però, è bene imparare a osservare quei segnali che ci dicono che, volenti o nolenti, abbiamo bisogno di fissare dei limiti nella nostra vita, per poter gestire al meglio il proprio tempo ed energie e quindi il proprio benessere generale.

Cosa sono i limiti?

Ma cosa sono davvero i limiti? In linea generale, questi possono essere definiti come quei segnali che vanno a delimitare un’area oltre la quale non è possibile accedere. Quando si parla di limiti personali, quindi, si fa riferimento esattamente a questo, ovvero a quei punti di confine al di là dei quali non dovremmo permettere a nessuno di andare.

Una cosa che, di fatto, avviene di continuo, anche se molto spesso in modo inconsapevole da parte di chi avete davanti, poiché non sono a conoscenza del limite che avete messo (o che ancora non avete messo) e che, quindi, non rende chiaro il punto fino a dove non è possibile andare. Ecco perché è importante fissare dei limiti che siano netti, chiari e dichiarati se serve, rendendoli efficaci fin da subito e mettendovi al riparo da possibili interferenze esterne.

Ma come si fa a capire quando è bene fissare dei limiti nella nostra vita?

Tipologie

Per prima cosa è bene specificare che, elemento fondamentale che ci permette di fissare dei limiti è l’avere consapevolezza delle necessità di doverli adottare. Percependo i nostri bisogni e ascoltando ciò che ci arriva da dentro.

Ma non solo. Importante, poi, è anche capire che quando si fissano dei limiti non si mettono per controllare il comportamento delle altre persone verso di noi, ma piuttosto si riferiscono ai nostri “no” personali e a tutte quelle cose che non siamo disposti ad accettare e avere nella nostra vita. Sia a livello fisico, legati alle esigenze di spazio personale, al contatto e ai bisogni fisici, che emotivo come quelli relativi al rispetto, ai sentimenti, alle emozioni e ai livelli di energia. Ma anche quelli a livello materiale, che riguardano il denaro e i beni materiali, temporale, ovvero riferiti alla gestione del proprio tempo e fino a quelli sessuali, tra cui il consenso, i bisogni sessuali e la privacy.

I segnali che ci indicano che è bene fissare dei limiti

Quando una o più di queste aeree vengono intaccate da atteggiamenti o azioni che vanno a limitare la sfera in esame, portandoci a stare male o a soffrire, questo è già un buonissimo indicatore che abbiamo necessità di fissare dei limiti e di farli rispettare, per poter a nostra volta rispettare noi stessi.

Non serve a nulla, infatti, assecondare e soddisfare i bisogni degli altri, sacrificando i propri, perché questo non porta altro che dolore e la perdita di ciò che si è.

Se ci si rende conto di non sapere dire di no, nemmeno quando è l’unica cosa che vorremmo dire, è abbastanza chiaro che qualcosa non va e che è bene fissare un limite al nostro bisogno di assecondare ed esaudire le esigenze altrui. Un atto che non ha nulla a che vedere con l’egoismo ma che ha molto a che fare con l’amore per se stessi e anche per chi abbiamo davanti.

Quando le nostre priorità vengono sempre messe in secondo o terzo piano rispetto a quelle degli altri, appare chiaro che anche in questo caso è bene fissare dei limiti, ponendosi al centro della propria vita e mettendo al primo posto ciò che si sente e che si desidera. Questo non significa non avere riguardo verso chi si ha davanti, ma vuol dire averne anche e soprattutto per se stessi. In modo particolare quando le esigenze degli altri vanno contro a quelle che sono le nostre.

Allo stesso modo, poi, ogni volta che ci sentiamo insicuri, infelici, insoddisfatti, messi in una condizione di forzatura nel fare qualcosa, ogni volta che ci obblighiamo ad accettare qualcosa che in realtà non vorremmo, ecc., sono tutti segnali piuttosto chiari che è bene fissare dei limiti nella nostra vita, preservandoci e mettendoci nelle condizioni di essere felici.