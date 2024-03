L o scarcity trauma è una sofferenza provocata dalla scarsità o dall’assenza di una certa risorsa all’interno della propria vita, sia essa un oggetto, un sentimento o una risorsa. Ma si può superare

Lo scarcity trauma è un problema diffuso e spesso associato con l’ansia e l’incremento dello stress. Quando una persona si sente sotto pressione, o angosciata dalla scarsa presenza di qualcosa all’interno della sua vita quotidiana, mentale o sociale, sta vivendo una condizione che la fa sentire inadeguata al contesto sociale in cui vive.

Lo scarcity trauma è qualcosa di cui si parla poco, ma che aiuterebbe tantissimo a spiegare i motivi per cui così spesso le donne (ma anche gli uomini) si sentono in difetto, o sentono di mancare di qualcosa, andando a sviluppare una forte sindrome dell’impostore. O comunque hanno sempre la sensazione di essere fuori posto, immeritatamente da qualche parte, o mai soddisfatti di ciò che hanno.

Cosa è lo scarcity trauma

Probabilmente non sai cosa significa precisamente scarcity trauma, proprio perché se ne parla poco. La natura di questo “trauma della scarsità” può essere molteplice: alcune persone si sentono in difetto di emozioni, altre economicamente parlando (e spesso lo sono davvero). Alcune si sentono svantaggiate a livello di istruzione.

Se qualcuno interpreta la mancanza di qualcosa nella sua vita come uno sprone a combattere e guardare al futuro, altre persone la vivono davvero male. Qualcuna di noi non riesce neanche a parlarne senza distogliere lo sguardo dal suo interlocutore. Nei peggiori dei casi, della scarsità non si parla affatto. È una fonte (percepita) di insopportabile vergogna.

Ci sono persone che manifestano il loro “scarcity mindset” in tutti gli aspetti della loro vita: potresti sentirle che si lamentano di continuo di quello che manca, di come il giardino degli altri sia sempre più verde e più bello. Gli impatti negativi di questo modo di pensare sono tanti.

Le conseguenze dello scarcity trauma

Lo scarcity trauma inficia le proprie capacità di ragionare e vedere attraverso le difficoltà e le situazioni quotidiane. Una persona che pensa solo a ciò che le manca, a quanto sarebbe diversa la sua vita se avesse di più, sotto tutti i punti di vista, non riesce ad apprezzare il presente e, in ogni caso, manifesterà sempre segni di inadeguatezza.

Questo trauma riduce la capacità di essere produttivi e fa approcciare alla vita e all’avventura, alle nuove esperienze, con diffidenza e talvolta addirittura col paraocchi. Il motivo? La paura di non essere abbastanza, e di non avere gli strumenti per superare quello che le altre persone invece sembrano oltrepassare senza alcuna difficoltà.

L’unico approccio olistico possibile allo scarcity trauma è quello di imparare a conoscerlo, a riconoscerlo e ad accettarlo come una parte di sé. A questo punto, anche con l’aiuto di un professionista, si possono disinnescare tutti i comportamenti viziosi che gettano la benzina sul fuoco della nostra “scarsità”.

Concentrati su quello che di bello c’è nella tua vita

Impossibile comparare se stessi a qualcun altro senza provare un profondo senso di insoddisfazione. E non vogliamo neanche pensare a quello che si è diventanti quando si guarda qualcuno e si pensa “io sono meglio di lui”. È decisamente materiale per un altro articolo.

Comprendere che ognuno di noi ha le sue fortune e il suo modo di viverle può sembrare un approccio cristiano e biblico alla vita, per cui dobbiamo gioire di quello che abbiamo, anche se poco. In una società capitalista questo gioire nel poco è quasi incomprensibile, senza una spiccata spiritualità alle spalle.

L’obiettivo vero è quello di guardare in faccia la verità della vita: ognuno di noi ha qualcosa che gli altri non hanno. Crogiolarsi nel pensiero di ciò che ci manca non ci renderà persone migliori, e ci farà sempre distogliere l’attenzione dalle nostre fortune. Questo, a lungo andare, ci renderà persone meno grate e sempre meno soddisfatte.

Circondati di persone positive

Circondarsi di persone che vivono la vita con un certo approccio ottimista, o comunque positivo, può cambiare il tuo modo di vedere le cose.

Le persone che ti fanno bene sono quelle con cui riesci ad avere conversazioni stimolanti, avventure spassose o anche solo trovare un momento di pace dai tuoi pensieri. Lascia perdere quello che non hai e concentrati invece sulla fortuna che i tuoi amici ti donano ogni giorno facendoti sorridere.

Gratitudine contro lo scarcity trauma

Il potere della gratitudine sembra sempre associato al concetto di positività tossica. Eppure, a volte, dovremmo davvero smettere di pensare a dove vogliamo arrivare e soffermarci un secondo sui traguardi già tagliati. Una volta superato un ostacolo esso non sembra più così difficile, e vuoi sapere la verità? Forse non lo era mai stato. E sai cosa significa questo? Significa che ad attenderti, senza sottovalutare niente, ci sono nuove sfide che puoi affrontare anche e nonostante la percezione che ti manchi qualcosa.

Spesso, appunto, è solo una percezione. Imparando ad apprezzare ciò che si è ottenuto (fosse anche solo alzarsi dal letto la mattina), si comprenderà davvero il valore della ricchezza. Perché essa non è domani e non era ieri: è sempre e solo oggi.