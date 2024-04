S i chiama savoring ed è il segreto per la vera felicità che ancora non conoscevi (e dovresti scoprire)

Il segreto per la felicità? Sta nell’assaporare ogni momento! E per farlo esiste una tecnica ben precisa: il savoring. In un mondo dove tutto corre veloce e dove gli attimi si consumano senza che ce ne accorgiamo, il savoring ci permette di vivere con intensità e di assaporare ciò che sta accadendo, davvero.

Il qui e ora può aiutarti a capire quanto sia preziosa l’esistenza e può davvero consentirti di essere felice. Perché non dobbiamo aspettare per sempre di trovare la felicità, piuttosto dobbiamo costruirla, giorno dopo giorno, con esercizi in grado di cambiare il nostro modo di approcciarci all’esistenza.

Il savoring fa proprio questo, ci insegna come goderci la vita e ci svela i segreti per trovare la serenità.

Cos’è il savoring

Savoring dunque significa letteralmente “assaporare” e fa riferimento alla capacità di rendere positivo ogni istante – anche quello più piccolo – della nostra vita. Tutto grazie ad un aumento dell’attenzione e della consapevolezza di quanto ogni esistenza sia preziosa e unica.

I giorni, le ore e gli attimi che viviamo infatti non sono infiniti ed è essenziale imparare ad assaporare e vivere al massimo ogni secondo che ci viene concesso. In sostanza non dobbiamo attendere di essere felici, ma dobbiamo semplicemente scegliere di esserlo, qui e ora.

Come praticarlo

Come praticare il savoring e trovare la felicità? Se la teoria è piuttosto semplice, la pratica non lo è affatto. Spesso infatti siamo preda di preoccupazioni, pensieri ed emozioni che ci impediscono di assaporare e vivere intensamente il presente.

Le distrazioni, d’altronde, fanno parte della quotidianità e siamo circondati da tantissime cose che ci impediscono di goderci il presente. Ad esempio il lavoro oppure le commissioni da fare e gli impegni. Una frenesia che ci trascina e che ci porta a estraniarci dalla realtà, entrando in un vortice in cui non ci rendiamo conto di quanto sia prezioso il qui e ora.

Cosa fare dunque? Tutto parte dalla tua mente. Impara a lavorare sui tuoi pensieri e a gestirli nel modo esatto, concentrandoti sulla situazione di benessere che stai vivendo e provando ad allontanare i pensieri legati al futuro o al passato.

Concentrarsi sul presente è il primo passo per praticare il savoring. Parti da un piccolo esercizio che però può risultare molto potente. Ogni volta che avverti che qualcosa ti sta sfuggendo, a causa di preoccupazioni e pensieri, riporta la tua mente al presente.

Fermati un secondo, poi chiudi gli occhi, prendi consapevolezza di te e del luogo in cui sei. Respira intensamente e sentiti viva, assaporando tutte le sensazioni e assimilando ciò che c’è intorno: un profumo, delle parole, una musica. Si tratta di un esercizio di autodisciplina utilissimo per vivere davvero il presente.

Le cinque mosse del savoring

Pronta a sperimentare il potere del savoring? Allora inizia a praticarlo veramente in cinque semplici mosse: sono consigli semplici e veloci che però, se messi in atto con costanza, cambieranno radicalmente la tua esistenza.

Medita

Ti bastano dieci minuti ogni giorno per avere grandissimi benefici. La meditazione infatti ci aiuta a concentrarci sulle emozioni che proviamo e sul presente. Provala prima di andare a dormire oppure subito dopo il risveglio, quando sei ancora nel letto. Svuota la mente da ogni pensiero, ricarica il cervello e assapora la bellezza di ciò che stai vivendo.

Respira

La respirazione, se praticata nel modo giusto, può diventare uno strumento potentissimo a favore del savoring. Fallo con calma, controllando i respiri e rilassando il corpo. Si tratta del modo migliore per cancellare l’ansia e affrontare con il giusto spirito ogni momento.

Azzera i pensieri

Far sparire paranoie e pensieri negativi è essenziale per sperimentare il savoring. Se pensi troppo infatti rischi di perderti ciò che ti sta accadendo. Dunque fai un respiro, fermati e grida: “Stop pensieri!”. Poi assapora tutte le sensazioni del momento e cancella i pensieri.

Pratica la gratitudine

Prendi un quadernetto oppure un’agenda e scrivi ogni giorno almeno tre cose per cui sei grata. Ti permetterà di concentrarti maggiormente su quello che ti accade sul momento e a fissarlo nella mente per poterlo poi scrivere. Riapri il quaderno ogni volta che ti senti giù di morale e hai la sensazione di non accorgerti di quello che sta accadendo.

Allontanati dai social (per un po’)

Prova a prenderti una pausa dai social. Inizia per gradi, cercando di limitare il tempo in cui apri Instagram o TikTok. Piuttosto utilizza quel tempo per interagire con le persone che sono intorno a te e con l’ambiente circostante, vivendo il presente al massimo. Meglio vivere il presente che una realtà fittizia, non trovi?