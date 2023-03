R ipartire dopo una crisi è possibile: sicuramente, anche se non sempre è facile

Di coppia, lavorativa, personale, familiare, una crisi può riguardare tutti gli ambiti della nostra vita e ripartire dopo di essa può sembrare difficile, ma lavorando su noi stesse ci accorgeremo che non è affatto così. Si può davvero ripartire dopo una crisi?

Le ferite lasciate aperte da un momento così complicato e spesso improvviso, possono essere ricucite e trasformate in un’opportunità di crescita, di conoscenza più profonda del nostro io e, più in generale, in una svolta positiva? La risposta è assolutamente affermativa. Ecco come ripartire dopo una crisi e come riprendere in mano le redini della propria vita.

Ripartire dopo una crisi

Conoscete l’etimologia della parola crisi? Dal greco krísis ‘decisione’ la parola crisi con il tempo ha assunto una connotazione negativa che in realtà ha poco a che fare con il suo significato reale. Prendere una decisione, fare delle scelte, sono tutte azioni che inevitabilmente portano a un cambiamento. Azioni che possono portare a un mutamento di presa di coscienza, di idee, di obiettivi, ma che sono inevitabili in ottica di evoluzione e di crescita.

Queste decisioni, provocando un cambiamento spesso improvviso e repentino, scuotono chi le prende e chi le subisce, portando a uno stato di vulnerabilità e perturbazione che può pesare -e non poco- sulla vita delle persone. Per questo ripartire dopo una crisi può sembrare difficile, perché intorno a noi c’è qualcosa che cambia senza apparente preavviso, qualcosa che non sappiamo come gestire e che ci fa sentire smarriti. Ma ripartire dopo una crisi non solo è possibile, ma apre anche le porte a nuove possibilità tutte da scoprire. Vediamo quali.

Impara a comunicare

State vivendo una crisi con il vostro partner? Il clima a lavoro è diventato insostenibile? La crisi riguarda il vostro rapporto con i genitori o con i figli? Poco importa, una crisi è una crisi, e alla base di essa c’è una necessità impellente, quella di imparare a comunicare ciò che sentiamo. Senza una comunicazione efficace non è possibile riuscire a sviscerare la miccia che ha innescato la nostra crisi. Comunicare prima di tutto con se stessi, per capire intimamente cos’è che ha portato a questo momento di cambiamento e perché lo viviamo così male.

Altrettanto importante è poi saper instaurare una comunicazione efficace con il nostro partner, il nostro familiare o il nostro collega di lavoro. Parlare, discutere, mettere sul tavolo ciò che non va e che deve essere cambiato. Trovare la forza di reagire alla situazione comunicando senza timore il nostro disagio e la nostra voglia di risolvere la situazione e tornare a vivere in maniera serena e in armonia con chi abbiamo accanto. Una crisi è sempre originata da un motivo di base, scoprire qual è può rappresentare la chiave di volta per riconoscerlo, analizzarlo, condividerlo e finalmente lasciarselo alle spalle con rinnovato entusiasmo.

Impara dagli errori

Tutti noi commettiamo errori, nessuno è immune dal prendere decisioni sbagliate ed è del tutto fisiologico. L’importante è saper trasformare questi errori in opportunità e imparare da essi.

Ho scoperto che imparo sempre più dai miei errori che dai miei successi. Se non fai degli sbagli, non stai cogliendo abbastanza opportunità. J. Sculley

Imparare dai propri errori vuol dire capire che ripartire dopo una crisi non solo è possibile, ma può essere di grande insegnamento per noi stesse e per gli altri. Capire che i momenti di crisi, per quanto profondi e dolorosi, sono lì a ricordarci che qualcosa nella nostra vita non andava e che doveva essere inevitabilmente affrontato per essere superato e lasciato alle spalle è fondamentale.

Significa imparare a conoscerci meglio, evolverci come esseri umani, comprendere ciò di cui abbiamo davvero bisogno e ciò che invece ci limita e ci fa stare male e individuare la strada che la nostra vita sta prendendo. Imparare dagli errori si rivela essere una grande opportunità per conoscerci meglio e mettere in atto la nostra innata capacità di affrontare e superare i momenti di difficoltà.

Visualizza il tuo futuro

Gestire una crisi spesso ci fa perdere di vista la visione del nostro futuro. Siamo talmente impegnati a risolvere ciò che ci scuote così tanto che perdiamo di vista il fatto che una crisi è un momento di crescita personale, un momento di transizione e cambiamento che apre le porte a nuove opportunità. E sono proprio queste nuove opportunità che dobbiamo imparare a visualizzare.

Visualizzare il futuro e avere un’immagine più o meno chiara di ciò che desideriamo per noi stesse e per la nostra vita è importante per ripartire alla grande dopo una crisi. E dopo la visualizzazione? La pianificazione! Uno step che mira a concretizzare l’idea che abbiamo nella mente e che dopo aver affrontato un momento di stravolgimento così importante, è pronta per essere finalmente realizzata.