Come si riconoscono le false amicizie?

L e false amicizie sono pericolosa, possono influenzarci, farci sentire sbagliate e convincerci di farlo per il nostro interesse. È bene guardarsi da chi si professa nostro alleato e in realtà gode dei nostri momenti no

A tutte è capitato di incontrare delle false amicizie lungo il proprio percorso, un'esperienza dolorosa, difficile da digerire. Può succedere di legarsi a persone che sembrano volerci bene e in realtà covano invidia e godono dei fallimenti e dei dispiaceri. Amicizie di circostanza, opportuniste che ci hanno convinte di avere qualcosa che non andava, facendo nascere dubbi e insicurezze. La cosa più importante è imparare a riconoscere queste persone per allontanarle insieme al loro bagaglio di negatività.

Il punto cruciale è che le false amicizie non si rivelano subito per ciò che sono, si portano avanti nel tempo, guadagno fiducia e magari ci fanno anche sentire bene, per un po'. Se qualcuno ce lo fa notare non ci crediamo, l'affetto rende tutte poco obiettive e senza accorgercene alimentiamo un circolo vizioso pericoloso.

Questo genere di rapporti solitamente nuoce all'autostima, porta a litigare con gli altri e a sentirsi a disagio di fronte al proprio malessere, perché lavora sui sensi di colpa. Ci sono però dei segnali che devono attirare l'attenzione. La prima cosa da fare è ascoltare le proprie sensazioni. Spesso i campanelli d'allarme ci sono ma vengono ignorati, così di fronte a tutte le parole e i comportamenti che ci feriscono chiudiamo un occhio. Niente di più sbagliato, assecondare il lato emotivo a volte si rivela più utile della razionalità.

Riconoscere le false amicizie è possibile?

Certo, riconoscere una falsa amica non è semplice, se così fosse ne saremmo state alla larga fin da subito. La verità è che le persone sono esseri molto complessi e capirli fino in fondo è impossibile. Anche l'amica più doppiogiochista e nociva del mondo qualcosa di buono nella vita l'ha fatto, altrimenti non le vorremmo così bene. Va da sé che è importante scindere le due cose: anche è simpatica e ci fa ridere non significa che è sincera al 100% e che vuole il nostro bene, sempre.

Ci sono alcuni comportamenti che tendono ad emergere nei rapporti di amicizia tossici, delle costanti che possono aiutarvi a capire se avete vicino voi una falsa amica, oppure, se lo siete voi.

La falsa amica non gioisce dei vostri successi

Solitamente le false amicizie non gioiscono dei vostri successi, o per lo meno non del tutto. Possono mostrare un'apparente felicità di facciata che però si rivela fragile. Tendono a volere dimostrare che loro hanno raggiunto traguardi più importanti e prestigiosi, sminuendo le vostre conquiste. Oppure trovano delle criticità e dei commenti negativi da fare. Insomma, anche se ci provano, non riescono ad essere felici per voi, piuttosto provano invidia.

Ogni vostro risultato positivo fa sentire la questo tipo di persona sotto minaccia, in competizione. In questi casi l'amicizia non è fine a se stessa ma più un mezzo per accrescere l'autostima a discapito degli altri, uno strumento per ottenere approvazione e costruire un'immagine positiva di sé. Purtroppo, se l'amicizia non è disinteressata e senza doppi fini, allora non è autentica. Se avete vicino qualcuno che ad ogni vostra bella notizia sembra avere l'orticaria, guardatevi bene dal consideralo un'amico vero.

Non vede l'ora di darvi una lezione

Vi è mai capitato di avere "un'amica" che sembra godere dei vostri fallimenti o degli avvenimenti negativi della vostra vita? Forse non accade in modo così evidente, ma attraverso meccanismi più sottili e difficili da smascherare. Magari approfittano del vostro momento di debolezza per dirvi quanto invece loro siano brave e capaci, oppure vi rubano la scena dicendo che la loro situazione è peggio della vostra. Il senso di colpa e di inferiorità qua la fanno da padroni.

Se avete commesso un errore e la vostra "amica" prende la palla al balzo per ricordarvi tutti i vostri difetti, forse non vi sta aiutando. Così come quel tipo di amica che non vi ascolta quando vi sfogate, anzi vi ricorda che voi siete in una situazione tanto più brutta/ più bella rispetto alla sua, giusto per farvi sentire sbagliate e inadeguate di fronte al vostro malessere. Spesso le false amicizie celano una personalità narcisistica che tende ad annullare l'altro, non cadete in trappola.

Nelle false amicizie non c'è mai spazio per gli altri

Tipico delle amicizie tossiche è il prevalere del punto di vista di una su quello dell'altra o dell'intero gruppo. Ogni vostra proposta verrà declassata, il vostro desiderio di fare qualcosa non sarà mai importante come quello della vostra (falsa) amica. Ogni decisione passa da lei. A volte anche le persone che si "possono" frequentare o meno vengono stabilite da questa persona, che lo fa per il vostro bene (come no!). Le false amicizie di solito si rivelano manipolatorie. Creano dipendenza e timore, allo stesso tempo. La minaccia del restare sole e perdere il legame è sempre nell'aria e, paradossalmente, sembra la fine del mondo. In realtà sarebbe una gran fortuna.

Ci sono persone che faticano a creare amicizie vere perché vedono l'altro in modo strumentale, lo rivestono del ruolo di "dama di compagnia". In questi rapporti manca l'ascolto e la considerazione e il rapporto si costruisce sulla soddisfazione dei bisogni di uno a discapito dell'altro. Certo, la falsa amica o il falso amico, possono essere spiritosi e divertenti, ma se si scende davvero in profondità si rivelano le lacune.

Riconoscere le false amicizie e allontanarle è complesso e doloroso, ma una superata la delusione iniziale la vita torna ad essere più leggera. Provare per credere.