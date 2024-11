Quanto pesa il carico emotivo sulle nostre relazioni?

I nutile negarlo: il nostro carico emotivo pesa sulle relazioni ed è importante capire come reagire e comportarsi

Portare un carico emotivo pesante da sole non è semplice e spesso la tentazione è quella di sfogarsi con le persone che ci sono più vicine. Ma è davvero giusto così? E soprattutto: quanto pesa il carico emotivo sulle relazioni?

Perché il carico emotivo pesa sulle tue relazioni

Il lavoro che va male, tante cose da fare, preoccupazioni e ansie: il carico emotivo spesso risulta difficile da sostenere da soli, per questo cerchiamo l’appoggio di altre persone. Che sia il partner, un’amica oppure un familiare, è importante fare molta attenzione per non rendere tossica questa dinamica.

Ma perché il carico emotivo pesa sulle relazioni? Le motivazioni sono tantissime ed è essenziale imparare a trovare il giusto equilibrio per non trascurare il rapporto con gli altri.

Gli altri non sono i tuoi terapeuti

Anche se sfogarsi con gli amici ti fa sentire bene non vuol dire che questo possa migliorare la situazione. Devi infatti ricordare sempre che hai di fronte delle persone proprio come te, ossia prive di una formazione per affrontare traumi e situazioni emotive complesse.

I consigli che possono darti dunque si basano semplicemente sull’esperienza personale, per questo potrebbero risultare poco utili per te. Un terapeuta, al contrario, è in grado di identificare vari modelli di comportamento e offrire dei percorsi e delle soluzioni che siano mirate.

Rischi di creare tensioni

Creare con l’altro un rapporto basato esclusivamente sul supporto emotivo non è mai sano né utile. Rischieresti inoltre di creare delle inutili tensioni se i consigli ricevuti dall’altra persona si rivelassero sbagliati o inutili.

Senza contare il fatto che i tuoi sfoghi e le tue confidenze potrebbero influenzare la visione dell’altra persona, portandola a non darti più sostegno in alcune scelte oppure ad avere opinioni poco obiettive.

Come affrontare il carico emotivo

Il carico emotivo è forte, senti il bisogno di sfogarti, ma non vuoi che questo vada in qualche modo a inficiare il tuo rapporto con il partner o con la tua migliore amica? Esistono tantissimi metodi ottimi per superare i tuoi pensieri negativi e affrontare un momento complicato.

Inviati un messaggio

Spesso tutto ciò di cui abbiamo bisogno è semplicemente...sfogarci! Così inviamo dei messaggi fiume agli amici in cui ci lamentiamo di tutto, dal lavoro alle difficoltà della nostra relazione. Si tratta di un ottimo modo per allentare la tensione e liberarsi del carico emotivo. Ma ciò che ti consigliamo è di farlo...con te stessa! Scrivi tutto quello che provi, tira fuori ogni dettaglio e ogni emozione che ti disturba, poi invia il messaggio a te stessa anziché alla tua amica.

Non rivolgerti ad una sola persona

Prova a non rivolgerti ad una sola persona quando sei in difficoltà. Se riversi tutte le tue frustrazioni sul partner o sulla tua amica, il peso del tuo carico emotivo sarà tutto sulle loro spalle. Cerca invece di distribuirlo su più persone, anche in base alle loro esperienze, ma anche alla capacità d’ascolto.

Limitate le aspettative

Quando racconti angosce, problemi e questioni intime ad un amico o ad un familiare ti aspetti sempre qualcosa. Cerca però di abbassare le tue aspettative: le persone che hai di fronte non ti forniranno la soluzione a tutto, ma potranno solo esserti di supporto. Prima di aprirti con qualcuno dunque chiediti cosa vorresti ottenere dalla conversazione e se chi hai davanti è davvero in grado di gestire il tuo carico emotivo.

E se quella con cui si sfogano sei tu?

Cosa accade invece se quella con cui si sfogano sei tu? Se una persona si vuole confidare riguardo i suoi problemi personali con te è essenziale rispondere con empatia, ma è anche importante tenere conto dei propri limiti e delle proprie necessità.

Prima di tutto impara a dare la giusta importanza a te stessa. Magari sei sommersa di cose da fare, stai vivendo un’emergenza lavorativa oppure stai male. Non devi per forza mollare tutto di colpo, prenditi il tempo che ti serve per rispondere alla richiesta di aiuto, seguendo anche le tue necessità.

Al tempo stesso fai capire all’altra persona che ci sei, magari inviandogli un messaggio che possa suggerire che ci sarai per ascoltare il suo sfogo, ma al momento giusto, in una chiamata o faccia a faccia.

Impara anche a stabilire dei limiti. Se le richieste di un sostegno emotivo diventano difficili da gestire e frequenti, comunica la tua difficoltà nel modo giusto, usando gentilezza, ma anche fermezza.