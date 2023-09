U no, cento o mille? Di quanti amici si ha davvero bisogno nella vita? Forse una risposta c'è e arriva dalla scienza.

Quante volte, in fatto di amicizie o sul bisogno di avere degli amici, vi siete sentiti dire o vi siete detti da soli, la classica frase “pochi ma buoni”. Dopotutto ognuno di noi vive l’amicizia in modo diverso e la intende in modo diverso. Chi in termini più profondi e chi in modo più leggero, chi considera amico solo chi si conosce da molto tempo, magari dall’infanzia, e che misura l’intensità del rapporto in base all’intimità e alla confidenza creata. Ma quindi, chi sono davvero i nostri amici e di quanti amici abbiamo bisogno nella nostra vita?

Certo, una domanda del genere potrebbe portare a mille risposte diverse, tante quante le esperienze di ciascuno di noi. C’è chi ne ha tantissimi (magati con diversi gradi di intimità) e chi ne ha solo uno, almeno apparentemente. Fatto sta che ogni persona potrebbe avere le sue più che ovvie motivazioni per rispondere una o l’altra cosa.

Di quanti amici abbiamo bisogno? Ecco cosa dice la scienza

Una questione aperta, quindi, e che trova risposta (o almeno ci si è provato) nella scienza, in uno studio condotto dalla Fudan University in Cina che, in risposta alla domanda su quanti amici siano davvero necessari a ognuno di noi, ha risposto con una cifra ben precisa, ovvero 5. O almeno questo è il numero considerato giusto per gli adolescenti.

Un numero che andrebbe a giustificare e ad appagare la necessità adolescenziale di sperimentazione, di scoperta delle propria identità e di ciò che ci circonda e che va a soddisfare un’affermazione di Paul Watzlawick, psicologo e filosofo austriaco e punto di riferimento per la teoria della comunicazione umana, ovvero che “l’identità sta nella relazione”.

Un numero di amici che, quindi, va ad alimentare la crescita emotiva personale, così come quella cognitiva e fino al desiderio di essere compresi.

Chi ha più di 5 amici?

Ma se si hanno più di 5 amici? Beh, nulla di grave ovviamente, anzi. Più si è voluti bene meglio è, ma è chiaro che ci sono rapporti più stretti di altri, anche se di poco. Ed è proprio in queste sottili o grandi differenze che si va a segnare il numero di amici individuato dalla scienza.

Oltre questa cifra, infatti, i rapporti sono più flebili, meno stretti e meno sinceri, più superficiali se si vuole, ed è il nostro cervello a limitare il numero di relazioni più strette, attraverso un’azione diversa della psiche svolta verso i “migliori amici” rispetto a tutti gli altri.

Amici? Si, ma solo con un certo livello di intimità

Ma non solo. Secondo un altro ricercatore americano, Jeffrey Hall, sembrerebbe che per raggiungere un buon livello di intimità con una persona tale da potersi considerare amici, ci voglia del tempo e non poco, circa 200 ore.

Un tempo che richiede impegno e che vale per tutte le età. E dopo tutto va bene così, se si pensa che a coloro che si considera amici non si regala solo tempo, ma un pezzo del nostro cuore, di attenzioni, di sostegno, di vicinanza, sia nei momenti belli che meno belli, sempre e comunque. Perché è questo dopotutto che fanno gli amici no? Ci sono e per molto di più di 200 ore.

Al di là dei numeri, quindi, è bene sapere che avere degli amici fa bene, a livello mentale, umorale e fisico, tanto da allungare la vita, aumentare la felicità e migliorando il modo di vedere le cose. Ciò che conta davvero, però, è tenere accanto a sé chi vale davvero la pena, senza puntare al tanto se ciò che ci viene trasmesso è poco, ma preferendo persone per cui vale davvero la pena e senza le quali ci manca un pezzo, a cui mai e poi mai potremmo rinunciare.