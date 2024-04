Quando e perché devi rivedere la tua gestione del tempo

L a gestione del tempo è essenziale per il nostro equilibrio psicofisico e per affrontare al meglio ogni giornata

La gestione del tempo è un aspetto fondamentale nella vita di ognuno di noi. Le giornate – d’altronde – non sono infinite ed è essenziale imparare a gestire le ore che abbiamo a disposizione nel modo migliore.

Come? Imparando a scegliere le priorità, stilando elenchi e ritagliandoci il tempo giusto sia per gli impegni che per lo svago. L’ideale per stare bene e conservare il giusto equilibrio psicofisico, trovando ogni giorno l’energia per affrontare ciò che accadrà.

No al multitasking: gestisci bene il tempo

Capita a tutte, lo sappiamo bene, quando portiamo a termine più compiti contemporaneamente non possiamo che sentirci soddisfatte. In realtà numerosi studi hanno dimostrato che il cervello umano non è in grado di processare nello stesso momento più attività, ma soprattutto svolgere più azioni nello stesso momento riduce la densità della corteccia anteriore cingolata che è responsabile del controllo emotivo e cognitivo.

In sostanza più facciamo in contemporanea le cose, meno saremo prestanti a livello emozionale e mentale. Il multitasking dunque rappresenta una fatica inutile che non ci rende affatto più veloci e bravi, ma ci fa solo perdere tempo.

Fai un elenco delle priorità

Per gestire al meglio il tuo tempo prova a fare chiarezza, definendo gli impegni quotidiani e distinguendo quelli più importanti in un ordine decrescente. Per farlo prendi carta e penna, poi appunta tutte le cose da fare e assegna dei colori differenti in base alle priorità.

In questo modo riuscirai a distinguere velocemente e con facilità l’ordine da rispettare. Stila l’elenco la sera prima, in questo modo al mattino ogni cosa ti sarà chiara. Ricordati di inserire tutte le attività, anche le più piccole come bere un caffè oppure fare un pisolino. In questo modo ogni cosa da fare avrà il suo spazio in agenda e la sua priorità.

Gestisci gli appuntamenti

Cerca di non creare un’agenda troppo fitta d’impegni, lasciandoti del tempo fra un appuntamento e l’altro in caso di imprevisti. Inoltre prova a stabilire un’ora in cui potrai dedicarti solamente a te stessa, senza studiare o lavorare.

Evita il multitasking

Ormai l’abbiamo capito: il multitasking non funziona! Per fare tutte le cose per bene e prima impara a concentrarti su un compito alla volta. Dunque definisci le tue priorità e inizia dai compiti che devi portare a termine prima.

Stabilisci il tempo che ti richiederà ogni attività poi punta la sveglia e dedicati a ciò che stai facendo evitando qualsiasi distrazione sino a quando il timer non suonerà. Cerca di concentrarti, pensando che quello che stai facendo in quel preciso istante ha la priorità su qualsiasi altra cosa.

Fra un impegno e l’altro prenditi dieci minuti di pausa. Un piccolo break per ricaricare le batterie in attesa di tornare a fare qualcosa. In questo momento di pausa bevi un bicchiere d’acqua, rispondi ai messaggi sul cellulare e fai esercizi di stretching, soprattutto se trascorri molto tempo alla scrivania.

Preparati prima di iniziare

Il segreto per smettere di procrastinare e migliorare la gestione del tempo? Prepararsi! Informati, prendi appunti e se necessario stila una scaletta. In questo modo sarai già a metà dell’opera e lo porterai a termine in pochissimo tempo senza sforzi.

Punta sull’ordine

L’ordine fisico è legato (ormai lo sappiamo) anche a quello mentale. Una scrivania disordinata, ad esempio, ti porterà maggiormente a distrarti, lasciandoti travolgere dal caos che ti circonda.

Scegli di lavorare o studiare in un ambiente che sia ordinato e pulito, tenendo sempre di fronte a te qualcosa che possa favorire la tua concentrazione. Ad esempio un poster di colore verde o blu, queste nuance infatti calmano l’ansa e migliorano la concentrazione.

Regalati le coccole che meriti

Un corpo (e una mente) sotto stress non lavorano bene. Dunque, anche se sei piena d’impegni, cerca di concederti qualche coccola tutta per te, concediti un momento dedicato al benessere psicofisico, per ricaricare le batterie e sentirti nuovamente forte e concentrata, pronta ad affrontare ogni sfida.

Impara a dire no

Imparare a dire di “no” è essenziale per organizzare e gestire al meglio il tempo. Non si tratta di essere egoisti, ma di saper individuare le priorità. Ricordati che se ogni tanto dirai: “Non posso”, rispetterai non solo te stessa, ma anche gli altri, avendo cura del tuo tempo e sfruttandolo nel modo giusto.

Chiedi aiuto

Non avere paura di chiedere aiuto se senti di non farcela. Se gli impegni, fra il lavoro, la spesa, la fila in posta e la palestra, iniziano ad essere troppi, chiedi aiuto alla famiglia, al tuo compagno o agli amici. Quando è necessario delega alcune faccende e non temere di chiedere un sostegno se ne senti la necessità.

Datti la priorità

Impara a metterti al primo posto, assaporando ogni attimo che scegli di regalarti. Goditi ogni momento, cercando di sfruttare le ore che hai a disposizione. In questo modo starai bene non solo con te stessa, ma anche con gli altri.