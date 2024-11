Quali sono le frasi per riuscire ad andare avanti?

L e frasi di incoraggiamento più belle e commoventi per lottare ancora e riuscire ad andare avanti.

Nell'articolo:

Le frasi per riuscire ad andare avanti è tutto ciò che ci serve quando ogni cosa va male. I momenti difficili e le situazioni spiacevoli, purtroppo, fanno parte della vita e ognuno di noi è costretto ad affrontarle, prima o poi.

Un lutto, la fine di un amore o di un’amicizia, la solitudine, un trasferimento oppure un problema sul lavoro. Le frasi d’incoraggiamento sono il modo giusto per trovare la forza e l’energia per andare avanti e non arrendersi, affrontando con spirito e coraggio ogni avversità. A volte, d’altronde, basta una parola per trovare la forza e per sentirsi nuovamente in grado di lottare.

Le frasi più belle sull’andare avanti

Anche quando tutto sembra difficile e impossibile è importante non arrendersi, ma andare avanti. Perché nella vita si può cadere – certo -, ma ciò che conta è rialzarsi e continuare a combattere.

Se hai fatto il meglio che potevi fare e se hai ottenuto tutto ciò che potevi ricavare da qualcosa, hai dato tutto quello che dovevi dare, allora è arrivato il momento in cui non puoi fare altro che dire grazie e andare avanti. (Maya Angelou)

In tre parole posso riassumere tutto quello che ho imparato sulla vita: si va avanti. (Robert Lee Frost)

La vita può essere capita solo all’indietro ma va vissuta in avanti. (Soren Kierkegaard)

Non importa se vai avanti piano, l’importante è che non ti fermi. (Confucio)

L’unico modo per andare avanti è andare avanti. Dire ‘lo posso fare’ anche quando sai che non puoi. (Stephen King)

È possibile andare avanti, non importa quanto questo possa sembrare impossibile. (Nicholas Sparks)

Nella vita le cose passano sempre, come in un fiume. Anche le più difficili che ti sembra impossibile superare le superi, e in un attimo te le trovi dietro alle spalle e devi andare avanti. Ti aspettano cose nuove. (Niccolò Ammaniti)

Devi andare avanti, avanti, avanti… senza rimpiangere quello che ti sei lasciato dietro, perché, se è rimasto dietro, significa che non voleva accompagnarti nel tuo viaggio. (Giulia Carcasi)

Le migliori frasi motivazionali

Trovare la motivazione per andare avanti a volte è difficile, ma non impossibile. L’importante è fermarsi, raccogliere le forze, e ripartire. Le frasi motivazionali possono diventare una spinta per guardare positivo, sentirsi meglio e riprendere a combattere.

Se qualcosa non ti piace, cambiala. Se non puoi cambiarla, cambia il tuo atteggiamento. Non lamentarti. (Maya Angelou)

Non essere una "se-potessi-sarei o una se-volessi-potrei-essere". Sii e basta. (Sarah Ban Breathnach)

Provateci fino in fondo e credeteci. In qualsiasi campo della vita. (Claudio Ranieri)

Fidati di te e saprai vivere. (Johann Wolfgang von Goethe)

Sono il migliore, è vero. Io però penso ancora a migliorare. Quando credi di essere perfetto vuol dire che sei finito. (Valentino Rossi)

Sono positiva. Sono piena d'amore. Sono piena di speranza. (Gwen Stefani)

Il mio scopo nella vita? Fare solo cose positive. (Zendaya)

Alcuni dicono che al destino non si comanda, che il destino non è una cosa nostra. Ma io so che non è così. Il nostro destino vive in noi, bisogna soltanto avere il coraggio di vederlo. (Merida)

Un vincitore è un sognatore che non si è mai arreso. (Nelson Mandela)

Non c'è miglior momento di adesso. (Andre Agassi)

Il bello dello stare insieme? Trovare uno che ti possa tener testa, essere due forze indipendenti e positive che si bilanciano tra loro. (Asley Benson)

Non c'è gloria più grande per uomo che mostrare la leggerezza dei suoi piedi e la forza delle sue braccia. (Omero)

Quando una storia finisce è solo il punto di partenza per andare avanti. (Shay Mitchell)

Il miglior consiglio che mi hanno dato in amore: non avere rimpianti. (Alessandra Ambrosio)

Le migliori frasi d’incoraggiamento

A volte può capitare di fermarsi e di pensare di non potercela fare. Accade, spesso, dopo un fallimento o una prova non superata. Saper guardare le cose dalla giusta prospettiva, in quei momenti, è importantissimo, per trasformare qualcosa di difficile e doloroso in un momento di crescita.

All’Università non ho passato alcuni esami in diverse occasioni. I miei amici invece sì. Ora loro sono ingegneri e lavorano alla Microsoft. Io ne sono proprietario. (Bill Gates)

Nella mia vita ho sbagliato più di novemila tiri, ho perso quasi trecento partite, ventisei volte i miei compagni mi hanno affidato il tiro decisivo e l’ho sbagliato. Ho fallito molte volte. Ed è per questo che alla fine ho vinto tutto. (Michael Jordan)

Non arrenderti mai. Di solito è l’ultima chiave del mazzo quella che apre la porta. (Paulo Coelho)

Un vincitore è un sognatore che non si è mai arreso. (Nelson Mandela)

Sii sempre come il mare che infrangendosi contro gli scogli, trova sempre la forza di riprovarci. (Jim Morrison)

I successi migliori arrivano dopo le più grandi delusioni. (Henry Ward Beecher)

Non preoccuparti dei fallimenti, preoccupati delle possibilità che perdi quando non ci provi nemmeno. (Jack Canfield)

Cadi sette volte, rialzati otto. (Proverbio giapponese)

C’è una forza motrice più forte del vapore, dell’elettricità e dell’energia atomica: la volontà. (Albert Einstein)

Non arrenderti mai, perché quando pensi che sia tutto finito, è il momento in cui tutto ha inizio. (Jim Morrison)

Senza crisi non ci sono sfide, senza sfide la vita è routine, una lenta agonia… L’unica crisi minacciosa è la tragedia di non voler lottare per superarla. (Albert Einstein)