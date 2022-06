C os'è che fa durare un'amicizia? La ricetta perfetta per non perdere la tua metà della mela (e no, non è il tuo partner)

Un’amicizia può durare per sempre? Fra le poche certezze che abbiamo nella vita ci sono senza dubbio gli amici. Le uniche persone – forse – che hanno conosciuto il meglio e il peggio di noi, che ci hanno consolato quando eravamo giù, che conoscono i dettagli più scabrosi (e divertenti) del nostro passato e con cui si ride da anni delle stesse battute.

Eppure tutte queste meravigliose cose possono finire, o ancora diminuire o cambiare. Questo perché le amicizie non sono scritte nella pietra, possono evolversi ma anche finire. Ma esiste una ricetta per far durare un'amicizia nella buona e nella cattiva sorte? Andiamo a vederlo.

VEDI ANCHE

Lifestyle

10 idee davvero sbagliate che quasi tutti hanno sull’amicizia

Si può essere amici per sempre?

Quando hai avuto il cuore spezzato e credevi che non ti saresti più innamorata, quando hai ottenuto quella promozione, quando avevi bisogno di ridere, di piangere o di bere una cosa e rilassarti: i tuoi amici ci sono sempre stati. Rappresentano una pietra miliare nell’esistenza di ognuno di noi e da anni – sia psicologi che scienziati – hanno sottolineato l’importanza di avere e coltivare sane amicizie. Il rapporto con gli amici ci aiuta a stare bene, e arricchisce in molti modi la nostra vita.

Di sicuro però sarà capitato anche a te di guardare le tue amiche durante una serata di risate e pettegolezzi sui nuovi amori e chiederti: durerà per sempre? Perché anche se ci immaginiamo spesso una vecchiaia accanto alle persone che ci conoscono meglio, a volte la vita, con i suoi impegni, gli imprevisti e i problemi, può dividerci. Dunque viene da domandarsi: esiste una formula magica per far durare un’amicizia? La risposta è sì e ti sorprenderai nello scoprire che, in fondo, la questione non è così complicata come potrebbe sembrare. Scopriamo dunque quali sono le cose che, più di tutte, ti aiuteranno a vivere la relazione più vera, duratura e felice della tua vita: quella con gli amici.

Il tempo

Julie Beck, autrice del The Atlantic, ha realizzato una serie di interviste per scoprire quale sia il segreto per creare amicizie in grado di durare a lungo. Gli ingredienti, secondo l’autrice che ha intervistato centinaia di coppie di amici, sono numerosi, fra questi c’è soprattutto il tempo.

Trascorrere del tempo insieme è un modo per rinsaldare il legame. Il più ovvio, ma senza dubbio non il più scontato. Secondo alcuni studi è necessario che due persone trascorrano dalle 40 alle 60 ore insieme nelle prime sei settimane dal loro incontro per potersi trasformare da conoscenti ad amici. Serviranno poi oltre 100 ore per diventare molto di più. Non è necessario frequentare locali alla moda o ristoranti, per nutrire la tua preziosa amicizia bastano quattro chiacchiere, una serata di risate insieme, davanti a un bicchiere di vino, sul divano, o al telefono per commentare una nuova serie tv.

Le abitudini

Le amicizie che durano di più, a quanto pare, sono quelle in cui ci si dà un’abitudine. Un appuntamento fisso, settimanale o mensile, da non perdere mai. Potrebbe essere una cena in cui fare un recap di quello che vi è accaduto e discuterne per ore, ma anche un club del libro a cui partecipare insieme, uno show a puntate da seguire e commentare, uno sport da condividere.

VEDI ANCHE

Lifestyle

Qual è la differenza tra amicizia attiva e passiva?

Spesso gli impegni ci risucchiano e tolgono energie, sottraendoci tempo che potremmo dedicare agli amici. Il segreto però è semplice: metti in agenda la tua amicizia. Se hai un incontro prestabilito e un giorno da dedicare alla tua amica (o alle tue amiche) sarà tutto più semplice.

La sincerità

Un vero amico ti conosce davvero ed è coinvolto totalmente nella tua vita. Ragion per cui puoi chiedergli consigli, discutere di qualsiasi cosa, dalla più insignificante alla più importante. Da questo punto di vista la sincerità è un aspetto fondamentale. Se accetti che un’amica ti dica quello che pensa – anche quando non ti piace affatto – contribuirai a rendere più forte il vostro legame. L’importante è sempre esprimere le proprie opinioni nel modo giusto, senza cercare di soverchiare o giudicare l’altro, ma semplicemente parlandone. Facile, no?!

La libertà

Lasciare spazio all’altro a volte non è semplice, soprattutto quando la tua amica, che prima era sempre con te, si allontana perché alle prese con una nuova storia d’amore. Saper aspettare, in questi casi, è un atto di fiducia e una dimostrazione d’affetto straordinaria. Non puoi pretendere che la tua amica ci sia per sempre e che il vostro sia un rapporto idilliaco e quotidiano senza nessuna interruzione. Gli stop e gli inciampi capitano, così come le settimane in cui lei avrà centinaia di impegni in agenda e tu invece solo voglia di vederla e uscire. Essere pazienti e non soffocare l’altro in queste situazioni è fondamentale: se saprai farlo avrai il segreto dell’amicizia perfetta.

L’ascolto

Ascoltare non significa condividere sempre ciò che l’altro dice, ma offrirgli comunque un sostegno e un luogo sicuro in cui poter parlare di tutto. Le amicizie che durano per sempre sono quelle in cui si parla di tutto, ci si ascolta senza esprimere giudizi e senza voler avere ragione a tutti i costi. Perché a volte, l’unica cosa che vuoi non è sapere cosa dovresti fare, ma semplicemente avere qualcuno con cui parlare di quello che ti passa per la testa. E forse il segreto di un’amicizia che possa durare sta davvero tutto lì.