Qual è il modo migliore per stare vicina a un’amica in un momento di dolore?

P ima o poi capita a tutti di vivere un momento di dolore. Ed è importante avere vicino persone che ci vogliono bene. Ma qual è il modo migliore per stare accanto, con amore e discrezione, a un'amica che sta soffrendo?

Ogni amicizia che si rispetti, quelle con la A maiuscola, sono caratterizzate da tantissimi momenti diversi. Attimi di pura gioia, spensieratezza, divertimento e nuove esperienze. Ma anche lacrime, sofferenza e qualche momento di dolore.

Se da una parte, però, stare accanto alla propria amica nella buona sorte non è poi così complicato, la stessa cosa non si può dire di quanto la vita pone davanti situazioni di difficoltà. In cui l’umore cade a terra e niente sembra avere la capacità di lenire la sofferenza. Niente, forse, ma qualcuno sì. E quel qualcuno potreste (e dovreste) essere voi. L’amica del cuore (ma non necessariamente). Colei che, con la sola presenza e qualche piccolo accorgimento, può davvero fare la differenza in un momento di dolore che sembra insormontabile. Ma qual è il modo migliore per sostenere un’amica che sta soffrendo?

Cosa fare con un’amica in un momento di dolore

Parlare di un unico modo per stare accanto a un’amica in un momento di dolore, forse, non è la cosa più giusta da fare. E questo semplicemente perché, ognuno di noi, reagisce alla sofferenza in modo diverso. Ciò che può andare bene e servire a una persona, quindi, può non essere per nulla adatto a qualcun’altra. E questo lo potete sapere soltanto conoscendo davvero la vostra amica o, almeno, provando a farlo.

Di base, però, esistono dei comportamenti che si possono adottare per stare vicine alla vostra amica del cuore, aiutandola e sostenendola durante il momento di dolore e sofferenza che sta vivendo. Dei piccoli accorgimenti che vi permettono di rendervi utili, con discrezione e il giusto tatto.

Comportatevi normalmente

Per prima cosa, quindi, nonostante il momento di dolore che si sta passando è importante comportarsi il più normalmente possibile. Certo, un po’ di tatto in più o di attenzione non guastano, ma cambiare il proprio atteggiamento in modo evidente o per coerenza con la sofferenza della vostra amica non farà altro che peggiorare la situazione.

Appesantendo ancora di più la già difficile situazione. Cercate di essere le solite voi, insomma, nulla di più nulla di meno. E questo è già un grandissimo aiuto.

Incoraggiate la vostra amica a sfogarsi

Piangere fa bene. E farlo con chi è disposto ad ascoltarci, a parlare con noi e anche (molto meglio a volte) a stare in silenzio, fa ancora meglio.

Ecco perché è importante incoraggiare la vostra amica a sfogarsi, nel modo che meglio crede, garantendole ascolto, pazienza e il massimo sostegno. Senza giudizio alcuno ma solo con la sincera voglia di lenire almeno in parte il suo momento di dolore.

Non soffocate il momento di dolore presente pensando al futuro

Un’altra cosa importantissima da fare per stare accanto nel modo giusto a un’amica sofferente, è quello di non anticipare i tempi cercando di cancellare il momento di dolore presente immaginando un possibile futuro di gioie.

Rivolgere pensieri a ciò che sarà o ancora peggio a quello che è stato, non aiuterà minimamente la persona che sta soffrendo ma anzi, darà l’impressione che non vi interessi ciò che sta vivendo o che non lo possiate capire. Molto meglio fermare il tempo e vivere il presente, lasciandolo vivere anche alla vostra amica, in tutte le sue dolorose sfaccettature. Per consentirle di comprenderle e, a tempo debito, superarle.

La capacità di mettersi nei panni dell’altro, di capirne lo stato d’animo e di agire di conseguenza è una dote preziosissima che non tutti hanno. Ma che in un momento di dolore è buona cosa provare almeno a sviluppare.

Capire, però, non significa conoscere. Se da una parte, quindi, il vostro compito da vere amiche è quello di stare accanto alla persona a cui tenete, cercando di comprendere cosa prova, supportandola e facendo sentire la vostra presenza, dall’altro niente e nessuno vi da il diritto di dare consigli del tipo “secondo me dovresti fare così” oppure “ti capisco perfettamente e penso che potresti…”.

In fin dei conti, se ci pensate bene, non è così. Voi non siete la vostra amica e ciò che lei sta vivendo (e come) è del tutto personale. Eco perché è meglio astenersi da facili e spesso superficiali consigli, dando spazio semplicemente all’ascolto, in ogni sua sfaccettatura.

Siate presenti sempre, anche quando non lo siete

Infine, per stare accanto a un’amica in un momento di dolore, è importante fare l’unica cosa realmente possibile: esserci. Sempre, in ogni momento. Non come una presenza ingombrante ma come un’opportunità discreta di aiuto o sostegno per la vostra amica.

Fisicamente o virtualmente, di giorno e di notte. Dopo tutto il legame che vi lega va oltre l’orologio. E se la vostra amica ha bisogno di voi in un momento di dolore, voi ci sarete. Con forza e dolcezza allo stesso tempo. Pronte a prendervi anche il peggio di lei (può capitare e non fatene una questione personale perché non lo è) e consapevoli che tutto passerà. Infondendo fiducia anche nella persona che avete accanto. Con tutto l’amore di cui siete capaci.

Ecco quello che potete fare per stare vicino a un’amica durante un momento di dolore. Sicure che come tutto, anche questo “ostacolo” verrà superato e che la amicizia (e anche la vostra amica del cuore) ne uscirà ancora più forte e consolidata.