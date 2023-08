C i caratterizza e ci rende speciali: ma la nostra personalità cambia nel tempo o resta uguale nel tempo?

Cosa caratterizza ognuno di noi e ci rende diversi dagli altri? Senza dubbio la personalità. Un carattere distintivo che ci calza come un abito e, in un modo o nell’altro, ci definisce agli occhi delle altre persone. A volte quell’abito ci sta perfetto, altre invece fin troppo stretto. Alcune volte lo troviamo meraviglioso, altre pieno di buchi e toppe. E ci chiediamo: sarò così per sempre?

La personalità, ciò che ti rende speciale

I tratti caratteriali d’altronde sono tanti e ricchi di sfumature, perciò è naturale pensare che alcuni angoli si possano smussare e alcune caratteristiche, con il tempo, possano cambiare. Sulla questione sono intervenuti negli anni psicologi ed esperti del comportamento per comprendere se la nostra personalità cambia con il passare degli anni oppure no.

Le scuole psicanalitiche di pensiero affermano che la personalità si forma nei primissimi anni di vita di una persona e tende a restare stabile nel corso della vita. Fa di noi ciò che siamo e cresce insieme a noi, spesso anche contro la nostra volontà, prendendo strade che non avevamo immaginato. Se conoscere il carattere di qualcuno rappresenta una continua scoperta, moltissime persone non gradiscono affatto alcuni limiti caratteriali.

C’è chi si trova troppo timido e chi troppo aggressivo, chi non ama la propria insicurezza e chi vorrebbe essere meno avventato. Gli esperti definiscono la personalità come un fenomeno psicologico culturale che è legato a un sistema di convinzioni e all’apprendimento. Ognuno di noi può essere predisposto per un tipo di carattere, ma ciò che lo forgia è il modo in cui si cresce e le persone con cui si interagisce. Si raggiunge una stabilità emotiva e si diventa meno ribelli. Parliamo però di cambiamenti che sono assolutamente passivi e sono indotti dalla crescita che spinge verso un atteggiamento più posato e meno incline al rischio. I tratti iniziali che ci caratterizzavano però restano tali.

Cosa dice della tua personalità il tuo colore preferito

Si chiama psicologia del colore e consente di scoprire il carattere di una persona in base alla sua nuance preferita. Che tu ci creda oppure no, puoi divertirti a scoprire qual è il tuo carattere scegliendo una tonalità.

Verde

Il verde indica una personalità leale ed equilibrata, sincera e gentile. Hai piedi ben piantati a terra, sei modesta e calorosa. Dai inoltre molta importanza alle tue finanze, che sono fondamentali per la tua felicità.

Blu

Sei piena di attenzioni e amorevole. Sei sempre alla ricerca della pace interiore e hai un grande estro creativo che purtroppo spesso tendi a tenere a freno.

Giallo

Il giallo è la tonalità delle persone allegre e ottimiste che hanno sempre il sorriso e affrontano ogni difficoltà nel modo giusto. Hai una grande immaginazione e un buon senso dell’umorismo, non a caso non ti prendi mai troppo sul serio. Proprio per questo sai essere un’ottima amica in ogni occasione.

Arancio

Hai uno spirito libero e non ami le costrizioni. Sai farti notare e quando entri in una stanza è impossibile non vederti. A volte sembri un po’ esagerata ed eccessiva, ma è solo perché hai una grandissima energia che travolge gli altri.

Rosso

Determinata, forte e passionale, il rosso è la tonalità dell’energia e della forza. Sei passionale e irruenta, hai grande voglia di farcela e di raggiungere sempre gli obiettivi che ti sei prefissata.

Nero

Il nero è colore delle persone misteriose e con un animo ricco di sfaccettature. Non ami raccontare troppo di te e della tua vita privata. Hai un’intelligenza spiccata e un’attitudine al comando, infondi affidabilità e fiducia, ma soprattutto sicurezza.

Marrone

Il marrone è il colore delle persone tranquille e calme, che amano il relax e detestano lo stress. Sei una buona amica e qualcuno a cui affidarsi nei momenti di difficoltà grazie alla tua grande onesta e pazienza.

Rosa

Chi ama il rosa è disponibile e generoso, così tanto da mettere i bisogni degli altri sempre al primo posto rispetto ai propri. Sei affascinante, emotiva e delicata, hai una grande sensibilità, ma questo è sia la tua forza che la tua fragilità.

Viola

Ami il viola? Allora sei una persona autorevole e ambiziosa. Hai una grande creatività e ironia che ti rende davvero irripetibile e unica. Odi i conflitti e vorresti sempre andare d’accordo con tutti, nonostante ciò a volte non ci riesci.

Bianco

Il bianco è il colore che rappresenta le personalità positive e ottimiste. Persone a cui basta davvero poco per essere felici, ma anche per rendere felici gli altri. Sei innocente e pura, eppure sai essere molto meticolosa e concreta, per questo detesti prendere delle decisioni senza averci ragionato bene prima ed esserti presa del tempo per te. Ami organizzare la tua esistenza nei minimi dettagli, proprio per questo a volte la tua precisione rischia di prendere il sopravvento e renderti troppo rigida.