I nsonnia, mal di testa e poca fame: impara a interpretare i segnali del tuo corpo per comprendere che è arrivato il momento di prenderti cura della tua salute mentale

Troppi impegni, una delusione d’amore, le pressioni al lavoro, ma anche l’angoscia di non farcela, la paura di rispettare scadenze e l’ansia. Sono tantissime le situazioni che mettono a dura prova la salute mentale, per questo imparare a prendersene cura è essenziale. E questo va ricordato in occasione della Giornata Mondiale della Salute Mentale (10 ottobre) ma ovviamente anche in tutti i giorni dell'anno.

Certo, fare il primo passo non è sempre semplice e spesso – complice il poco tempo e i pregiudizi della società – la salute mentale viene posta in secondo piano. In realtà imparare a fare i conti con le emozioni e trovare un equilibrio mentale è essenziale.

Mente e corpo d’altronde sono strettamente collegati ed è importante cogliere i segnali che ti indicano che sì, è arrivato il momento di fermarti, respirare e prenderti - davvero – cura della tua salute mentale.

VEDI ANCHE

Culture

Giornata della salute mentale, perché quella delle donne è più a rischio

I segnali da non trascurare

Angoscia, solitudine, rabbia o ansia non sono solamente delle sensazioni spiacevoli, ma finiscono inevitabilmente per minare la tua salute, incidendo sul sistema immunitario e trasformandosi in disturbi fisici.

Mal di testa, contrazioni muscolari e tachicardia sono alcuni modi in cui il tuo corpo parla, segnalandoti che dovresti fermarti e che qualcosa non va. Allo stesso modo anche l’insorgenza di acne o le dermatiti sono un sintomo di forte stress e della necessità di prendersi maggiormente cura della propria salute mentale.

Quando mente e corpo non sono allineati anche il nostro approccio con il cibo cambia. Per esempio potresti trovarti all’improvviso ad abbuffarti di junk food oppure non avere voglia di mangiare nulla. Sono degli squilibri dell’alimentazione importanti che interessano lo stomaco, considerato ormai da tutti gli studiosi come il nostro secondo cervello.

Se non stai bene a risentirne è anche la qualità del tuo riposo. L’insonnia o un sonno disturbato infatti finiscono per innescare un circolo vizioso da cui è difficile uscire. Non a caso quando i livelli di cortisolo tendono ad alzarsi e ci si addormenta con grande difficoltà. Passare la notte sveglia, lasciandoti ossessionare da pensieri negativi, non farà che renderti ancora più nervosa e irritabile. Il modo per spezzare questo fastidioso meccanismo circolare? Curare la tua salute mentale!

Come prenderti cura della tua salute mentale

Tutti, prima o poi, ci troviamo a fare i conti con stress, difficoltà e problemi che provocano uno squilibrio psicofisico. Certo, prendere consapevolezza che si ha bisogno di aiuto non è semplice. Prima di tutto cerca di liberarti dello stigma secondo cui non è possibile non stare bene mentalmente. Nascondere i problemi che riguardano la sfera mentale, come succedeva un tempo, non ti farà stare meglio. Oggi c’è una maggiore consapevolezza riguardo la possibilità di parlare e affrontare apertamente le proprie ansie, un passo dopo l’altro, per stare meglio. Parti da piccoli passi e impara a gestire ciò che provi e a coccolarti un po’ per affrontare l’esistenza nel modo migliore.

VEDI ANCHE

Lifestyle

Perché la salute mentale deve essere un argomento all’interno della coppia

Puoi gestire le tue emozioni

Ricordati che sei tu che puoi scegliere il modo in cui reagirai di fronte a una situazione. Le emozioni infatti non sono dei fantasmi che ti possiedono e si impadroniscono di te. Non lasciare che rabbia, paura o ansia prendano il sopravvento. Piuttosto prendi consapevolezza di ciò che provi, impara a dare un nome ai sentimenti, a non contrastarli, ma a sostare in essi prima di superarli.

Non cercare di cambiare gli altri

Molto spesso diamo la colpa di uno nostro disagio agli altri e questo – ovviamente – non ci fa del bene. Al contrario, tentare di cambiare chi abbiamo intorno non farà altro che farci sprecare energie, rendendo tutto molto frustrante. Quando pensi “non dovrebbe fare così”, tenti di cambiare chi abbiamo di fronte, questo però non è in tuo potere. Prova invece a usare la frase giusta. “Non dovrebbe fare così. Io cosa posso fare ora?” è invece un’affermazione che ti può dare la possibilità di cambiare le cose senza disperdere delle preziose energie.

Non pretendere che gli altri si prendano cura di te

Spesso capita di pretendere che gli altri ci apprezzino e si prendano cura di noi. Si tratta di un errore che rischia di avere un forte impatto sul tuo benessere mentale. Tu devi essere la prima a rispettare le tue esigenze e i tuoi sentimenti, se non lo farai finirai per disconnetterti da te stessa, trascurando e mettendo a tacere ciò che senti e provi. Quando scegli di dire sì troppe volte agli altri, finisci inevitabilmente per dire di no a te stessa. Se non ti prendi cura della tua persona, darai inevitabilmente per scontato che siano le altre persone a farlo per te.

Il modo in cui guardi la vita è una tua scelta

Il modo in cui scegli di guardare la vita è una tua scelta. Non puoi controllare il destino, ma di sicuro quello che accade in alcune situazioni. Se scegli di avere un atteggiamento positivo nei confronti dei problemi che incontri lungo la tua strada riuscirai a migliorare la tua salute mentale e fisica. Una persona positiva e ottimista è capace di trovare alternative e soluzioni a qualsiasi questione, innescando un vero cambiamento.