I nnamorarsi di persone introverse può riservare sorprese, e non è sempre difficile o poco stimolante come alcuni credono. Vediamo i vari tipi di persone introverse e come si comportano in una relazione sentimentale.

Avete mai provato a relazionarvi con persone introverse in amore? Questo articolo smonterà i preconcetti nei loro confronti, e vi mostrerà le tipologie e il loro approccio nelle relazioni sentimentali. Noi esseri umani siamo tutti totalmente diversi gli uni dagli altri, quindi, è logico che anche gli introversi non siano tutti uguali. Gli psicologi hanno studiato i quattro principali tipi di introversi:

introverso sociale

introverso pensante

introverso ansioso

introverso riservato

Andiamo a scoprire quali sono le caratteristiche degli introversi.

Le aperture degli introversi sociali

Probabilmente conoscete questo tipo di introversi perché accetteranno un invito senza alcuna intenzione di presentarsi effettivamente. A loro di base piace essere socievoli, ma ma meglio se si tratta di riunioni piccole e intime. Gli introversi sociali godono di un appuntamento o di una vacanza da soli, richiedendo tempo da soli per ricaricarsi, anche quando sono in una relazione. In genere si sentono a proprio agio anche nel comunicare i propri sentimenti.

L’introspezione degli introversi pensanti

Come suggerisce il nome, gli introversi pensanti sono altamente introspettivi. Non sono molto reattivi e spesso si fermano a riflettere sulle loro parole prima di rispondere. Questo tipo di introversione può essere così pressante nella loro testa che spesso non esprimono apertamente il loro amore, ma è importante non prendere il loro silenzio come compiacenza.

Introversi ansiosi e le loro contraddizioni

Questo tipo di introverso rappresenta più da vicino l'archetipo a cui le persone pensano quando immaginano un introverso.

Gli introversi ansiosi appaiono leggermente nervosi nella maggior parte delle situazioni. Alcuni potrebbero interpretare questo comportamento come evitante o scortese, ma in realtà si riduce al disagio. Sebbene gli introversi ansiosi abbiano la tendenza a investire eccessivamente nelle relazioni, possono anche essere riluttanti a comunicare i propri sentimenti.

La cautela degli introversi riservati

Parliamo di persone misurate, attente e che non si tuffano in nulla prima di essere pronte. Potrebbero tenere alta la guardia finché non vi conoscono e si sentono a proprio agio con voi.

Gli introversi moderati si muovono a un ritmo lento e metodico negli appuntamenti. Detto questo, possono essere alcune delle persone più appassionate e aperte una volta che si sentono a proprio agio, se siete abbastanza pazienti.

Com'è uscire con una persona introversa?

Secondo gli psicologi, gli introversi tendono ad essere intelligenti, premurosi e rispettosi dei confini. Potrebbero preferire cucinare a casa o guardare un film invece di andare in un bar affollato perché è il tipo di ambiente in cui si sentono più a loro agio, permettendo loro di essere il loro vero sé.

I partner degli introversi devono capire che le attività sociali li prosciugano, e se da un lato è giusto stimolarli, è altrettanto necessario non forzarli e imparare a fare i conti con i loro limiti e le loro necessità. Un introverso, d’altro canto, può iniziare voi a nuove scoperte, essendo molto attratto da attività da fare in solitaria o in coppia, hanno tanti hobbies interessanti che possono diventare uno stimolo persino per gli estroversi.

Consigli per chi frequenta una persona introversa

Gli introversi spesso si prendono il loro tempo quando si aprono alle persone, quindi siate pazienti. Anche se potreste voler inviare più messaggi, un introverso potrebbe sentirsi sopraffatto da questo comportamento.

Comprendete che quando un introverso vuole stare da solo, non dovete prenderla sul personale. Non ha niente a che fare con voi. Hanno solo bisogno di ricaricarsi. Non sorprendetevi se, anche se desiderano trascorrere del tempo da soli, non riescono a chiederlo perché si sentono in colpa. Siate consapevoli della necessità di lasciare loro del tempo da trascorrere senza di voi anche quando non ve lo chiedono.

Se notate che diventano irritabili, probabilmente è il momento di dar loro un po' di spazio. Sappiate che potrebbero avere difficoltà a fare la prima mossa, quindi potreste doverlo fare voi stessi.

Pianificate degli appuntamenti a casa a volte. Ad esempio, cucinate insieme o organizzate una serata al cinema. Dato che le energie degli introversi tendono a prosciugarsi facilmente, sappiate che se scelgono di trascorrere del tempo con voi ripetutamente, gli piacete davvero.

Anche se a causa del nervosismo non sempre portano avanti conversazioni più grandi o più profonde, in genere sono aperti a quelle conversazioni se siete voi ad avviarle o a sollevare argomenti. Non sorprendetevi se vogliono programmare una telefonata o una videochiamata prima di volervi incontrare nella vita reale. Alcuni introversi vorranno tastare il terreno prima di prendersi il tempo e l'energia per incontrarvi di persona, e questo primo approccio a distanza permetterà loro anche di calmare quell’ansia.

Gli introversi sono persone molto curiose, quindi sono ottime persone con cui aprirsi se scegliete uno spazio tranquillo per farlo faccia a faccia. Sappiate che spesso si sentono fraintesi come persone goffe o timide, quindi apprezzeranno il vostro sforzo di voler andare fino in fondo alla conoscenza, senza fermarvi alle apparenze o i preconcetti.