R iconoscere le persone false è importante per essere felici ed evitare delusioni: una guida per individuarle in pochi semplici step (e dir loro addio)

A tutti, prima o poi, è capitato di avere a che fare con delle persone false. Un’amica oppure un amico con un comportamento ambiguo, che nel corso del tempo si è rivelato molto diverso da quello che sembrava. Quando finalmente le maschere cadono, quando scopriamo la verità su qualcuno che credevamo diverso, la delusione è forte, così come il senso di fallimento e di tradimento.

Perché investire in un rapporto e restare deluso fa sempre male. Dunque se l’adagio “meglio prevenire che curare” è vero, meglio imparare a riconoscere per tempo le persone false. Certo, non è un’impresa semplice, ma con impegno e un po’ di intelligenza è possibile individuare chi si finge diverso da com’è e allontanarlo dalla propria vita.

Riconoscere le persone false: i segnali

Un’amica che ti chiama solamente quando hai bisogno di te, una collega che ti sfrutta per fare bella figura al lavoro, fingendo amicizia o un conoscente che ti elogia, ma in realtà parla male di te. Le persone false possono nascondersi un po’ ovunque ed è importante imparare a individuarle per evitare di soffrire e per raggiungere la giusta serenità. Come fare? Esistono alcuni segnali che possono essere utili per individuare una persona falsa.

Quanto c’è per te?

Se una persona è sincera nei tuoi confronti c’è sempre per te e ti dedica il giusto tempo. Se un’amica ti chiama esclusivamente quando le serve un passaggio in auto, ma quando sei tu ad averne bisogno lei non c’è significa che il suo sentimento nei tuoi confronti non è sincero. Scambiarsi favori è normale fra amici, ma questo non deve essere un comportamento a senso unico. Se quando sei tu ad avere bisogno d’aiuto lei ha sempre un impegno, non può parlare al telefono oppure non c’è, evidentemente ti sta solo sfruttando per i suoi scopi.

Come parla degli altri?

Il modo in cui una persona parla degli altri dice molto di lei. Se la tua amica non fa altro che parlare dei vostri amici e conoscenti, criticandoli aspramente e commentando in modo negativo il loro comportamento, evidentemente c’è qualcosa che non va.

I giudizi taglienti che esprime di fronte a te raccontano una persona che sa essere spietata e che di sicuro non sarà differente nei tuoi confronti. Probabilmente non appena le darai le spalle criticherà anche te!

Come ti senti?

A volte il nostro istinto non sbaglia e seguire la “pancia” si rivela la soluzione migliore. Capita, ad esempio, quando accanto a una persona non ti senti pienamente te stessa e non riesci in alcun modo a rilassarti. Una sensazione di disagio, inquietudine e fastidio che non ti abbandona e che ti suggerisce di non aprirti totalmente con chi hai di fronte, né di fidarti. Ascoltare l’istinto in certe situazioni è la cosa migliore perché le sensazioni “di pancia” spesso nascondono grandi verità e sarebbe importante prestargli ascolto.

Come reagisce ai tuoi successi?

Un’amica vera è felice dei tuoi successi e li celebra con te. Che sia una promozione al lavoro, un aumento di stipendio o un nuovo amore, la tua felicità diventa la sua. Le persone false, al contrario, sono invidiose. Te ne accorgi dalla reazione che hanno di fronte i tuoi successi. Si congratulano con te, ma si vede chiaramente che non sono contenti e si percepisce il loro disappunto. L’invidia, d’altronde, non si può nascondere sempre e a lungo.

Ti racconta bugie?

Le persone false spesso sono anche molto bugiarde. Un comportamento legato alla loro insicurezza e a un complesso di inadeguatezza e inferiorità rispetto a chiunque. Questa sensazione di non essere mai abbastanza spinge le persone false a inventare storie, a mentire su ciò che hanno fatto e a raccontare storie per sembrare più interessanti agli occhi degli altri e mettersi in competizione. Se più di una volta ti capita di riscontrare che quello che la tua amica ti dice non corrisponde al vero inizia a domandarti se è davvero sincera nei tuoi confronti o se sta solamente mentendo.

Difendersi da chi è falso: se le riconosci le eviti

Come difendersi (davvero) dalle persone false? Odiarle, insultarle oppure prenderle di petto non serve. Il segreto è quello di…evitarle! Impara a non assecondare i comportamenti di chi è falso nei tuoi confronti e a non lasciargli spazio. Il tempo che sprecheresti cercando di spiegare alla tua collega che il suo comportamento bugiardo non ti piace è tempo che potresti impiegare in modo migliore.

Chi segue certi schemi e si comporta in un determinato modo infatti probabilmente non cambierà mai. Meglio invece indirizzare le proprie energie verso qualcosa di positivo. Dopo aver capito che una persona è falsa allontanati semplicemente da lei. Smetti di frequentarla senza dare troppe spiegazioni e se qualcuno ti chiede il motivo del tuo comportamento sii sincera. La vita è troppo breve per sprecarla a mentire!