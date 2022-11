S econdo degli studi sulle personalità umane, alcune persone hanno una personalità Seguace. Ecco cosa significa e come capire se è la tua

Non tutti siamo dei leader nati, e meno male! Non c'è nulla di male ad avere una personalità Seguace, e anzi questi individui sono cruciali per il buon andamento della società, in quanto sono i custodi dell'ordine e dell'armonia. Stiamo parlando di una delle personalità individuate dal test della personalità di Myers Briggs.

I cosiddetti "Seguaci" sono infatti persone capaci di darsi concretamente da fare per realizzare i propri obiettivi e i propri sogni e lasciare un’impronta positiva e duratura sul mondo che li circonda e sugli altri.

Personalità Seguace: le caratteristiche principali

Chi appartiene al tipo di personalità Seguace si identifica in un tipo di persona pacata, che sa eseguire gli ordini e rispettare la gerarchia, ma sa anche essere anche spinta da grande motivazione. Anche se spesso chi appartiene a questo gruppo tende a identificarsi del giudizio degli altri, i Seguaci sanno seguire il loro leader e fare bene il proprio lavoro gli darà sempre soddisfazione e serenità.

I Seguaci agiscono con creatività, fantasia, ma anche con convinzione e sensibilità, per creare equilibrio e armonia. Queste persone hanno grande cura dei sentimenti altrui e si aspettano che il favore sia loro restituito, non per avidità, ma solo perché si aspettano sempre il meglio dagli altri.

Amorevoli e appassionati, coloro che hanno la personalità Seguace amano curare i rapporti con gli altri e hanno un carattere sensibile e caloroso, parlando spesso in termini di emozioni piuttosto che di pura logica e fatti. Sono. quindi personalità relativamente sociali, ma che hanno spesso bisogno di momenti di solitudine per rilassarsi e ricaricarsi le energie.

Queste persone trovano soddisfazione in un lavoro stabile, senza troppe preoccupazioni, che gli permetta di vivere serenamente e senza ansia da prestazione.

Punti di forza dei Seguaci

Creativi e altruisti, i Seguaci vogliono creare un ambiente dove tutti possano vivere in armonia, e se messi nelle giuste condizioni sono altruisti e appassionati. Ma quali sono i loro punti di forza? Eccoli qui.

Creatività

I Seguaci non pensano esattamente come tutti gli altri, e questa è una cosa meravigliosa. Le persone con questo tipo di personalità abbracciano il loro lato creativo, e sono sempre alla ricerca di opportunità per esprimersi e pensare fuori dagli schemi, in ogni situazione.

Intuito

Le persone che appartengono al gruppo dei Seguaci sanno fin troppo bene che le apparenze possono essere molto fuorvianti e per questo si sforzano di andare oltre l'aspetto superficiale delle cose e raramente si fermano alle prime impressioni.

Questo può dare loro una capacità quasi straordinaria di comprendere le vere motivazioni, i sentimenti e i bisogni delle persone, nonché uno spiccato senso di empatia.

Altrusimo

I Seguaci non sono felici di avere successo a spese degli altri, o di tratte vantaggi a discapito del prossimo, anzi. Le persone appartenenti alla personalità Sostenitore vogliono usare i loro punti di forza per il bene comune e raramente perdono di vista il modo in cui le loro parole e azioni possono influenzare gli altri.

Nel profondo del cuore, vogliono rendere il mondo un posto migliore, a partire dalle persone che li circondano, ed è una cosa davvero stupenda.

Passione

Più di tutti, i Seguaci desiderano avere un senso di scopo nella vita e in ciò che fanno. Piuttosto che vivere con il pilota automatico o attenersi allo status quo, vogliono inseguire i loro leader, con passione ed entusiasmo e sempre con l'obiettivo di ottenere il bene comune.

Punti di debolezza della personalità Seguace

D'altro canto però, avere a che fare con persone che appartengono alla categoria dei Seguaci potrebbe non essere sempre rose e fiori; a volte infatti tutto questo desiderio di aiutare li porta molto vicini al burnout.

Iper-sensibilità alle critiche

I Seguaci non amano particolarmente le critiche e non sempre sono aperti al feedback, tanto più se pensano che qualcuno stia mettendo in discussione i loro principi o valori più cari. In questo caso possono mettersi sulla difensiva o essere sprezzanti e rifuggire il confronto.

Perfezionismo

Il tipo di personalità Seguace è caratterizzato soprattutto dal perfezionismo. Sebbene sia una qualità meravigliosa sotto molti aspetti, a volte tende a scontrarsi con il caos e la confusione della vita reale.

I Seguaci potrebbero avere difficoltà a riconoscere di aver fatto un buon lavoro, la propria situazione di vita o le proprie relazioni dal momento che tendono a fissasi sulle imperfezioni e si arrovellano sul fare sempre meglio, piuttosto che godersi i risultati raggiunti.

Rischio di burnout

Proprio per queste ragioni, i Seguaci sono sempre a rischio di crollo emotivo e burnout; il loro perfezionismo e la riservatezza che li caratterizzano lasciano loro poche opzioni per sfogarsi. Le persone con questo tipo di personalità possono esaurirsi se non bilanciano la loro spinta ad aiutare gli altri con il prendersi cura di sé e il riposo.

Se leggendo questo articolo ti ritrovi in molti atteggiamenti e comportamenti tipici di questa personalità, potresti appartenere al gruppo del Seguace: farsi delle domande su quale sia la propria personalità e scoprirlo, potrebbe essere un'ottima occasione per fare introspezione e iniziare un percorso di autoanalisi, che potrebbe tornare utile sia nella vita privata che nella sfera professionale.