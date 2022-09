T i è capitato di sentire parlare dei test sulle personalità di Myers Briggs? Tra i 16 profili tracciati c'è quello della personalità protagonista: scopri qui le caratteristiche e i tratti distintivi

Il test sulle personalità di Myers Briggs è uno dei più popolari del momento; gli studi su cui si basa il test si sono concentrati sull'individuare i principali caratteri distintivi delle varie personalità (ne sono state individuate 16), i punti di forza e quelli deboli. Individuare i tratti della propria personalità infatti può essere molto utile a livello di consapevolezza, e anche per migliorare vita sentimentale, rapporti di amicizia e il proprio comportamento sul lavoro. Tra i profili individuati nel test di Myers Briggs c’è quello della personalità protagonista.

Ti stai chiedendo se la tua personalità sia da protagonista? Vuoi scoprire se possa essere la tua? Ti consigliamo di leggere con attenzione quanto segue.

Curiosità sulla personalità protagonista

Appartenenti al gruppo dei diplomatici, proprio come il mediatore, le personalità protagonista però si distinguono per una personalità forte e da leader; hanno un’ottima dialettica tanto da incantare i propri ascoltatori e sono noti per essere l’anima della festa, ottimi trascinatori e motivatori.

Se pensi ad un leader, sicuramente pensi ad una personalità protagonista. Dotati di incredibile carisma, rientrano in una fetta piccolissima di popolazione: si stima siano solo il 2%!

Con l’animo buono e autentico, si distinguono per essere premurosi. Preferiscono i fatti alle parole e sono lieti di poter portare un gruppo verso l’obiettivo valorizzando ciascuna persona e riconoscendone le singole qualità. Estremamente altruiste, hanno fatto la differenza in campo politico ma anche sociale. Tra gli esponenti del gruppo troviamo Barack Obama, Oprah Winfrey, Jennifer Lawrence, Sean Connery e sicuramente lo è anche il personaggio di Elizabeth Bennet di Orgoglio e Pregiudizio.

Punti di forza

Quali sono i punti di forza di una personalità protagonista? Partiamo dalla ricettività: sembrano tra i più abili a riconoscere le capacità altrui enfatizzandole e permettendogli quindi la totale espressione in libertà. Secondo punto di forza? L’affidabilità. Un amico con questi tratti di carattere può essere davvero prezioso ma anche la sua passione e la capacità di trasmetterla non sono da meno. Da non sottovalutare poi altruismo e carisma già citati ad inizio post.

Le debolezze

Come per ogni personalità anche quella del protagonista ha dei punti deboli. Non vogliamo chiamarli lati negativi ma vogliamo piuttosto evidenziare alcuni lati che lo fanno sentire più fragile e su cui probabilmente dovresti lavorare in caso questa sia la tua personalità.

Partiamo da una difficoltà ad affrontare le cose in modo realistico; uno dei problemi più grossi è il desiderio di voler risolvere tutti i problemi che esistono al mondo e lo fanno davvero con passione ma è un fallimento già in partenza. L’eccesso di idealismo può non portare a nulla di buono se non bilanciato correttamente. E se dicessimo anche che si tratta di una persona eccessivamente empatica? Lo sappiamo, fa quasi sorridere ma l’eccesso in tutte le cose stroppia e anche nell’empatia è lo stesso.

Personalità protagonista in amore

Come si comportano in amore le personalità protagoniste? I protagonisti, conosciuti anche con l’acronimo di ENFJ, sono amanti attenti e premurosi. Cercano l’amore in modo spasmodico e desiderano dare la propria anima per fare stare bene l’altra persona. Tendono ad escludere le persone con cui non condividono ideali e non cercano relazioni leggere ma impegnative.

Impegnano molto del proprio tempo e delle proprie energie per trovare cose da fare insieme al proprio partner così da costruire un legame forte e stabile, dando soddisfazione e felicità alla persona che hanno accanto. Con un tocco da sognatori, i protagonisti guardano al futuro con speranza.

Personalità protagonista in amicizia

Trovare un amico protagonista è come trovare un tesoro davvero prezioso; e se fossi tu a ricoprire questo ruolo fidati… sei un’amica preziosa! Pronti e fedeli al fianco dei loro amici, sono disposti a travolgerli e stimolarli con il loro carisma. Credono fortemente nel valore dell’amicizia e vanno ad alimentare legami in modo costante, cercando di farli durare a lungo.

Personalità protagonista sul lavoro

E dal punto di vista lavorativo? È sicuramente un settore in cui riescono ad ottenere grandi favori. Con la loro creatività, il loro essere così determinati ma anche la capacità di aiutare le perone avendo loa stoffa da veri leader ottengono più facilmente ruoli di risalto. Un lato particolarmente bello di queste persone è la capacità di mostrare come l’aiutare gli altri e le ambizioni possano comunque andare di pari passo. Non è raro che consulenti e manager abbiano proprio questi tratti caratteriali.

Come capire se tu sia una personalità protagonista

Se ti ritrovi nel ruolo di leader, sei fortemente idealista e credi nella determinazione senza rinunciare ad ambizione e all’aiutare il prossimo questa potrebbe essere la tua personalità. Vuoi capire se sia davvero così? La soluzione migliore è rispondere in modo sincero alle domande relative al test di Myers Briggs. Le 16 personalità di Myers Briggs hanno diviso in gruppi i diversi tratti caratteriali andando ad evidenziarne punti di forza e di debolezza, ma mostrando anche nel dettaglio come una persona possa comportarsi in diversi settori tra cui quello sentimentale, amichevole o lavorativo.