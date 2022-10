I ntegrità, razionalità, determinazione e tenacia sono solo alcune delle caratteristiche tipiche della personalità Logista. Ma ha anche dei difetti.

Ci sono persone che fanno della dedizione al lavoro un caposaldo della propria vita. Persone che sono l'incarnazione dell'integrità, della perseveranza e della capacità di analizzare ciascuna situazione nei minimi dettagli, tutto pur di raggiungere i propri obiettivi in modo pratico e lineare. Parliamo di quella che, secondo il test della personalità Myers-Briggs (MBTI), viene definita personalità Logista (ISTJ-A/ISTJ-T)ed è tra le più diffuse in assoluto.

Per le persone che rientrano in questo profilo non c'è spazio per la pigrizia né per l'indecisione, anzi mal tollerano chi li distrae dal proprio obiettivo (vedi ad esempio nel lavoro in team). Ed è proprio per tale ragione che tendenzialmente preferiscono far da sé, prendendosi in toto la responsabilità di un progetto (lavorativo/famigliare) e mantenendone il controllo. Potremmo vederla come una questione di leadership, come voglia di emergere sugli altri ma non è esattamente così: il controllo diventa per la personalità Logista solo il mezzo più efficace per portare a termine il compito prefissato. Tutto il resto è superfluo.

Cos'è la personalità Logista

Come anticipato, quando parliamo di personalità Logista ci riferiamo a una delle sedici categorie individuate dal test della personalità di Myers-Briggs di ispirazione jungiana. Mediante una serie di domande, in sostanza, il test consente a ciascuno di noi di trovare il "modello" che più si avvicina alla nostra personalità, sondandone alcuni aspetti essenziali che in qualche modo rispecchiano, a conti fatti, il modo in cui ci rapportiamo agli altri o affrontiamo le quotidiane situazioni che la vita ci presenta. Non è una scienza esatta, ovviamente, ma se proverete a cimentarvi nel test vi renderete conto che il profilo che ne risulta si avvicinerà moltissimo alla percezione che avete di voi stessi e della vostra personalità, appunto. Sia nel bene, che nel male.

La personalità Logista è un profilo piuttosto comune tra le sedici del MBTI (si stima circa il 13% della popolazione) e generalmente si associa a ruoli che richiedono capacità analitica e organizzativa. Che si tratti della responsabilità di un nucleo famigliare o di un team di lavoro, Logista è una persona con i piedi ben piantati per terra e che fa di tutto pur di raggiungere con successo i propri obiettivi.

Ama le regole, tutto ciò che segue una logica e ritiene intollerabile chi si crogiola nell'indecisione o si distrae troppo facilmente, né tantomeno chi non mantiene la parola data o si mostra pigro e apatico. Il Logista non ha tempo da perdere e chi perde tempo non fa altro che innervosirlo! Alla base di questo tipo di personalità c'è, dunque, la presenza di una mente acuta e attenta ai dettagli, che si basa sui fatti e non di certo su mere ipotesi o illazioni.

I punti di forza della personalità logista

La personalità Logista concentra in sé un insieme di punti di forza davvero ammirevoli. Non c'è niente di più bello di osservare una persona che si dedica ai propri obiettivi con dedizione e perseveranza, che segue i propri progetti senza perdersi troppo in chiacchiere. Una persona che, pur di arrivare all'obiettivo, si mette in gioco anche a rischio di sbagliare e senza tirarsi indietro quando deve sopperire alle mancanze di qualcun altro. Ma c'è molto di più.

Integrità

A caratterizzare la personalità Logista sono un'onestà e una rettitudine fuori dal comune, caratteristiche che spingono tali individui a vedere la realtà per ciò che è, agendo di conseguenza. Mentire o manipolare sono due azioni assolutamente non contemplate.

Pazienza

Non importa quanto ci voglia per perseguire il proprio obiettivo, il Logista è un individuo che ha pazienza da vendere e si impegna con tutte le sue forze in un progetto, gettandovisi a capofitto. Tiene sempre i piedi per terra, senza lasciarsi influenzare dagli altri.

Responsabilità

È consequenziale che la personalità Logista sia caratterizzata da un profondo senso di responsabilità: portare a termine un lavoro o perseguire un obiettivo non è un semplice compito, ma una promessa. Prima di tutto a sé stessi.

Rispetto delle regole

Il caos non è ponderato nella vita di una personalità Logista, perché significa imprevisto. E tutto deve essere sempre sotto controllo, dominato da un rigido schema di regole che funga da rassicurante guida.

Problem solving

Sebbene rientri nelle personalità Sentinella, con gli Analisti (Architetto, Logico, Comandante, Argonentatore) il Logista condivide un aspetto molto importante: la sete di conoscenza. Individui che come spugne assimilano informazioni e che, proprio per tale ragione, riescono a risolvere anche le situazioni più difficili.

I difetti del Logista

Tutto davvero ammirevole, se non fosse che c'è un'altra faccia della medaglia di cui non possiamo che tener conto. Come tutte le personalità, anche il Logista ha dei difetti (piuttosto evidenti).

Chiusura

Il Logista è un individuo che ama regole e schemi, ragion per cui non riesce ad accettare che questi possano cambiare. Un risvolto certamente negativo di questa personalità, che tende a chiudersi nelle proprie convinzioni senza lasciar spazio al cambiamento, anche quando potrebbe essere utile.

Insensibilità alle emozioni

Probabilmente il difetto più evidente in una personalità Logista che, come abbiamo spiegato, tende a misurare l'importanza di qualcosa solo ed esclusivamente in base alla sua efficacia. E le emozioni non servono, distraggono, tolgono tempo e praticità all'obiettivo che si intende perseguire.

Senso di colpa

Sebbene i difetti siano apparentemente in numero minore rispetto ai pregi, per una personalità simile possono diventare una vera bomba a orologeria. Perché a forza di voler fare tutto da soli, di non accettare le idee o l'aiuto altrui e di sentirsi gli unici in grado di perseguire un obiettivo nel modo "giusto" (cioè, il loro), i Logisti si sovraccaricano fisicamente e mentalmente. E arrivano al punto di inondarsi di sensi di colpa, ritenendosi dei fallimenti viventi.

E tu hai una personalità Logista?

Abbiamo visto quali sono i tratti salienti di una personalità Logista e certamente avrete fatto delle riflessioni in merito. Quanto vi sentite simili a tale profilo e quanto, al contrario, lo percepite lontano da voi? Se volete scoprire a quale delle sedici categorie appartenete, vi basta cimentarvi nel test di personalità Myers-Briggs che potete tranquillamente fare online (e gratis).