P ersonalità Logico? Se sei dotata/o di intuito, creatività, voglia di scoprire e formulare idee nuove seguendo la tua logica personale, forse è propria la tua. Ecco come scoprirlo

Test della personalità Myers-Briggs: la personalità logico

Quando si parla di personalità, si intende quell’insieme di caratteristiche che vanno a definire il nostro comportamento, indole e modo di fare e/o pensare. E tutti quegli aspetti che, di fatto, definiscono i tratti peculiari del nostro essere. Ad esempio il test della personalità Myers-Briggs individua un insieme di elementi che vanno a delineare ben sedici categorie diverse di personalità. In questo articolo ci concentreremo sulla personalità logico.

Si tratta di una tipologia di personalità rara se si pensa che solo il tre per cento delle persone può essere racchiuso in questo gruppo. Cosa che rende le persone che ne fanno parte piuttosto orgogliose visto che non amano essere definiti comuni o assomigliare ad altri. Ma cos’è davvero la personalità logico e come capire se questa è la propria caratteristica predominante? In questo articolo spieghiamo le caratteristiche della personalità "logico", come capire se è la nostra, e come sfruttare al meglio le caratteristiche di questa personalità.

Come capire se abbiamo la personalità logico

Se ti stai chiedendo come capire se appartieni alla personalità logico sappi che non è neccessario un gioco di deduzioni ma è sufficiente fare un test. Il test di Myers-Briggs si può fare gratuitamente online e si ottiene il risultato nel giro di pochi minuti. Quindi se ti interessa scoprire qualcosa di più sulla tua personalità e sulle tue inclinazioni puoi provare a farlo.

Cos’è la personalità logico

Filosofi, pensatori, persone dall’animo creativo e dal vivo intelletto, professori, ecc. Sono questi i soggetti che meglio di tutti rappresentano la categoria dei logici. Persone dotate di grande inventiva, creatività e di una mente attiva e dedita alla scoperta e alla formulazione di ipotesi e ragionamenti personali e ben sviluppati.

E che, proprio in funzione di queste loro caratteristiche, tendono a utilizzare gli altri come verifica delle loro congetture, condividendo i pensieri più per testare se stessi e le loro idee che per la reale voglia di avere un dibattito.

Ma non solo. La personalità logico, infatti, è propensa all’approfondimento. Entusiasta e sempre pronta a ricercare soluzioni uniche per risolvere eventuali problemi che lei stessa tende a fiutare. Proprio per la sua voglia di sviluppare teorie e identificare fattori utili alla comprensione ed eliminazione del problema stesso.

Tutto ciò, ovviamente per dare libero sfogo al loro potenziale creativo, al loro intuito e alla loro capacità e indole nel trovare una logica alle cose.

Punti di forza

Chi possiede una personalità logico, quindi (o chi vuole sapere se questa tipologia di personalità è quella che lo contraddistingue), sarà dotato di:

grande spirito analitico , sia verso le cose che verso le persone che li circondano, riuscendo a individuare aspetti trascurati e dettagli inaspettati;

, sia verso le cose che verso le persone che li circondano, riuscendo a individuare aspetti trascurati e dettagli inaspettati; originalità , grazie alla loro grande immaginazione, inventiva, creatività e voglia di pensare e andare al di là dei classici schemi;

, grazie alla loro grande immaginazione, inventiva, creatività e voglia di pensare e andare al di là dei classici schemi; mente aperta e ricettiva , grazie al loro desiderio di scoperta e di imparare cose nuove;

, grazie al loro desiderio di scoperta e di imparare cose nuove; curiosità , che rende i possessori di una personalità logico sempre alla ricerca di nuovi spunti, interessi, idee e/o hobby 8 un po' come avviene per la personalità architetto). E questo anche in funzione dei loro lampi di genialità e intuizione;

, che rende i possessori di una personalità logico sempre alla ricerca di nuovi spunti, interessi, idee e/o hobby 8 un po' come avviene per la personalità architetto). E questo anche in funzione dei loro lampi di genialità e intuizione; obiettività, i soggetti con personalità logico tendono a volere ricercare sempre la verità, scavando a fondo delle cose senza fermarsi alla superficie. Sempre pronti a combattere ogni forma di pregiudizio e di disinformazione.

Personalità forti, quindi, che vivono a metà tra il loro mondo, fatto di pensieri e idee incessanti, e quello reale.

Punti di debolezza

Ma attenzione, perché chi rientra nella personalità logico ha anche degli aspetti da tenere sotto controllo. Proprio per le loro caratteristiche, i soggetti logici tendono a essere:

disconnessi dal mondo circostante, troppo presi e immersi dai loro pensieri. Cosa che avviene anche durante una conversazione con altre persone;

dal mondo circostante, troppo presi e immersi dai loro pensieri. Cosa che avviene anche durante una conversazione con altre persone; insoddisfatti , a causa della loro propensione ad immaginare le cose per come potrebbero essere, solitamente migliori. Cercando sempre soluzioni nuove piuttosto che affrontare quelle esistenti e lavorare su quelle;

, a causa della loro propensione ad immaginare le cose per come potrebbero essere, solitamente migliori. Cercando sempre soluzioni nuove piuttosto che affrontare quelle esistenti e lavorare su quelle; insensibili , per via della loro razionalità molto forte che va a frenare la loro parte emozionale e tutto ciò che ne consegue (cosa che si manifesta anche nelle loro relazioni) anche se lo fanno sempre in chiave positiva;

, per via della loro razionalità molto forte che va a frenare la loro parte emozionale e tutto ciò che ne consegue (cosa che si manifesta anche nelle loro relazioni) anche se lo fanno sempre in chiave positiva; impazienti , soprattutto quando si tratta di spiegare e dimostrare le loro idee e il come ci sono arrivati

, soprattutto quando si tratta di spiegare e dimostrare le loro idee e il come ci sono arrivati perfezionisti, per lo più per il loro amore per i dettagli, per l’analisi delle cose e dei fatti e per la loro voglia di portare a termine le cose.

Altri aspetti che caratterizzano la personalità logico, poi, sono l’introversione, cosa che li porta a estraniarsi da ogni discussione volta al conflitto e la tendenza a ricercare e apprezzare il tempo trascorso in solitudine. Non per mancanza di stimoli o per disinteresse verso gli altri, ma semplicemente per il bisogno di stare con se stessi.

Questo non significa che non siano persone con cui costruire una storia, ma solo che chi si approccia a una personalità di questo tipo dovrà imparare a comprendere queste caratteristiche e rispettarle. Magari sfidando le loro teorie, dandogli nuovi spunti di ragionamento e mantenendo vivo il loro interesse, anche verso il partner.

Insomma, la personalità logico è davvero unica e affascinante. Non a caso può essere attribuita a persone del calibro di Isaac Newton o Albert Einstein. Ma anche a Neo il protagonista del film Matrix o a Bruce Banner (il professore e scienziato meglio conosciuto come l’incredibile Hulk), fino all’attrice Kristen Steward. E perché no, potreste scoprire di far parte di questo gruppo anche voi, aggiungendo il vostro nome e il vostro genio a questo team di celebri e unici logici.