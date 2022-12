Cos’è la personalità Intrattenitore e da cosa si riconosce?

L e luci della ribalta non vi spaventano, anzi, vi danno ancora più energia? Allora probabilmente delle 16 personalità dell’indicatore MBTI la vostra è quella denominata Intrattenitore. Ecco quali sono le sue caratteristiche principali

Viviamo la vita con uno spirito battagliero o preferiamo giocare in difesa? Ci focalizziamo su un obiettivo specifico o spaziamo tra varie passioni e interessi? Siamo intuitive o pragmatiche? Queste sono solo alcune delle variabili su cui si basano le domande dell’indicatore di personalità più virale del web. Risponde al nome di 16 Personalities ed è il test della personalità ideato da Myers e Briggs, che basandosi sulla teoria dei tipi psicologici di Carl Gustav Jung, hanno dato vita a un questionario che racchiude 16 personalità di base, compresa la sfavillante personalità Intrattenitore!

Conosciuto anche come MBTI, il test delle 16 personalità aiuta a classificare le inclinazioni e preferenze naturali di ogni persona in quattro aree che determinano la classificazione di ognuno di noi in uno dei 16 tipi di personalità su cui è basato il questionario. E a spiccare per spontaneità, ottimismo, sensibilità e senso dell’umorismo, è in particolare, la personalità Intrattenitore. Amate sperimentare sempre con nuovi stili? Avete la battuta pronta e le luci della ribalta non vi spaventano, anzi, vi catalizzano? Allora potreste essere degne rappresentanti della personalità Intrattenitore. Per scoprirlo non vi resta altro che provare il test, nel frattempo ecco una panoramica sulle caratteristiche di base di questa frizzante personalità.

Personalità Intrattenitore: i nomi celebri

Assolute protagoniste della scena, le persone che rientrano nella categoria intrattenitore sono tra le più espansive e solari delle 16 personalità del MBTI. E spulciando la lista dei nomi celebri appartenenti a questa categoria ne abbiamo la conferma assoluta. Katy Perry, Marylin Monroe, Adele, Serena Williams, sono solo alcune delle grandi icone del cinema, della musica e dello sport che rappresentano appieno le caratteristiche della personalità intrattenitore. Il mondo per loro è un immenso palcoscenico in cui esprimersi al meglio, divertirsi e divertire.

Questo tipo di personalità, proprio come tutte le personalità presenti nel questionario, scaturisce dall’analisi di 4 dicotomie di base: Estroversione (E) – (I) Introversione; Sensitività (S) – (N) Intuizione; Ragionamento (T) – (F) Sentimento; Giudizio (J) – (P) Percezione. E dalla combinazione di queste dicotomie, Myers e Briggs hanno individuato nella personalità ESFP-A/ESFP-T quella denominata Intrattenitore. Quali sono le principali differenze tra un Intrattenitore ESFP-A e un Intrattenitore ESFP-T ? Le scopriamo subito.

ESFP-A/ESFP-T

Hai finalmente scoperto di rientrare nella categoria Intrattenitore e hai una certezza, il tuo tipo di personalità è indicato dall’acronimo ESFP ovvero: Estroverso; Sensitivo; Emotivo; Percettivo. Queste sono le indicazioni di base che caratterizzano la tua personalità Intrattenitore. Un profilo che trova negli INTJ, ovvero nei rappresentati della personalità Architetto, i suoi opposti naturali e nella differenziazione tra ESFP-A e ESFP-T i due sottoinsiemi della categoria principale ESFP. Se infatti tutti gli Intrattenitori sono accomunati dalle caratteristiche di base di cui abbiamo appena parlato, non tutti rientrano nella medesima sottocategoria.

La sottocategoria ESFP-A riguarda gli Intrattenitori assertivi, la ESFP-T caratterizza invece gli Intrattenitori turbolenti. Cosa vuol dire? Che dal punto di vista delle relazione un ESFP-A tende a non fare affidamento sugli altri perché si sente in grado di gestire i propri compiti e i propri problemi senza particolare stress. Al contrario gli ESFP-T possono manifestare un livello di stress più alto, difficile da gestire e per questo tendono ad affidarsi molto agli altri. Decisi e audaci i primi, indecisi e procrastinatori i secondi, gli Intrattenitori sono accomunati da grande ottimismo nei confronti della vita, ottimismo che vivono in maniera diversa, ma legata al medesimo senso di positività, passione e grande entusiasmo per tutto ciò che è nuovo e sconosciuto.

Pregi e difetti della personalità Intrattenitore

Estroversi, solari e dall’energia contagiosa, gli Intrattenitori sono sempre i protagonisti della scena e con loro è difficile, se non impossibile, annoiarsi. Empatici e dall’animo sensibile, hanno una gentilezza innata e sono felici di diventare un grande supporto emotivo per le persone che hanno accanto. Ma ovviamente, come per ogni tipologia di personalità, anche la personalità Intrattenitore non è immune dal risvolto della medaglia. I difetti maggiori? La noia prende facilmente il sopravvento su di loro e questo è un problema dato che sono veri animali da palcoscenico.

Un Intrattenitore annoiato è un Intrattenitore spento, che si chiude in se stesso e che abbandonerà presto l’evento a cui sta partecipando. E che dire delle critiche? Faticano ad accettarle e data la loro grande sensibilità rimangono spesso profondamente feriti da esse e non esitano a mostrarlo in maniera spesso esagerata e infantile. Per il resto hanno grandissime qualità che li rendono performer eccezionali, leader incoraggianti e lavoratori entusiasti. Per questo spiccano nelle professioni in cui il lavoro di squadra è centrale, ma anche in quelle in cui sono loro al comando. Alcuni esempi? Musicisti, attori, stilisti, ma anche medici, interior designer, allenatori, fotografi. Tutte professioni in cui possono dare il meglio di loro grazie alle loro doti straordinarie.